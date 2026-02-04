Hans Cornelis annonce une bonne nouvelle avant d'affronter l'Union SG

Hans Cornelis s'est exprimé en conférence de presse ce mardi avant la demi-finale aller de Coupe de Belgique entre Charleroi et l'Union Saint-Gilloise. L'entraîneur des Carolos a notamment rassuré les supporters en ce qui concerne les joueurs disponibles.

Il a entamé sa conférence de presse en annonçant que tous ses hommes sont aptes à jouer : "Tous les joueurs sont capables de jouer demain, donc pas de blessés."

"C’est vrai que le match arrive vite, mais pour l’Union, c’est encore plus court. On s’est bien entraînés aujourd’hui, on est prêts pour demain."

"Concernant la récupération, oui, on a eu un jour de plus, mais pour moi, la fatigue, c’est aussi quelque chose de mental", souligne-t-il. "Les joueurs doivent le comprendre. Trois jours entre deux matchs, normalement, ce n’est pas une excuse."

Deux équipes en confiance

Le Sporting de Charleroi est actuellement dans une très bonne dynamique. Depuis le départ de Rik De Mil et la nomination de Hans Cornelis en tant que T1, les choses tournent comme sur des roulettes. Les Zèbres ont remporté tous leurs matchs depuis le début d’année (quatre succès).

L’Union Saint-Gilloise sait qu’elle s’apprête à se frotter à un adversaire acharné et qui veut encore poursuivre sa belle série. Mais les Unionistes sont, eux aussi, en confiance : ils ont battu le Club de Bruges ce week-end sur le score de 1-0.