La FIFA a failli faire capoter l'arrivée de la dernière recrue d'Anderlecht

L'arrivée de Mathys Angély à Anderlecht a été retardée par un souci administratif. La FIFA était à l'origine du problème.

Anderlecht a dû patienter avant de pouvoir annoncer l'arrivée de Mathys Angély. L'accord était bouclé lundi soir, mais l'annonce officielle n'est arrivée que ce mardi. Le défenseur central français de 18 ans rejoint le club en provenance de Wolfsburg.

Bug informatique

Le blocage n'avait rien à voir avec un problème d'argent ou une hésitation de son club. Il s'agissait d'une erreur informatique selon Le Soir. Le système indiquait qu'Anderlecht avait atteint son quota maximum de six joueurs prêtés.

Les données comptaient un joueur parti du club depuis un bon bout de temps. Anderlecht a signalé l'erreur, et la situation a rapidement été réglée. C'est ce qui a permis de débloquer le dossier ce mardi.

Pas de panique

Malgré la fin du mercato, le transfert a été validé car la faute revenait à la FIFA. Le club a reçu des garanties, même si le dossier était techniquement hors délai. L'officialisation a dû attendre que le bug soit corrigé dans les serveurs.



Passé par Bordeaux avant de rejoindre l'Allemagne, Angély rejoint officiellement le projet bruxellois pour renforcer l’effectif.