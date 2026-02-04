"Ce sera un gros challenge" : David Hubert se méfie des Zèbres avant la demi-finale aller de Coupe de Belgique

David Hubert a pris la parole en conférence de presse ce mardi avant la rencontre aller entre le Sporting de Charleroi et l'Union Saint-Gilloise en demi-finale de Coupe de Belgique. L'entraîneur bruxellois se veut prudent.

Il n’a pas hésité à mettre en avant les qualités des Zèbres : "Charleroi est une équipe qui joue bien collectivement. Hans Cornelis connaît parfaitement le groupe, il a tissé des liens forts avec les joueurs et il a poursuivi la philosophie de jeu instaurée par Rik De Mil. Les Zèbres sont dans une phase très positive."

Le coach unioniste se méfie de Charleroi : "ls ont fait le plein de confiance ces dernières semaines. Ce sera un gros challenge. Mais c’est normal, on joue une demi-finale. On ne recevra pas de cadeau."

Le Sporting de Charleroi est toujours invaincu en 2026. En quatre matchs disputés cette année (Club de Bruges, Standard, Antwerp et STVV), les Carolos se sont imposés à quatre reprises. Une dynamique positive est installée depuis la nomination de Hans Cornelis en tant que T1. Côté unionistes, les choses se passent positivement en ce moment, avec notamment un succès face au Club de Bruges le week-end dernier (1-0).

Les points forts de Charleroi

L’entraîneur a été interrogé sur les points forts des Carolos : "Leur enthousiasme, leur confiance. Ils peuvent développer un style de jeu plus direct vers Scheidler, qui est très important sur l'échiquier.



Mais en dessous de lui, il y a des individualités qui peuvent faire la différence comme Guiagon, Pflucke ou Bernier. C’est une équipe très complète," conclut-il selon Sudinfo.