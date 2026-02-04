"On n'a pas peur de l'Union" : Hans Cornelis optimiste avant la demi-finale aller face à l'Union SG

Le Sporting de Charleroi peut-il le faire ? Les Zèbres peuvent-ils venir à bout du leader du championnat belge ? Hans Cornelis a pris la parole avant cette rencontre en conférence de presse ce mardi et se montre clair : son équipe n'a pas peur.

Un vrai engouement entoure actuellement Charleroi, qui a remporté ses quatre premiers matchs de 2026. "C’est quelque chose de spécial pour Charleroi, pour les supporters, et ça ne devient pas une source de stress en plus", pointe Hans Cornelis.

"Ce que je vois, c’est surtout du plaisir à l’entraînement. Tout le monde est conscient que c’est un grand match, mais on doit jouer comme on l’a fait ces dernières semaines."

L’entraîneur est conscient que ce ne sera pas évident face au leader du championnat belge : "Je n’aime pas le mot 'bête noire'. C’est vrai, battre l’Union, c’est difficile. Mais ils ont encaissé douze buts en championnat, dont deux contre Charleroi. On doit y croire, surtout à domicile. La dynamique est importante. C’est une grande équipe, le champion de la saison passée, donc ce sera compliqué. Mais si tu n’y crois pas, autant ne pas commencer."

"Il ne faut pas trop calculer, même si c’est une double confrontation. Quand on calcule trop, ça peut se retourner contre nous. À domicile, il faut jouer pour marquer. C’est toujours difficile à l’Union, donc on doit tenter quelque chose demain. Le stade sera plein, les supporters vont nous pousser, et c’est à nous de leur rendre cette énergie sur le terrain."

Charleroi n'a pas peur

Hans Cornelis le ressent, Charleroi vit pour le moment un début d’année presque utopique : "On sent vraiment l’enthousiasme autour du club. C’est fantastique de voir un stade plein pour une demi-finale de Coupe. Les supporters nous donnent énormément de force, comme lors du dernier match contre Bruges. À nous de leur offrir une belle performance."



Fin décembre, les Carolos avaient tenu en échec l’Union Saint-Gilloise à domicile (1-1) et avaient presque même failli s’imposer en fin de match avant que le but ne soit annulé : "Le but marqué à la fin du dernier match contre l’Union, même s’il a été annulé, nous a donné de la force pour le prochain match contre Genk. Les joueurs ont senti qu’ils pouvaient rivaliser avec une grande équipe, et c’est important. Maintenant, c’est la Coupe, un autre contexte, mais on n’a pas peur de l’adversaire."