Roberto De Zerbi ne s'en remet pas : "Le match à Bruges laisse des cicatrices"

L'OM a éliminé le Stade Rennais en Coupe de France ce mardi. Un résultat qui fait du bien aux Phocéens après la défaite à Bruges.

Il y a une semaine, l'Olympique de Marseille vivait l'une des pires désillusions de son histoire récente en perdant 3-0 à Bruges et en se faisant conséquemment éliminer de la Champions League suite au résultat de Benfica face au Real Madrid (4-2).

Une déconvenue qui n'a pas coûté son poste à Roberto De Zerbi. Le week-end dernier, cependant, on pouvait constater que Marseille ne s'en était pas encore tout à fait remis : menant 0-2 au Paris FC, l'OM avait laissé filer son avantage pour finalement concéder le match nul (2-2).

Et la tension semblait toujours à son comble en coulisses : Arthur Vermeeren, en manque de temps de jeu, se disputait avec Geoffrey Kondogbia à l'entraînement et De Zerbi écartait Amir Murillo du noyau. Le match de Coupe contre Rennes devait ramener le calme.

De Zerbi "a honte" du match à Bruges

L'OM s'est donné une bouffée d'air en battant aisément les Bretons (3-0), se qualifiant pour les quarts de finale. "C'était important de gagner ce match. Je dis toujours que mon équipe peut gagner face à n'importe qui si elle joue comme ce soir. Mais elle peut aussi perdre face à n'importe qui", reconnaît Roberto De Zerbi au micro de beIN Sports. "Malheureusement, ce match à Bruges laisse des cicatrices".



Dans les colonnes de L'Equipe, après la rencontre, De Zerbi allait même plus loin : "Nos supporters étaient mécontents de ce match et ils avaient bien raison. C'est un match dont nous devons avoir honte", conclut l'entraîneur de l'OM. Avec le "classique" contre le PSG à venir le week-end prochain, c'est le moment de tourner le bouton.