Coup de tonnerre au RFC Liège, le transfert de Khadim Dieng tombe à l'eau : voici pourquoi

Présenté comme nouvelle recrue du RFC Liège ce lundi, Khadim Dieng ne rejoindra finalement pas les Sang et Marine. Le club liégeois a indiqué que le transfert ne pouvait pas être finalisé en raison d'une visite médicale non concluante.

Véritable coup de tonnerre au RFC Liège. Alors que le club pensait avoir trouvé un remplaçant à Oumar Diouf avec Khadim Dieng, cela ne sera finalement pas le cas. Une véritable tuile pour le Matricule 4, qui devra pour le moment poursuivre sa saison avec un seul buteur, en la personne de Frédéric Soelle Soelle.

"À l’issue des examens et tests médicaux réalisés selon la procédure habituelle, ceux-ci n’ont pas été jugés concluants. Le club est donc contraint de ne pas poursuivre avec le joueur", a écrit le RFC Liège dans un communiqué.

Avant d’ajouter : "Le RFC Liège souhaite à Khadim un prompt rétablissement et lui adresse tout son soutien pour qu’il revienne physiquement plus fort pour la suite de sa carrière."

Le RFC Liège s’était activé lors de cette dernière journée de mercato ce lundi. En plus de Khadim Dieng, Victor Corneillie avait également été annoncé comme nouvelle recrue. Le défenseur central français a, lui, paraphé un contrat jusqu’en fin de saison. 

Recruter un buteur libre ? 


La seule solution pour le RFC Liège de recruter désormais un nouveau buteur serait de signer un joueur libre de tout contrat, le mercato étant terminé. Terminer la saison avec un seul et unique numéro neuf pourrait s’avérer compliqué.

