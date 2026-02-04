Le Club de Bruges joue avec le feu : un pari qui pourrait coûter (très) cher

Johan Walckiers
Muzamel Rahmat et Johan Walckiers
| Commentaire
Le Club de Bruges joue avec le feu : un pari qui pourrait coûter (très) cher
Photo: © photonews
Deviens fan de FC Bruges! 5858

Le Club de Bruges a fait un pari osé cet hiver : un seul renfort et aucune vente majeure. Les supporters attendaient du renfort sur les ailes.

D'abord, il faut saluer la puissance financière du Club de Bruges : ils peuvent dire non à 100 millions d'euros pour leurs joueurs. S'ils l'avaient voulu, ils auraient pu vendre Ordoñez, Onyedika ou Tzolis. Mais ce n'était pas l'objectif.

Bruges est une unique

Leurs finances sont tellement solides qu'ils peuvent ignorer les offres. C'est du jamais vu chez nous. Regardez Anderlecht, qui est souvent obligé de vendre dès qu'une grosse offre arrive. Pour Bruges, ce problème n'existe pas.

Avec un effectif estimé à plus de 200 millions d'euros, le Club possède de loin l'équipe la plus chère du pays, laissant Genk et l'Union loin derrière. Sur le papier, c'est la meilleure équipe de Belgique.

Une seule recrue : était-ce utile ?

Bruges a fait venir Felix Lemaréchal au milieu de terrain. C'est un bon joueur, mais en avait-il besoin ? Le trio Onyedika, Stankovic et Vanaken joue presque tout le temps. Derrière eux, il y avait des solutions comme Vetlesen ou Sandra.

Le coup dur : Schjelderup

C'est sur les ailes que les supporters attendaient du renfort, mais personne n'est arrivé. Le club a tenté de recruter Andreas Schjelderup (Benfica), mais le timing a été catastrophique : il a marqué deux buts contre le Real Madrid à ce moment-là, et son club a décidé de le garder.

Plutôt que de paniquer et d'acheter n'importe qui, la direction a préféré attendre l'été. C'est un pari risqué : il ne doit rien arriver à Forbs, Tzolis ou Diakhon. Derrière eux, les remplaçants ne sont pas prêts pour le haut niveau.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
FC Bruges

Plus de news

Genk renforce ses jeunes, en difficulté en D1B, avec un buteur très prometteur

Genk renforce ses jeunes, en difficulté en D1B, avec un buteur très prometteur

08:30
Le Club de Bruges prépare déjà l'été : quatre piliers du vestiaire sont sur le départ

Le Club de Bruges prépare déjà l'été : quatre piliers du vestiaire sont sur le départ

06:30
Ca n'aidera pas Edward Still : l'absence d'un cadre d'Anderlecht pour quelques semaines confirmée

Ca n'aidera pas Edward Still : l'absence d'un cadre d'Anderlecht pour quelques semaines confirmée

08:00
Drame en Challenger Pro League : un joueur rentre au pays suite au décès de son frère

Drame en Challenger Pro League : un joueur rentre au pays suite au décès de son frère

07:40
Un match de patron : Theo Leoni propulse Reims en quarts de finale de la Coupe de France

Un match de patron : Theo Leoni propulse Reims en quarts de finale de la Coupe de France

07:00
Tout était bouclé, mais le transfert a capoté : l'Antwerp a pris une décision radicale

Tout était bouclé, mais le transfert a capoté : l'Antwerp a pris une décision radicale

23:00
Coup de tonnerre au Real Madrid : Thibaut Courtois est allé voir la direction pour régler un problème

Coup de tonnerre au Real Madrid : Thibaut Courtois est allé voir la direction pour régler un problème

22:30
Scandale à Hambourg : un ex-Rouche écope de la plus grosse amende de l'histoire de son club

Scandale à Hambourg : un ex-Rouche écope de la plus grosse amende de l'histoire de son club

22:03
Genk se frotte les mains : Hyeon-gyu Oh s'envole pour la Turquie contre une belle somme

Genk se frotte les mains : Hyeon-gyu Oh s'envole pour la Turquie contre une belle somme

21:35
La FIFA a failli faire capoter l'arrivée de la dernière recrue d'Anderlecht

La FIFA a failli faire capoter l'arrivée de la dernière recrue d'Anderlecht

21:01
Vincent Kompany, successeur de Pep Guardiola à Manchester City ?

Vincent Kompany, successeur de Pep Guardiola à Manchester City ?

21:21
Le Club de Bruges renverse Monaco et décroche son billet pour les huitièmes de finale de Youth League

Le Club de Bruges renverse Monaco et décroche son billet pour les huitièmes de finale de Youth League

20:30
Le bilan d'Olivier Renard passé au crible : 12 millions d'euros de plus-value... et beaucoup de questions

Le bilan d'Olivier Renard passé au crible : 12 millions d'euros de plus-value... et beaucoup de questions

20:00
Plus qu'à convaincre Rudi Garcia : les médias italiens conquis par un Diable Rouge

Plus qu'à convaincre Rudi Garcia : les médias italiens conquis par un Diable Rouge

19:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 03/02: Lookman - Ilenikhena - Angely

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 03/02: Lookman - Ilenikhena - Angely

18:20
Bonne nouvelle pour Nicky Hayen et le KRC Genk avant d'affronter Anderlecht

Bonne nouvelle pour Nicky Hayen et le KRC Genk avant d'affronter Anderlecht

18:40
"Même contre ce Standard-là" : un ancien Mauve fracasse la prestation d'Anderlecht lors du Clasico

"Même contre ce Standard-là" : un ancien Mauve fracasse la prestation d'Anderlecht lors du Clasico

19:00
OFFICIEL : l'Atlético Madrid se renforce avec un nouvel attaquant avant d'affronter Bruges

OFFICIEL : l'Atlético Madrid se renforce avec un nouvel attaquant avant d'affronter Bruges

18:20
Roberto De Zerbi réagit à l'altercation entre Arthur Vermeeren et Geoffrey Kondogbia : "Je paierais pour ça"

Roberto De Zerbi réagit à l'altercation entre Arthur Vermeeren et Geoffrey Kondogbia : "Je paierais pour ça"

18:00
"Je me suis toujours préparé sérieusement" : dans une situation compliquée, Thomas Foket se confie

"Je me suis toujours préparé sérieusement" : dans une situation compliquée, Thomas Foket se confie

17:30
Pourquoi la situation des RSCA Futures illustre les problèmes actuels de la formation anderlechtoise

Pourquoi la situation des RSCA Futures illustre les problèmes actuels de la formation anderlechtoise

17:00
OFFICIEL : La Gantoise mise sur un jeune défenseur central ivoirien

OFFICIEL : La Gantoise mise sur un jeune défenseur central ivoirien

16:00
OFFICIEL : George Ilenikhena quitte l'AS Monaco de Sébastien Pocognoli et remplace Karim Benzema

OFFICIEL : George Ilenikhena quitte l'AS Monaco de Sébastien Pocognoli et remplace Karim Benzema

16:30
OFFICIEL : les Francs Borains recrutent un milieu défensif expérimenté en provenance de D1A

OFFICIEL : les Francs Borains recrutent un milieu défensif expérimenté en provenance de D1A

15:30
OFFICIEL : un deuxième joueur né en 2011 signe son premier contrat professionnel en Belgique

OFFICIEL : un deuxième joueur né en 2011 signe son premier contrat professionnel en Belgique

15:00
"Je ne dirais pas que c'est un rêve" : Marlon Fossey interrogé sur son avenir

"Je ne dirais pas que c'est un rêve" : Marlon Fossey interrogé sur son avenir

14:20
Edward Still se préparait pour ça : peut-il déjouer les pronostics à Anderlecht ?

Edward Still se préparait pour ça : peut-il déjouer les pronostics à Anderlecht ?

14:40
1
"Rouche un jour, Rouche toujours" : le message de Hakim Sahabo aux supporters du Standard suite à son départ

"Rouche un jour, Rouche toujours" : le message de Hakim Sahabo aux supporters du Standard suite à son départ

14:00
"Je ne suis pas étonné" : les premiers mots de Victor Corneillie sous le maillot du RFC Liège

"Je ne suis pas étonné" : les premiers mots de Victor Corneillie sous le maillot du RFC Liège

13:30
"Je suis un peu triste" : Nilson Angulo partage un message aux supporters d'Anderlecht après son départ

"Je suis un peu triste" : Nilson Angulo partage un message aux supporters d'Anderlecht après son départ

13:00
La galère se poursuit pour Mike Trésor, passé à côté d'un transfert à cause de sa forme physique

La galère se poursuit pour Mike Trésor, passé à côté d'un transfert à cause de sa forme physique

12:40
Ca se confirme : Nicolas Frutos va bel et bien rejoindre le Sporting Charleroi

Ca se confirme : Nicolas Frutos va bel et bien rejoindre le Sporting Charleroi

12:00
Gianni Infantino prend tout le monde par surprise et ouvre la porte à un retour de la Russie

Gianni Infantino prend tout le monde par surprise et ouvre la porte à un retour de la Russie

12:20
6
Des transferts sont encore possibles : voici les pays où les clubs de Pro League peuvent encore vendre

Des transferts sont encore possibles : voici les pays où les clubs de Pro League peuvent encore vendre

11:00
Surprenant ? Le Sporting Charleroi est le seul club à... ne pas avoir transféré cet hiver

Surprenant ? Le Sporting Charleroi est le seul club à... ne pas avoir transféré cet hiver

11:20
2
Incroyable : 6 mois après avoir quitté... les Francs Borains, il signe à l'Inter Milan

Incroyable : 6 mois après avoir quitté... les Francs Borains, il signe à l'Inter Milan

10:30

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 23
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 1-1 La Gantoise La Gantoise
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 0-4 Antwerp Antwerp
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-1 Westerlo Westerlo
STVV STVV 0-2 Charleroi Charleroi
Standard Standard 2-0 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-2 KRC Genk KRC Genk
Union SG Union SG 1-0 FC Bruges FC Bruges
OH Louvain OH Louvain 2-2 KV Malines KV Malines
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved