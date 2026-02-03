Tout était bouclé, mais le transfert a capoté : l'Antwerp a pris une décision radicale

Muzamel Rahmat
| Commentaire
Tout était bouclé, mais le transfert a capoté : l'Antwerp a pris une décision radicale

Lassina Traoré ne signera pas à l'Antwerp cet hiver. Le club et le Shakhtar Donetsk n'ont pas réussi à se mettre d'accord.

Priorité du club, Lassina Traoré était à Anvers pour sa visite médicale. Mais un désaccord avec le Shakhtar Donetsk a fait capoter le transfert selon Het Nieuwsblad. L'attaquant a dû retourner en Ukraine.

Trop cher ?

Les discussions ont coincé sur le prix demandé par le club ukrainien, mais aussi sur la forme du joueur. Malgré son talent, l'international aux 13 buts en sélection (Burkina Faso) sort d'une longue période de convalescence. Le Great Old n'a pas voulu prendre de risque.

Libre dans six mois

Comme son contrat se termine dans six mois, il sera totalement libre cet été. C'est une occasion en or pour l'Antwerp, qui pourrait récupérer gratuitement un joueur qui vaut 3 millions d'euros selon Transfermarkt.

Et Mahamadou Diawara ?

Mahamadou Diawara ne fera pas ses valises. Un retour à Lyon était envisagé pour le milieu de 20 ans, avec l'idée d'un nouveau prêt dans la foulée. Finalement, les papiers n'ont pas été signés à temps et le jeune reste à quai pour la fin de la saison.

