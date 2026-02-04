Et maintenant, quelle défense au Standard ? Les chiffres sont clairs, mais Vincent Euvrard les suivra-t-il ?

Grâce aux retours de Josué Homawoo, Ibrahim Karamoko et David Bates, Vincent Euvrard aura l'embarras du choix pour composer la défense du Standard. Statistiquement, un trio atteint le bilan recherché de 1,5 point par match, mais ce ne sera peut-être pas celui aligné par le T1 des Rouches.

Pour la première fois depuis quelques semaines, la défense du Standard a affiché une solidité certaine lors du Clasico face au Sporting d’Anderlecht, dimanche dernier. Malgré quelques occasions, les Mauves n’ont jamais vraiment semblé en mesure de revenir dans une rencontre bien contrôlée par les Rouches.

Ces derniers ont profité des faiblesses bruxelloises pour ouvrir le score, puis doubler la mise afin de se donner un matelas de sécurité qui n’a jamais été mis en danger. Les filets liégeois étaient gardés par un bon Lucas Pirard, qui a remplacé Matthieu Epolo au pied levé, mais la prestation repose aussi sur une défense centrale solide et surtout sur deux retours : celui d’une défense à trois, qui devrait se prolonger dans les semaines à venir, et celui de Josué Homawoo.

Josué Homawoo, incontournable dans la défense du Standard ?

Blessé à la mi-décembre, le défenseur togolais présente l’un des meilleurs bilans de points pris par match parmi les défenseurs cette saison : 1,5 point par match en moyenne en championnat. Un bilan parfois évoqué par Vincent Euvrard en conférence de presse, puisqu’il suffit généralement pour viser le top 6.

Son retour est donc loin d’être étranger à la bonne prestation défensive du Standard. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si une large partie des 29 buts encaissés cette saison l’a été lors des quatre derniers matchs qu’il a manqués. Véritable tour de contrôle, Josué Homawoo apporte de la solidité au Standard, et son retour fera beaucoup de bien.

Pour compléter la statistique, trois autres joueurs capables d’occuper le poste de défenseur central affichent également une moyenne de 1,5 point par match : Ibrahim Karamoko, utilisé avec succès à côté d’Ilaimaharitra contre Anderlecht (un poste où il pourrait être reconduit en l’absence de Casper Nielsen), Daan Dierckx et… David Bates, si l’on prend en compte sa montée au jeu de cinq minutes contre Gand (les autres courtes apparitions ont aussi été intégrées dans ces statistiques). Homawoo, Karamoko et Dierckx présentent d’ailleurs exactement le même bilan : 24 points en 16 matchs.





Ibe Hautekiet, obligatoire malgré les statistiques ?

C’est donc mieux que Henry Lawrence (19 points en 14 matchs, soit 1,36 par match) et Ibe Hautekiet (24 points en 19 matchs, soit 1,26 par match, et 6 points en 4 matchs lorsqu’il était absent, soit 1,5 par match). Cela laisserait supposer que, maintenant que tout le monde est disponible, la meilleure défense centrale du Standard serait, sur le papier, composée de Homawoo, Dierckx et Bates, avec Karamoko dans le cœur du jeu.

Cette configuration manque toutefois d’un profil plus relanceur, un élément qui a souvent fait défaut au Standard cette saison et qu’Ibe Hautekiet apporte généralement lorsqu’il est sur la pelouse. En termes de profils, il serait donc logique de continuer à l’aligner malgré les retours de blessure, même si son bilan chiffré est moins bon que celui de ses partenaires.