Le Club de Bruges prépare déjà l'été : quatre piliers du vestiaire sont sur le départ

Le Club de Bruges pense déjà à l'été. Plusieurs cadres de l'équipe vont partir et faudra reconstruire l'effectif.

Le Club de Bruges a réussi à conserver ses cadres durant ce mercato hivernal. Bart Verhaeghe, le président du club, n'acceptera rien d'autre que le titre de champion de Belgique.

Pourtant, Dévy Rigaux prépare l'été prochain. Le directeur sportif de Bruges va devoir gérer des départs importants. C'est toute la colonne vertébrale de l'équipe qu'il va falloir remplacer.

Quels cadres quitteront le Club cet été ?

D'abord, la question Simon Mignolet se pose. Le gardien de 37 ans arrive au bout de son contrat et ses dirigeants n'ont pas l'air pressés de lui en proposer un nouveau. Nordin Jackers devrait devenir le seul numéro un dans les cages.

Ensuite, Rigaux ne pourra pas garder Joel Ordoñez une année de plus. C'est pareil pour Raphaël Onyedika : le milieu nigérian va lui aussi quitter le club cet été.

Un mercato estival décisif pour Rigaux



Jamais deux sans trois... ou plutôt jamais trois sans quatre. Qu'adviendra-t-il de Christos Tzolis ? L'Inter Milan va-t-il passer à l'offensive pour Aleksandar Stankovic ? Il y a de fortes chances que ces deux piliers s'en aillent également.