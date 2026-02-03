Scandale à Hambourg : un ex-Rouche écope de la plus grosse amende de l'histoire de son club

Hambourg suspend Jean-Luc Dompé suite à un contrôle routier positif. L'ailier français écope d'une amende record et perd son permis de conduire.

Jean-Luc Dompé est dans de beaux draps. L'ancien ailier de Zulte Waregem et du Standard de Liège a été suspendu par Hambourg. L'ailier de 30 ans a été testé positif au volant. La police a retiré son permis de conduire.

Jean-Luc #Dompé vorerst weiter vom Spielbetrieb suspendiert.



Der 30-jährige Flügelspieler erhält eine HSV-Rekordgeldstrafe im sechsstelligen Bereich. Das wurde ihm in einem weiteren klärenden Gespräch mitgeteilt. Dompé selbst bezieht erstmals öffentlich Stellung, entschuldigt… pic.twitter.com/nRcXHmyHal — Hamburger SV (@HSV) February 3, 2026

La plus grosse amende du club

En plus de sa mise à l'écart, Dompé doit payer une amende à six chiffres. Le HSV a précisé qu'il s'agissait de la plus grosse amende de son histoire. Une manière de montrer que le club ne tolère plus ses écarts.

Pas la première fois

Il faut dire que le Français n'en est pas à son coup d'essai. Il avait déjà eu un accident de voiture après avoir perdu le contrôle de son véhicule. Hambourg lui avait donné une amende, mais il avait pu continuer à jouer.

Dompé a tenu à s'excuser publiquement. "Je suis conscient qu'une simple excuse ne suffit pas. J'ai échoué dans mon statut de modèle. J'ai fait de graves erreurs et je vais accepter toutes les conséquences."





L'ailier gauche avait rejoint Hambourg en provenance de Zulte Waregem pour 1,10 million d'euros.