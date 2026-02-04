L'Arabie Saoudite perd une star, et Domenico Tedesco s'offre un champion du monde

Énorme coup sur le marché des transferts : N'golo Kanté quitte Al-Ittihad et l'Arabie Saoudite. Le champion du monde 2018 s'engage à Fenerbahçe, où il sera donc coaché par Domenico Tedesco.

C'était l'une des premières superstars au CV bien garni que l'Arabie Saoudite avait réussi à attirer : N'golo Kanté (34 ans) quitte Al-Ittihad, où il évoluait depuis l'été 2023, pour revenir en Europe.

Au terme d'un véritable micmac administratif, qui impliquait notamment le transfert de Karim Benzema d'Al-Ittihad à Al-Hilal (et décrit en détails par Foot Mercato), Kanté, en fin de contrat en juin prochain, s'est engagé à Fenerbahçe jusqu'en 2028.

N'golo Kanté par Domenico Tedesco en Turquie

C'est un très gros coup pour le club turc, et pas le premier dans ce mercato puisque N'golo Kanté sera associé dans l'entrejeu à Mattéo Guendouzi, arrivé de la Lazio Rome, dans l'entrejeu du Fener. Deux internationaux français avec un objectif clair : être repris par Didier Deschamps pour la Coupe du Monde 2026.

Le montant du transfert est estimé à 15 millions d'euros, auxquels s'ajoute le départ de Youssef En-Nesyri (28 ans), qui s'engage quant à lui en faveur d'Al-Ittihad.



N'golo Kanté sera bien sûr coaché par un certain Domenico Tedesco au Fenerbahçe. L'ex-sélectionneur des Diables Rouges revit à la tête du club stambouliote, actuel 2e du championnat, et s'attire les louanges des observateurs.