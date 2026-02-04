Voici la clé du match entre l'Union SG et le Sporting de Charleroi, selon Hans Cornelis

Hans Cornelis sait ô combien la demi-finale de Coupe de Belgique entre Charleroi et l'Union SG est importante pour les Zèbres. En conférence de presse ce mardi, il a mis en avant, selon lui, la clé du match aller de ce mercredi, qui aura lieu au Mambourg.

Il est conscient que c’est une chance unique pour les joueurs de jouer une éventuelle finale de Coupe de Belgique : "Pour un joueur, disputer une finale, c’est une opportunité rare. C’est quelque chose de spécial. Il faut la saisir à fond, donner tout pour atteindre la finale."

Le banc carolo a été décisif samedi contre STVV, avec Jakob Napoleon Romsaas qui a notamment inscrit le second but. Avoir des remplaçants qui peuvent faire la différence est la clé du match selon Hans Cornelis.

La clé du match

"C’est la clé : ce n’est pas seulement les onze titulaires, mais tout le groupe de vingt-trois joueurs," pointe-t-il. "C’est important d’avoir des remplaçants capables de changer le match."

"La Coupe, c’est une atmosphère différente. On sent l’importance du match, mais sans stress inutile," souligne le coach. "Les joueurs sont calmes, concentrés, et surtout, ils prennent du plaisir. C’est essentiel."

Lire aussi… "On n'a pas peur de l'Union" : Hans Cornelis optimiste avant la demi-finale aller face à l'Union SG›

Les Bruxellois sont certes plus expérimentés, mais Hans Cornelis est clair, son équipe ne se pose pas de questions : "Peut-être que l’Union a plus d’expérience dans ce genre de matchs, mais cela peut aussi être un avantage pour nous : on joue sans se poser trop de questions, avec enthousiasme et envie."