Drame en Challenger Pro League : un joueur rentre au pays suite au décès de son frère

Le KV Courtrai a annoncé une triste nouvelle. Cassius Mailula est retourné en Afrique du Sud suite au décès de son frère.

Le KV Courtrai a dévoilé dans un communiqué sur son site une bien triste nouvelle : Cassius Mailula (24 ans), avant-centre sud-africain des Kerels arrivé l'été dernier, a dû retourner au pays suite au décès tragique de son frère. "C'est avec une grande tristesse que le club a appris que le frère de Cassius Mailula est récemment décédé de manière inattendue."

"Dans cette période particulièrement difficile, Cassius est retourné en Afrique du Sud pour faire le deuil avec sa famille. Il sera donc absent des entraînements et des matches pour le moment", explique le club flandrien.

"Nos pensées vont vers lui et ses proches. Tout le club leur souhaite beaucoup de force, de réconfort et de solidarité. Nous demandons de respecter sa vie privée ainsi que celle de sa famille", ont-ils précisé clairement.

Mailula n'a joué que 147 minutes avec Courtrai

Mailula a signé en septembre dernier à Courtrai, prêté par Toronto, et son arrivée en Belgique a ensuite été retardée jusqu'en octobre. Son adaptation au championnat n'a donc pas été facilitée, et l'attaquant sud-africain n'a disputé que 147 minutes à ce stade.



International sud-africain à deux reprises, Cassius Mailula n'a pas participé à la dernière CAN. Il s'était montré sous les couleurs des Mamelodi Sundowns, au pays, avec 15 buts en 31 rencontres.