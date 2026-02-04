Drame en Challenger Pro League : un joueur rentre au pays suite au décès de son frère

Drame en Challenger Pro League : un joueur rentre au pays suite au décès de son frère
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Le KV Courtrai a annoncé une triste nouvelle. Cassius Mailula est retourné en Afrique du Sud suite au décès de son frère.

Le KV Courtrai a dévoilé dans un communiqué sur son site une bien triste nouvelle : Cassius Mailula (24 ans), avant-centre sud-africain des Kerels arrivé l'été dernier, a dû retourner au pays suite au décès tragique de son frère. "C'est avec une grande tristesse que le club a appris que le frère de Cassius Mailula est récemment décédé de manière inattendue."

"Dans cette période particulièrement difficile, Cassius est retourné en Afrique du Sud pour faire le deuil avec sa famille. Il sera donc absent des entraînements et des matches pour le moment", explique le club flandrien. 

"Nos pensées vont vers lui et ses proches. Tout le club leur souhaite beaucoup de force, de réconfort et de solidarité. Nous demandons de respecter sa vie privée ainsi que celle de sa famille", ont-ils précisé clairement.

Mailula n'a joué que 147 minutes avec Courtrai

Mailula a signé en septembre dernier à Courtrai, prêté par Toronto, et son arrivée en Belgique a ensuite été retardée jusqu'en octobre. Son adaptation au championnat n'a donc pas été facilitée, et l'attaquant sud-africain n'a disputé que 147 minutes à ce stade. 


International sud-africain à deux reprises, Cassius Mailula n'a pas participé à la dernière CAN. Il s'était montré sous les couleurs des Mamelodi Sundowns, au pays, avec 15 buts en 31 rencontres. 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Division 2
Division 2 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Major League Soccer
Major League Soccer Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
KV Courtrai
Toronto FC
Cassius Mailula

Plus de news

Genk renforce ses jeunes, en difficulté en D1B, avec un buteur très prometteur

Genk renforce ses jeunes, en difficulté en D1B, avec un buteur très prometteur

08:30
Ca n'aidera pas Edward Still : l'absence d'un cadre d'Anderlecht pour quelques semaines confirmée

Ca n'aidera pas Edward Still : l'absence d'un cadre d'Anderlecht pour quelques semaines confirmée

08:00
Le Club de Bruges joue avec le feu : un pari qui pourrait coûter (très) cher

Le Club de Bruges joue avec le feu : un pari qui pourrait coûter (très) cher

07:20
Un match de patron : Theo Leoni propulse Reims en quarts de finale de la Coupe de France

Un match de patron : Theo Leoni propulse Reims en quarts de finale de la Coupe de France

07:00
Le Club de Bruges prépare déjà l'été : quatre piliers du vestiaire sont sur le départ

Le Club de Bruges prépare déjà l'été : quatre piliers du vestiaire sont sur le départ

06:30
Tout était bouclé, mais le transfert a capoté : l'Antwerp a pris une décision radicale

Tout était bouclé, mais le transfert a capoté : l'Antwerp a pris une décision radicale

23:00
Coup de tonnerre au Real Madrid : Thibaut Courtois est allé voir la direction pour régler un problème

Coup de tonnerre au Real Madrid : Thibaut Courtois est allé voir la direction pour régler un problème

22:30
Scandale à Hambourg : un ex-Rouche écope de la plus grosse amende de l'histoire de son club

Scandale à Hambourg : un ex-Rouche écope de la plus grosse amende de l'histoire de son club

22:03
Genk se frotte les mains : Hyeon-gyu Oh s'envole pour la Turquie contre une belle somme

Genk se frotte les mains : Hyeon-gyu Oh s'envole pour la Turquie contre une belle somme

21:35
Vincent Kompany, successeur de Pep Guardiola à Manchester City ?

Vincent Kompany, successeur de Pep Guardiola à Manchester City ?

21:21
Le Club de Bruges renverse Monaco et décroche son billet pour les huitièmes de finale de Youth League

Le Club de Bruges renverse Monaco et décroche son billet pour les huitièmes de finale de Youth League

20:30
La FIFA a failli faire capoter l'arrivée de la dernière recrue d'Anderlecht

La FIFA a failli faire capoter l'arrivée de la dernière recrue d'Anderlecht

21:01
Le bilan d'Olivier Renard passé au crible : 12 millions d'euros de plus-value... et beaucoup de questions

Le bilan d'Olivier Renard passé au crible : 12 millions d'euros de plus-value... et beaucoup de questions

20:00
Plus qu'à convaincre Rudi Garcia : les médias italiens conquis par un Diable Rouge

Plus qu'à convaincre Rudi Garcia : les médias italiens conquis par un Diable Rouge

19:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 03/02: Lookman - Ilenikhena - Angely

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 03/02: Lookman - Ilenikhena - Angely

18:20
"Même contre ce Standard-là" : un ancien Mauve fracasse la prestation d'Anderlecht lors du Clasico

"Même contre ce Standard-là" : un ancien Mauve fracasse la prestation d'Anderlecht lors du Clasico

19:00
Bonne nouvelle pour Nicky Hayen et le KRC Genk avant d'affronter Anderlecht

Bonne nouvelle pour Nicky Hayen et le KRC Genk avant d'affronter Anderlecht

18:40
OFFICIEL : l'Atlético Madrid se renforce avec un nouvel attaquant avant d'affronter Bruges

OFFICIEL : l'Atlético Madrid se renforce avec un nouvel attaquant avant d'affronter Bruges

18:20
Roberto De Zerbi réagit à l'altercation entre Arthur Vermeeren et Geoffrey Kondogbia : "Je paierais pour ça"

Roberto De Zerbi réagit à l'altercation entre Arthur Vermeeren et Geoffrey Kondogbia : "Je paierais pour ça"

18:00
"Je me suis toujours préparé sérieusement" : dans une situation compliquée, Thomas Foket se confie

"Je me suis toujours préparé sérieusement" : dans une situation compliquée, Thomas Foket se confie

17:30
Pourquoi la situation des RSCA Futures illustre les problèmes actuels de la formation anderlechtoise

Pourquoi la situation des RSCA Futures illustre les problèmes actuels de la formation anderlechtoise

17:00
OFFICIEL : George Ilenikhena quitte l'AS Monaco de Sébastien Pocognoli et remplace Karim Benzema

OFFICIEL : George Ilenikhena quitte l'AS Monaco de Sébastien Pocognoli et remplace Karim Benzema

16:30
OFFICIEL : La Gantoise mise sur un jeune défenseur central ivoirien

OFFICIEL : La Gantoise mise sur un jeune défenseur central ivoirien

16:00
OFFICIEL : les Francs Borains recrutent un milieu défensif expérimenté en provenance de D1A

OFFICIEL : les Francs Borains recrutent un milieu défensif expérimenté en provenance de D1A

15:30
OFFICIEL : un deuxième joueur né en 2011 signe son premier contrat professionnel en Belgique

OFFICIEL : un deuxième joueur né en 2011 signe son premier contrat professionnel en Belgique

15:00
Edward Still se préparait pour ça : peut-il déjouer les pronostics à Anderlecht ?

Edward Still se préparait pour ça : peut-il déjouer les pronostics à Anderlecht ?

14:40
1
"Je ne dirais pas que c'est un rêve" : Marlon Fossey interrogé sur son avenir

"Je ne dirais pas que c'est un rêve" : Marlon Fossey interrogé sur son avenir

14:20
"Je ne suis pas étonné" : les premiers mots de Victor Corneillie sous le maillot du RFC Liège

"Je ne suis pas étonné" : les premiers mots de Victor Corneillie sous le maillot du RFC Liège

13:30
"Rouche un jour, Rouche toujours" : le message de Hakim Sahabo aux supporters du Standard suite à son départ

"Rouche un jour, Rouche toujours" : le message de Hakim Sahabo aux supporters du Standard suite à son départ

14:00
"Je suis un peu triste" : Nilson Angulo partage un message aux supporters d'Anderlecht après son départ

"Je suis un peu triste" : Nilson Angulo partage un message aux supporters d'Anderlecht après son départ

13:00
La galère se poursuit pour Mike Trésor, passé à côté d'un transfert à cause de sa forme physique

La galère se poursuit pour Mike Trésor, passé à côté d'un transfert à cause de sa forme physique

12:40
Gianni Infantino prend tout le monde par surprise et ouvre la porte à un retour de la Russie

Gianni Infantino prend tout le monde par surprise et ouvre la porte à un retour de la Russie

12:20
6
Ca se confirme : Nicolas Frutos va bel et bien rejoindre le Sporting Charleroi

Ca se confirme : Nicolas Frutos va bel et bien rejoindre le Sporting Charleroi

12:00
Surprenant ? Le Sporting Charleroi est le seul club à... ne pas avoir transféré cet hiver

Surprenant ? Le Sporting Charleroi est le seul club à... ne pas avoir transféré cet hiver

11:20
2
Des transferts sont encore possibles : voici les pays où les clubs de Pro League peuvent encore vendre

Des transferts sont encore possibles : voici les pays où les clubs de Pro League peuvent encore vendre

11:00
Incroyable : 6 mois après avoir quitté... les Francs Borains, il signe à l'Inter Milan

Incroyable : 6 mois après avoir quitté... les Francs Borains, il signe à l'Inter Milan

10:30

Plus de news

Les plus populaires

Division 2

 Journée 24
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 06/02 Jong Genk Jong Genk
FC Liège FC Liège 06/02 Lierse SK Lierse SK
Eupen Eupen 07/02 KV Courtrai KV Courtrai
Beerschot Beerschot 07/02 Club Brugge NXT Club Brugge NXT
RFC Seraing RFC Seraing 07/02 RSCA Futures RSCA Futures
KSC Lokeren KSC Lokeren 07/02 Olympic Charleroi Olympic Charleroi
Francs Borains Francs Borains 08/02 RWDM Brussels RWDM Brussels
SK Beveren SK Beveren 08/02 Lommel SK Lommel SK
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved