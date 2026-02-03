Vincent Kompany, successeur de Pep Guardiola à Manchester City ?

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Manchester City peine à convaincre en 2026. En Angleterre, le débat est lancé : faut-il attendre que Pep Guardiola décide de son avenir ?

Depuis le début de l'année, Manchester City a battu Newcastle, Wolverhampton et Galatasaray. Mais les revers contre Manchester United et à Bodø/Glimt ont laissé des traces.

Pep Guardiola devrait quitter Manchester City à la fin de la saison. Malgré un contrat jusqu'en juin 2027, les relations avec la direction se sont refroidies. Le coach espagnol était hésitant à l'idée de prolonger.

Guardiola a le choix

Par respect et reconnaissance, les dirigeants de Manchester City laissent le choix à Guardiola de continuer ou pas. Mais en Angleterre, de plus en plus de voix se demandent si le club ne devrait pas décider lui-même.

Pour lui succéder, un seul nom revient sans cesse. Vincent Kompany est cité par la plupart des grands médias comme le favori pour remplacer Guardiola.

Vincent Kompany peut-il refuser l'offre de Manchester City ?



"The Prince" est lié au Bayern Munich jusqu'en 2029. Mais pourra-t-il ignorer l'appel de Manchester City ? Pour nous, c'est peu probable... et la presse anglaise est du même avis.