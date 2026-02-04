Genk renforce ses jeunes, en difficulté en D1B, avec un buteur très prometteur

Le KRC Genk a été très peu actif cet hiver sur le marché des transferts - aucune arrivée, un seul départ. Un renfort, cependant, est bien arrivé pour l'équipe U23.

Pas de départ de titulaire (seul Patrik Hrosovsky a signé au Viktoria Plzen), pas de transfert entrant pour l'équipe A : le KRC Genk a vécu un hiver très tranquille, malgré sa situation sportive difficile. Un renfort est cependant arrivé pour l'équipe B.

Le club limbourgeois a ainsi annoncé sur son site officiel l'arrivée du jeune attaquant congolias Elie Mpungu Kongolo (18 ans), prêté au Racing jusqu'en fin de saison avec option d'achat. C'est, après Emile Doucouré arrivé du Beerschot, le second transfert destiné aux U23.

Mpungu Kongolo arrive directement de son club formateur, l'académie Tout Puissant les Anges. Ce sera donc sa première expérience à l'étranger.

Genk recrute le meilleur buteur de D2 congolaise

Elie Mpungu Kongolo arrive avec des statistiques flatteuses au compteur : à mi-saison, en D2 congolaise, il comptait 16 buts en 19 matchs, ce qui en faisait le meilleur buteur du championnat. Il avait également été élu meilleur joueur de la phase aller.



"Ce jeune attaquant est considéré comme un profil rapide et efficace (...) Avec l'arrivée de Mpungu Kongolo, le KRC Genk accueille un jeune talent avec l'objectif de le développer davantage au sein de sa structure", se réjouit le club.