OFFICIEL : Nicolas Frutos quitte la RAAL La Louvière et va rejoindre Charleroi

C'est officiel, Nicolas Frutos n'est plus le directeur du football de la RAAL La Louvière. L'Argentin va vraisemblablement rejoindre le Sporting de Charleroi.

Les Loups ont annoncé, dans un communiqué, la fin de leur collaboration avec Nicolas Frutos. "Le club a pris acte de la volonté de Nicolas Frutos de quitter le club afin de rejoindre un autre projet en Belgique", écrit la formation louviéroise.

Nicolas Frutos en route vers le Sporting de Charleroi

Même si la RAAL La Louvière ne le cite pas, l’autre projet est évidemment celui du Sporting de Charleroi. "Les discussions sont actuellement en cours avec son futur club", ajoute l’équipe dans un communiqué.

Nicolas Frutos va donc plus que vraisemblablement devenir le nouveau directeur sportif du Sporting de Charleroi. Il s’apprête à occuper un poste qui ne l’est pas encore en terre carolo.

Ce départ est un nouveau coup dur pour les Loups. Après avoir récemment perdu leur directeur sportif David Verwilghen, ils voient à nouveau leur organigramme être chamboulé.



"Dans les semaines à venir, notre direction travaillera à une réorganisation interne afin de maintenir ses objectifs sportifs et structurels, tant pour la fin de la saison en cours que dans la préparation de la prochaine", précise la RAAL La Louvière, qui remercie ensuite "Nicolas Frutos pour son engagement durant ces trois saisons et lui souhaite le meilleur pour la suite".