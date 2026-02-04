OFFICIEL : Nicolas Frutos quitte la RAAL La Louvière et va rejoindre Charleroi

OFFICIEL : Nicolas Frutos quitte la RAAL La Louvière et va rejoindre Charleroi
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

C'est officiel, Nicolas Frutos n'est plus le directeur du football de la RAAL La Louvière. L'Argentin va vraisemblablement rejoindre le Sporting de Charleroi.

Les Loups ont annoncé, dans un communiqué, la fin de leur collaboration avec Nicolas Frutos. "Le club a pris acte de la volonté de Nicolas Frutos de quitter le club afin de rejoindre un autre projet en Belgique", écrit la formation louviéroise.

Nicolas Frutos en route vers le Sporting de Charleroi 

Même si la RAAL La Louvière ne le cite pas, l’autre projet est évidemment celui du Sporting de Charleroi. "Les discussions sont actuellement en cours avec son futur club", ajoute l’équipe dans un communiqué.

Nicolas Frutos va donc plus que vraisemblablement devenir le nouveau directeur sportif du Sporting de Charleroi. Il s’apprête à occuper un poste qui ne l’est pas encore en terre carolo.

Ce départ est un nouveau coup dur pour les Loups. Après avoir récemment perdu leur directeur sportif David Verwilghen, ils voient à nouveau leur organigramme être chamboulé.


"Dans les semaines à venir, notre direction travaillera à une réorganisation interne afin de maintenir ses objectifs sportifs et structurels, tant pour la fin de la saison en cours que dans la préparation de la prochaine", précise la RAAL La Louvière, qui remercie ensuite "Nicolas Frutos pour son engagement durant ces trois saisons et lui souhaite le meilleur pour la suite".

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
--> fin de carrière
Nicolas Frutos

Plus de news

"Ce sera un gros challenge" : David Hubert se méfie des Zèbres avant la demi-finale aller de Coupe de Belgique

"Ce sera un gros challenge" : David Hubert se méfie des Zèbres avant la demi-finale aller de Coupe de Belgique

15:30
Un nouveau signe fort : la valeur du noyau d'Anderlecht n'a plus été aussi basse depuis longtemps

Un nouveau signe fort : la valeur du noyau d'Anderlecht n'a plus été aussi basse depuis longtemps

15:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 04/02: Soumah - Frutos - De Cat

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 04/02: Soumah - Frutos - De Cat

14:00
Formé au club, l'élégance incarnée : un candidat évident pour le RSC Anderlecht ? Analyse

Formé au club, l'élégance incarnée : un candidat évident pour le RSC Anderlecht ?

14:40
"On n'a pas peur de l'Union" : Hans Cornelis optimiste avant la demi-finale aller face à l'Union SG

"On n'a pas peur de l'Union" : Hans Cornelis optimiste avant la demi-finale aller face à l'Union SG

14:20
1
OFFICIEL : un nouveau départ acté à La Gantoise

OFFICIEL : un nouveau départ acté à La Gantoise

14:00
Hans Cornelis annonce une bonne nouvelle avant d'affronter l'Union SG

Hans Cornelis annonce une bonne nouvelle avant d'affronter l'Union SG

13:30
Van de Perre de retour, le choix des armes pour Cornelis : les compos probables de Charleroi - Union

Van de Perre de retour, le choix des armes pour Cornelis : les compos probables de Charleroi - Union

12:20
Karel Geraerts se réjouit qu'Anderlecht l'ait laissé filer : "Il s'est imposé rapidement"

Karel Geraerts se réjouit qu'Anderlecht l'ait laissé filer : "Il s'est imposé rapidement"

12:40
Cette offre-là était nettement insuffisante : Anderlecht n'a pas laissé partir Nathan De Cat en fin de mercato

Cette offre-là était nettement insuffisante : Anderlecht n'a pas laissé partir Nathan De Cat en fin de mercato

12:00
Et maintenant, quelle défense au Standard ? Les chiffres sont clairs, mais Vincent Euvrard les suivra-t-il ? Analyse

Et maintenant, quelle défense au Standard ? Les chiffres sont clairs, mais Vincent Euvrard les suivra-t-il ?

11:40
"On pense souvent que c'est de ma faute, mais..." : Noa Lang pointe le responsable de son échec au Napoli

"On pense souvent que c'est de ma faute, mais..." : Noa Lang pointe le responsable de son échec au Napoli

11:20
L'Arabie Saoudite perd une star, et Domenico Tedesco s'offre un champion du monde

L'Arabie Saoudite perd une star, et Domenico Tedesco s'offre un champion du monde

11:00
"Éviter un scénario à la Amuzu" : pourquoi Anderlecht a vendu Nilson Angulo dès cet hiver

"Éviter un scénario à la Amuzu" : pourquoi Anderlecht a vendu Nilson Angulo dès cet hiver

10:30
1
Ce qu'a dit Mehdi Bayat à Hans Cornelis avant les trois matchs qui ont tout changé

Ce qu'a dit Mehdi Bayat à Hans Cornelis avant les trois matchs qui ont tout changé

10:00
Roberto De Zerbi ne s'en remet pas : "Le match à Bruges laisse des cicatrices"

Roberto De Zerbi ne s'en remet pas : "Le match à Bruges laisse des cicatrices"

09:30
Très beau renfort pour Tubize-Braine dans la course au titre en D1 ACFF

Très beau renfort pour Tubize-Braine dans la course au titre en D1 ACFF

09:00
Genk renforce ses jeunes, en difficulté en D1B, avec un buteur très prometteur

Genk renforce ses jeunes, en difficulté en D1B, avec un buteur très prometteur

08:30
Ca n'aidera pas Edward Still : l'absence d'un cadre d'Anderlecht pour quelques semaines confirmée

Ca n'aidera pas Edward Still : l'absence d'un cadre d'Anderlecht pour quelques semaines confirmée

08:00
1
Drame en Challenger Pro League : un joueur rentre au pays suite au décès de son frère

Drame en Challenger Pro League : un joueur rentre au pays suite au décès de son frère

07:40
Un match de patron : Theo Leoni propulse Reims en quarts de finale de la Coupe de France

Un match de patron : Theo Leoni propulse Reims en quarts de finale de la Coupe de France

07:00
Le Club de Bruges joue avec le feu : un pari qui pourrait coûter (très) cher

Le Club de Bruges joue avec le feu : un pari qui pourrait coûter (très) cher

07:20
Le Club de Bruges prépare déjà l'été : quatre piliers du vestiaire sont sur le départ

Le Club de Bruges prépare déjà l'été : quatre piliers du vestiaire sont sur le départ

06:30
Tout était bouclé, mais le transfert a capoté : l'Antwerp a pris une décision radicale

Tout était bouclé, mais le transfert a capoté : l'Antwerp a pris une décision radicale

23:00
Coup de tonnerre au Real Madrid : Thibaut Courtois est allé voir la direction pour régler un problème

Coup de tonnerre au Real Madrid : Thibaut Courtois est allé voir la direction pour régler un problème

22:30
Scandale à Hambourg : un ex-Rouche écope de la plus grosse amende de l'histoire de son club

Scandale à Hambourg : un ex-Rouche écope de la plus grosse amende de l'histoire de son club

22:03
Genk se frotte les mains : Hyeon-gyu Oh s'envole pour la Turquie contre une belle somme

Genk se frotte les mains : Hyeon-gyu Oh s'envole pour la Turquie contre une belle somme

21:35
Vincent Kompany, successeur de Pep Guardiola à Manchester City ?

Vincent Kompany, successeur de Pep Guardiola à Manchester City ?

21:21
La FIFA a failli faire capoter l'arrivée de la dernière recrue d'Anderlecht

La FIFA a failli faire capoter l'arrivée de la dernière recrue d'Anderlecht

21:01
Le Club de Bruges renverse Monaco et décroche son billet pour les huitièmes de finale de Youth League

Le Club de Bruges renverse Monaco et décroche son billet pour les huitièmes de finale de Youth League

20:30
Le bilan d'Olivier Renard passé au crible : 12 millions d'euros de plus-value... et beaucoup de questions

Le bilan d'Olivier Renard passé au crible : 12 millions d'euros de plus-value... et beaucoup de questions

20:00
Plus qu'à convaincre Rudi Garcia : les médias italiens conquis par un Diable Rouge

Plus qu'à convaincre Rudi Garcia : les médias italiens conquis par un Diable Rouge

19:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 03/02: Lookman - Ilenikhena - Angely

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 03/02: Lookman - Ilenikhena - Angely

18:20
"Même contre ce Standard-là" : un ancien Mauve fracasse la prestation d'Anderlecht lors du Clasico

"Même contre ce Standard-là" : un ancien Mauve fracasse la prestation d'Anderlecht lors du Clasico

19:00
Bonne nouvelle pour Nicky Hayen et le KRC Genk avant d'affronter Anderlecht

Bonne nouvelle pour Nicky Hayen et le KRC Genk avant d'affronter Anderlecht

18:40
OFFICIEL : l'Atlético Madrid se renforce avec un nouvel attaquant avant d'affronter Bruges

OFFICIEL : l'Atlético Madrid se renforce avec un nouvel attaquant avant d'affronter Bruges

18:20

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 24
Westerlo Westerlo 06/02 STVV STVV
Zulte Waregem Zulte Waregem 07/02 FCV Dender EH FCV Dender EH
Charleroi Charleroi 07/02 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
La Gantoise La Gantoise 07/02 OH Louvain OH Louvain
KRC Genk KRC Genk 08/02 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 08/02 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
FC Bruges FC Bruges 08/02 Standard Standard
KV Malines KV Malines 08/02 Antwerp Antwerp
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved