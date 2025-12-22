Des nouvelles de Wout Faes : voici où en est sa situation à Leicester

Si vous vous demandez ce que devient Wout Faes, sachez qu'il traverse une situation compliquée du côté de Leicester City, où il n'a pour le moment plus de temps de jeu.

Le Diable Rouge n'a plus joué en championnat depuis le 29 novembre dernier. Il vient d’enchaîner quatre rencontres de suite sans quitter le banc.

Leicester est actuellement 12e d’EFL Championship. Une position évidemment éloignée des attentes pour le club, qui espère remonter en Premier League après être descendu la saison dernière. Mais mathématiquement, seulement six points séparent les Foxes de la troisième position. Ils sont cependant déjà à 17 points d’écart du premier, Coventry City, et à 11 de Middlesbrough, 2e.

Sans Wout Faes, Leicester s’est incliné samedi face à QPR sur le score de 4-1. Une lourde défaite face à une équipe possédant le même nombre de points avant le coup d’envoi ! Ce revers est évidemment difficile à accepter du côté des supporters, qui attendent un tout autre visage ce vendredi face à Watford.

Cette récente défaite face à QPR pourrait cependant potentiellement permettre à Wout Faes de reprendre place dans le onze de base. Reste à voir si Martí Cifuentes a envie de faire confiance au Belge, ou s’il a décidé de l’écarter clairement.

Wout Faes... et le Mondial 2026



Wout Faes risque plus que jamais de ne pas être présent au Mondial 2026 avec la Belgique. Son objectif est d’y être, mais au vu de sa situation actuelle, cela semble compliqué. Un renversement de situation sera-t-il au rendez-vous ? Seul l’avenir nous le dira.