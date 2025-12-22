Le RFC Liège a refusé une nouvelle offre : Oumar Diouf attire les convoitises en Pro League et à l'étranger

Après une période de disette de près de deux mois, Oumar Diouf a retrouvé le chemin des filets dimanche. De quoi lui permettre de marquer des points auprès des clubs qui le suivent ? Une chose est certaine : il ne manque pas d'intérêt de la part de plusieurs clubs.

Selon nos informations, de nombreux clubs de Pro League, mais aussi de l’étranger, le suivent de très près. Les plus concrets en Belgique pour le moment sont La Gantoise, Saint-Trond, OHL et le Cercle de Bruges. À l’étranger, le club azerbaïdjanais de Qarabag, la formation chypriote de Pafos et une autre équipe de D2 anglaise, dont le nom n’a pas filtré, seraient sur ses côtes.

Le RFC Liège souhaite obtenir entre 1 et 1,5 million d’euros pour son buteur en cas de transfert cet hiver. Une offre de Qarabag à hauteur de 1,2 million d’euros a récemment été refusée.

Il se pourrait que le Sénégalais ait disputé dimanche son dernier match sous les couleurs sang et marine, le prochain match étant programmé après la trêve, à savoir le 17 janvier. Oumar Diouf, cette saison en Challenger Pro League, c’est 18 matchs joués pour huit buts inscrits et deux passes décisives délivrées.

5 scouts à Molenbeek

Cinq scouts étaient présents à Molenbeek dimanche pour le suivre. Oumar Diouf aura visiblement le choix cet hiver : choisira-t-il de poursuivre la saison en terre liégeoise ou de faire ses valises pour franchir une étape ? La décision lui appartient.

Oumar Diouf était arrivé l'été dernier au RFC Liège librement après un passage d’une saison à Chypre, au Gençlik Gücü. Il avait rejoint l’Europe en juillet 2023 en s’engageant avec le club turc du Çaykur Rizespor.