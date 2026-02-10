Le choix fort de Vincent Euvrard au Standard : Thomas Henry peut-il encore renverser la situation ?

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur du Standard
| Commentaire
Le choix fort de Vincent Euvrard au Standard : Thomas Henry peut-il encore renverser la situation ?
Photo: © photonews
Titulaire en début de saison, puis relégué sur le banc après le Nouvel An, Thomas Henry n'a pas été retenu dans le groupe du Standard pour les deux derniers matchs. Un signal fort pour l'attaquant français, qui peine à convaincre.

À la recherche de joueurs pour constituer son effectif à moindre coût, Marc Wilmots avait été séduit par l’expérience et les performances passées de Thomas Henry, qui a signé librement à Sclessin cet été.

Titularisé en début de saison, l’attaquant français avait inscrit deux buts et délivré une passe décisive lors des trois premières journées de championnat, laissant penser qu’il constituait un excellent renfort pour les Rouches.

Mais, sur le terrain, la situation du joueur de 31 ans est rapidement devenue compliquée. Dans une équipe qui peine depuis l’été à se créer des occasions, Thomas Henry n’a pas toujours pesé sur la défense adverse, peine à faire jouer correctement ses coéquipiers et, surtout, ne marque plus : il n’a plus trouvé le chemin des filets depuis fin octobre et ses buts contre Beveren (en Coupe) et Charleroi.

Progressivement, Henry s’est vu coller l’étiquette de remplaçant, tandis que Timothé Nkada gagnait en rythme et que les efforts de Dennis Ayensa restaient précieux malgré son faible rendement offensif. Devenu la tête de turc des supporters, Henry s’est même affronté avec quelques fans après la défaite contre Louvain, en décembre.

Thomas Henry peut-il encore inverser la tendance au Standard ?

Jamais véritablement à l’aise dans son nouvel effectif, Thomas Henry a fini par perdre sa place de remplaçant et n’a pas été retenu dans le groupe pour les deux dernières rencontres du Standard, contre Anderlecht et le Club de Bruges.

"Le choix a été super compliqué. Thomas est un peu visé ces dernières semaines, mais quand on regarde comment il s’inscrit dans le projet, même en n’étant pas titulaire… Il stimule l’équipe et il fait tout pour que ça aille. On ne va pas l’abandonner et on va continuer le travail avec lui", déclarait Vincent Euvrard après le Clasico.

Henry n’était donc toujours pas dans le groupe pour le déplacement en Venise du Nord, et ce fait est révélateur. Il ne s’agit pas d’un choix tactique d’Euvrard : l’entraîneur du Standard estime simplement que son attaquant n’est pas au niveau.

Il rejoint ainsi l’avis des supporters, et Henry devra redoubler d’efforts pour réintégrer le groupe, puis redevenir décisif sur le terrain. Sans quoi, il risque rapidement de figurer parmi les échecs de l’ère Marc Wilmots à Sclessin, malgré son arrivée sans indemnité.

Commentaire
Jupiler Pro League

 Journée 24
Westerlo Westerlo 0-4 STVV STVV
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Charleroi Charleroi 3-4 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
La Gantoise La Gantoise 1-3 OH Louvain OH Louvain
KRC Genk KRC Genk 2-0 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 2-1 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
FC Bruges FC Bruges 3-0 Standard Standard
KV Malines KV Malines 2-0 Antwerp Antwerp
