La Croky Cup, puis la 25e journée de Pro League : voici tous les arbitres désignés

Photo: © photonews

Cette semaine, les demi-finales retour de la Croky Cup sont au programme, avant la 25e journée de la Jupiler Pro League. Découvrez les arbitres désignés pour l'ensemble de ces rencontres.

Une nouvelle semaine intense s’annonce dans le football belge. Les demi-finales retour de la Croky Cup approchent, suivies d’une 25e journée de Jupiler Pro League décisive dans la course aux Champions Play-Offs.

Pour la Coupe de Belgique, Jasper Vergoote officiera lors de la rencontre Union Saint-Gilloise – Charleroi, tandis que Nathan Verboomen dirigera AntwerpAnderlecht le lendemain. Retrouvez ci-dessous les arbitres désignés pour la 25e journée de championnat.

13/02/2026 – 20:45 | K.V. Mechelen – K.R.C. Genk

Arbitre : Jan Boterberg
Assistant 1 : Nick Senecaut
Assistant 2 : Michiel De Cuyper
Quatrième officiel : Kevin Van Damme
VAR : Laurent Willems
AVAR : Melissa Lejear
RO : Jonas Timmermans

14/02/2026 – 16:00 | Oud-Heverlee Leuven – F.C.V. Dender E.H.

Arbitre : Simon Bourdeaud’Hui
Assistant 1 : Michael Geerolf
Assistant 2 : Jonas Van Dyck
Quatrième officiel : Wesli De Cremer
VAR : Bert Put
AVAR : Caroline Lanssens
RO : Niels Bossuyt

14/02/2026 – 18:15 | Sporting du Pays de Charleroi – K.A.A. Gent

Arbitre : Erik Lambrechts
Assistant 1 : Michele Seeldraeyers
Assistant 2 : Kevin Monteny
Quatrième officiel : Anthony Letellier
VAR : Nicolas Laforge
AVAR : Vito Di Vincenzo
RO : Jari Van Laere

14/02/2026 – 20:45 | R. Standard de Liège – R. Union St-Gilloise

Arbitre : Lawrence Visser
Assistant 1 : Ruben Wyns
Assistant 2 : Thibaud Nijssen
Quatrième officiel : Jan Boterberg
VAR : Kevin Van Damme
AVAR : Kevin Debeuckelaere
RO : Dieter Van Esch

15/02/2026 – 13:30 | Cercle Brugge K.S.V. – Club Brugge K.V.

Arbitre : Lothar D’Hondt
Assistant 1 : Romain Devillers
Assistant 2 : Nico Claes
Quatrième officiel : Massimiliano Ledda
VAR : Brent Staessens
AVAR : Ella De Vries
RO : Carlos-Manuel Serra Guerreiro Alho

15/02/2026 – 16:00 | R. Antwerp F.C. – K.V.C. Westerlo

Arbitre : Bert Verbeke
Assistant 1 : Yves De Neve
Assistant 2 : Martijn Tiesters
Quatrième officiel : Jasper Vergoote
VAR : Quentin Pirard
AVAR : Quentin Blaise
RO : Glenn Claes

15/02/2026 – 18:30 | R.S.C. Anderlecht – RAAL La Louviere

Arbitre : Wesli De Cremer
Assistant 1 : Wouter Cochet
Assistant 2 : Gianni Seeldraeyers
Quatrième officiel : Jasper Vitse
VAR : Bram Van Driessche
AVAR : Quentin Lesceux
RO : Christophe Snoeck

15/02/2026 – 19:15 | K. St.-Truidense V.V. – S.V. Zulte-Waregem

Arbitre : Nathan Verboomen
Assistant 1 : Mathias Hillaert
Assistant 2 : Maarten Toeback
Quatrième officiel : Anaik Jacoby
VAR : Bert Put
AVAR : Koen Thijs
RO : Alexander Braley

