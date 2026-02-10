La Croky Cup, puis la 25e journée de Pro League : voici tous les arbitres désignés

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Cette semaine, les demi-finales retour de la Croky Cup sont au programme, avant la 25e journée de la Jupiler Pro League. Découvrez les arbitres désignés pour l'ensemble de ces rencontres.

Une nouvelle semaine intense s’annonce dans le football belge. Les demi-finales retour de la Croky Cup approchent, suivies d’une 25e journée de Jupiler Pro League décisive dans la course aux Champions Play-Offs.

Pour la Coupe de Belgique, Jasper Vergoote officiera lors de la rencontre Union Saint-Gilloise – Charleroi, tandis que Nathan Verboomen dirigera Antwerp – Anderlecht le lendemain. Retrouvez ci-dessous les arbitres désignés pour la 25e journée de championnat.

13/02/2026 – 20:45 | K.V. Mechelen – K.R.C. Genk

Arbitre : Jan Boterberg

Assistant 1 : Nick Senecaut

Assistant 2 : Michiel De Cuyper

Quatrième officiel : Kevin Van Damme

VAR : Laurent Willems

AVAR : Melissa Lejear

RO : Jonas Timmermans

14/02/2026 – 16:00 | Oud-Heverlee Leuven – F.C.V. Dender E.H.

Arbitre : Simon Bourdeaud’Hui

Assistant 1 : Michael Geerolf

Assistant 2 : Jonas Van Dyck

Quatrième officiel : Wesli De Cremer

VAR : Bert Put

AVAR : Caroline Lanssens

RO : Niels Bossuyt

14/02/2026 – 18:15 | Sporting du Pays de Charleroi – K.A.A. Gent

Arbitre : Erik Lambrechts

Assistant 1 : Michele Seeldraeyers

Assistant 2 : Kevin Monteny

Quatrième officiel : Anthony Letellier

VAR : Nicolas Laforge

AVAR : Vito Di Vincenzo

RO : Jari Van Laere



14/02/2026 – 20:45 | R. Standard de Liège – R. Union St-Gilloise

Arbitre : Lawrence Visser

Assistant 1 : Ruben Wyns

Assistant 2 : Thibaud Nijssen

Quatrième officiel : Jan Boterberg

VAR : Kevin Van Damme

AVAR : Kevin Debeuckelaere

RO : Dieter Van Esch

15/02/2026 – 13:30 | Cercle Brugge K.S.V. – Club Brugge K.V.

Arbitre : Lothar D’Hondt

Assistant 1 : Romain Devillers

Assistant 2 : Nico Claes

Quatrième officiel : Massimiliano Ledda

VAR : Brent Staessens

AVAR : Ella De Vries

RO : Carlos-Manuel Serra Guerreiro Alho

15/02/2026 – 16:00 | R. Antwerp F.C. – K.V.C. Westerlo

Arbitre : Bert Verbeke

Assistant 1 : Yves De Neve

Assistant 2 : Martijn Tiesters

Quatrième officiel : Jasper Vergoote

VAR : Quentin Pirard

AVAR : Quentin Blaise

RO : Glenn Claes

15/02/2026 – 18:30 | R.S.C. Anderlecht – RAAL La Louviere

Arbitre : Wesli De Cremer

Assistant 1 : Wouter Cochet

Assistant 2 : Gianni Seeldraeyers

Quatrième officiel : Jasper Vitse

VAR : Bram Van Driessche

AVAR : Quentin Lesceux

RO : Christophe Snoeck

15/02/2026 – 19:15 | K. St.-Truidense V.V. – S.V. Zulte-Waregem

Arbitre : Nathan Verboomen

Assistant 1 : Mathias Hillaert

Assistant 2 : Maarten Toeback

Quatrième officiel : Anaik Jacoby

VAR : Bert Put

AVAR : Koen Thijs

RO : Alexander Braley