Anthony Vanden Borre inquiet du malaise à Anderlecht : "Pensez à ce qui est arrivé à Vincent Kompany"

Travaillant aujourd'hui au sein de la formation des jeunes à la RAAL La Louvière, Anthony Vanden Borre n'a évidemment pas oublié son passé à Anderlecht, qui reste "son" club. L'ancien Diable Rouge se dit toutefois préoccupé par la situation actuelle.

Anthony Vanden Borre reste fortement attaché à Anderlecht, même s’il n’évolue plus lui-même au club. La situation actuelle le préoccupe vivement. "Bien sûr, Anderlecht reste mon club", affirme-t-il dans HUMO. "Ça fait mal de voir l’équipe décliner, mais cela n’en fait pas moins le mien."

L’ex-Diable Rouge était récemment présent au Lotto Park pour rendre hommage à René Peeters, l’ancien formateur des jeunes qui a pris sa retraite. Un moment qui l’a profondément marqué. "Pour quelqu’un qui a tant donné pour Neerpede, aucun effort ne devrait être de trop. Beaucoup plus d’anciens joueurs auraient dû être présents."

Concernant la situation sportive des Mauves, Vanden Borre se montre critique tout en restant optimiste. Il constate que le club cherche des solutions, mais souligne que la clarté est essentielle. "À Anderlecht, il règne encore trop d’incertitude. Si vous ne savez pas vous-même dans quelle direction aller, il est peu utile de prendre toutes sortes de décisions."

Anthony Vanden Borre insiste sur le besoin de clarté à Anderlecht

Il se dit favorable à un retour d’anciens joueurs comme Romelu Lukaku ou Youri Tielemans, mais pas sans conditions. "Ce serait bien que Romelu revienne. Ou Youri. Des joueurs de ce niveau peuvent aider, mais ce ne sera pas facile."

Vanden Borre fait ainsi implicitement référence à des projets antérieurs au club. "Pensez à ce qui est arrivé à Vincent. Cela montre à quel point il est compliqué d’évoluer quand la structure n’est pas suffisamment claire."





Aujourd’hui, il se concentre sur son travail avec les jeunes à La Louvière, loin des projecteurs. "Nous partageons un passé mauve et blanc et nous parlons encore d’Anderlecht", explique-t-il à propos de ses anciens coéquipiers. "Mais je veux surtout avoir un rôle où je peux aider les jeunes à progresser."