Arsenal s'impose à Bournemouth et met la pression sur Manchester City

Arsenal a dû se battre pour gagner à Bournemouth. Malgré un match difficile, les Gunners repartent avec les trois points et confortent leur place en haut du classement.

Arsenal se déplaçait à Bournemouth, mais les Gunners n'ont pas eu la tâche facile face aux Cherries. Evanilson a ouvert le score pour les locaux après dix minutes, profitant d'une mauvaise passe de Gabriel.

Les Londoniens ont tout de suite réagi. Gabriel s’est repris en marquant l’égalisation 1-1. Le score n’a plus bougé jusqu’à la pause, avant une seconde période beaucoup plus intense.

Le doublé de Declan Rice

Declan Rice ne voulait pas voir son équipe perdre des points. Il a inscrit le but du 1-2, puis a frappé à nouveau un quart d’heure plus tard pour porter le score à 1-3.

On pensait le match terminé, mais Kroupi a relancé le suspense en faisant 2-3. Avec cette victoire, les Londoniens prennent sept points d’avance sur Manchester City, qui recevra Chelsea demain.



De son côté, Aston Villa grimpe à la deuxième place, à six points des Gunners, après sa victoire contre Nottingham Forest plus tôt dans la journée.