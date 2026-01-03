L'AC Milan reprend la tête : comment ont presté Alexis Saelemaekers et Koni De Winter ?

Avec ses deux Diables Rouges pendant 90 minutes, l'AC Milan a provisoirement repris la tête de la Série A grâce à sa victoire à Cagliari. Rafael Leao a inscrit le seul but de la rencontre.

En Italie, c'est la 18e journée de Série A qui se déroule ce week-end. Parmi les clairs candidats au titre, l'AC Milan a ouvert le bal sur la pelouse de Cagliari.

Peu en vue durant la première période, les Rossoneri sont rentrés au vestiaire sur un score de parité, sans avoir cadré le moindre tir en 45 minutes. Cagliari ne faisait pas beaucoup mieux, et n'en avait cadré qu'un seul.

Mais l'AC Milan a rapidement fait la différence en début de seconde période, via Rafael Leão, qui a ouvert la marque sur un service d'Adrien Rabiot (0-1, 50e). Le seul et unique but de la rencontre.

Milan gagne avec De Winter et Saelemaekers pendant 90 minutes

Sans impressionner, mais en gérant son avantage, Milan a décroché une victoire qui lui permet de reprendre provisoirement la tête de la Série A en attendant les autres résultats du week-end.

Côté Diables Rouges, Koni De Winter a joué 90 minutes pour la deuxième fois consécutive et s'est plutôt montré rassurant en défense centrale. Selon plusieurs supporters milanais, Alexis Saelemaekers accuse un petit coup de mou depuis quelques semaines et n'est plus aussi dangereux via son côté droit, mais l'ancien Anderlechtois a tout de même disputé l'intégralité de la rencontre et a été averti à la 90+1e minute.



