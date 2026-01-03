L'AC Milan reprend la tête : comment ont presté Alexis Saelemaekers et Koni De Winter ?

L'AC Milan reprend la tête : comment ont presté Alexis Saelemaekers et Koni De Winter ?

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Avec ses deux Diables Rouges pendant 90 minutes, l'AC Milan a provisoirement repris la tête de la Série A grâce à sa victoire à Cagliari. Rafael Leao a inscrit le seul but de la rencontre.

En Italie, c'est la 18e journée de Série A qui se déroule ce week-end. Parmi les clairs candidats au titre, l'AC Milan a ouvert le bal sur la pelouse de Cagliari.

Peu en vue durant la première période, les Rossoneri sont rentrés au vestiaire sur un score de parité, sans avoir cadré le moindre tir en 45 minutes. Cagliari ne faisait pas beaucoup mieux, et n'en avait cadré qu'un seul.

Mais l'AC Milan a rapidement fait la différence en début de seconde période, via Rafael Leão, qui a ouvert la marque sur un service d'Adrien Rabiot (0-1, 50e). Le seul et unique but de la rencontre.

Milan gagne avec De Winter et Saelemaekers pendant 90 minutes

Sans impressionner, mais en gérant son avantage, Milan a décroché une victoire qui lui permet de reprendre provisoirement la tête de la Série A en attendant les autres résultats du week-end.

Côté Diables Rouges, Koni De Winter a joué 90 minutes pour la deuxième fois consécutive et s'est plutôt montré rassurant en défense centrale. Selon plusieurs supporters milanais, Alexis Saelemaekers accuse un petit coup de mou depuis quelques semaines et n'est plus aussi dangereux via son côté droit, mais l'ancien Anderlechtois a tout de même disputé l'intégralité de la rencontre et a été averti à la 90+1e minute.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Serie A
Serie A Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
AC Milan
Cagliari
Koni De Winter
Alexis Saelemaekers

Plus de news

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 03/01: Overmeire - Gigot - Kikkenborg

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 03/01: Overmeire - Gigot - Kikkenborg

09:30
Viré après six mois, cette légende de la Pro League a manqué ses débuts comme entraîneur

Viré après six mois, cette légende de la Pro League a manqué ses débuts comme entraîneur

09:30
Parti de Belgique pour 8 M€, indésirable aujourd'hui : une belle opportunité pour les clubs de la Pro League

Parti de Belgique pour 8 M€, indésirable aujourd'hui : une belle opportunité pour les clubs de la Pro League

09:00
Grosse affiche pour Tom Saintfiet, beaucoup d'anciens de Pro League : la CAN entre dans le vif du sujet

Grosse affiche pour Tom Saintfiet, beaucoup d'anciens de Pro League : la CAN entre dans le vif du sujet

08:30
À 78 ans, Dick Advocaat vers un nouveau défi après la Coupe du monde ? "Qui voudrait encore de moi ?"

À 78 ans, Dick Advocaat vers un nouveau défi après la Coupe du monde ? "Qui voudrait encore de moi ?"

08:00
C'est encore très loin d'être gagné, mais...un Angulo pourrait en cacher un autre à Anderlecht

C'est encore très loin d'être gagné, mais...un Angulo pourrait en cacher un autre à Anderlecht

07:20
Jesper Fredberg n'avait pas visé dans le mille : le premier transfert sortant d'Anderlecht se précise

Jesper Fredberg n'avait pas visé dans le mille : le premier transfert sortant d'Anderlecht se précise

07:00
Près de sept millions dépensés mais aucune titularisation : Leko emmène un revenant en stage

Près de sept millions dépensés mais aucune titularisation : Leko emmène un revenant en stage

06:30
"J'ai rapidement compris" : l'anecdote marquante de David Hubert sur le tout jeune Kevin De Bruyne

"J'ai rapidement compris" : l'anecdote marquante de David Hubert sur le tout jeune Kevin De Bruyne

23:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 02/01: Batshuayi - Stassin - Raskin

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 02/01: Batshuayi - Stassin - Raskin

22:00
Il aurait même pu retourner en Angleterre : ces autres clubs qui ont tenté le coup pour Christian Benteke

Il aurait même pu retourner en Angleterre : ces autres clubs qui ont tenté le coup pour Christian Benteke

22:30
Officiel : Vincent Kompany joue un sale coup à Pep Guardiola et Manchester City

Officiel : Vincent Kompany joue un sale coup à Pep Guardiola et Manchester City

22:00
🎥 Quel sauvetage sur la ligne ! Jeremy Doku proche d'un but de classe mondiale pour son retour

🎥 Quel sauvetage sur la ligne ! Jeremy Doku proche d'un but de classe mondiale pour son retour

21:40
D'Eupen à Glasgow : un ancien bourreau du Standard en super forme aux côtés de Nicolas Raskin

D'Eupen à Glasgow : un ancien bourreau du Standard en super forme aux côtés de Nicolas Raskin

21:20
Ca va bouger en 2026 pour ces Belges... dès cet hiver ?

Ca va bouger en 2026 pour ces Belges... dès cet hiver ?

21:00
Officiel : un an et demi après son grave accident de voiture, Sofiane Kiyine fait son retour en D1 ACFF

Officiel : un an et demi après son grave accident de voiture, Sofiane Kiyine fait son retour en D1 ACFF

20:40
Sa fin de contrat en fait une cible privilégiée : l'Union sur la piste d'un ailier de Pro League

Sa fin de contrat en fait une cible privilégiée : l'Union sur la piste d'un ailier de Pro League

20:20
Officiel : un ancien homme de l'ombre d'Anderlecht nommé directeur sportif de la Juventus

Officiel : un ancien homme de l'ombre d'Anderlecht nommé directeur sportif de la Juventus

20:00
De retour là où tout a commencé : Igor De Camargo va retrouver un banc de touche en Belgique !

De retour là où tout a commencé : Igor De Camargo va retrouver un banc de touche en Belgique !

19:21
C'est presque bouclé : Anderlecht va laisser partir un jeune talent dans un autre club belge

C'est presque bouclé : Anderlecht va laisser partir un jeune talent dans un autre club belge

19:00
2
L'Union rêve du nouveau Undav : qui est Mateo Biondic ?

L'Union rêve du nouveau Undav : qui est Mateo Biondic ?

18:40
Critiqué en Belgique, Leandro Trossard est adoubé par Mikel Arteta à Arsenal : "Il crée des moments magiques"

Critiqué en Belgique, Leandro Trossard est adoubé par Mikel Arteta à Arsenal : "Il crée des moments magiques"

18:20
Marc Brys encore piqué par son successeur au Cameroun : "Comment pouvez-vous contester Eto'o ?"

Marc Brys encore piqué par son successeur au Cameroun : "Comment pouvez-vous contester Eto'o ?"

18:00
Malgré sa blessure, Mario Stroeykens pourrait toujours quitter Anderlecht en janvier

Malgré sa blessure, Mario Stroeykens pourrait toujours quitter Anderlecht en janvier

17:30
Le premier beau coup du mercato ? Le Club de Bruges vise un joueur... de l'Atlético de Madrid

Le premier beau coup du mercato ? Le Club de Bruges vise un joueur... de l'Atlético de Madrid

17:00
Ce candidat au top 6 perd deux joueurs pour deux mois... dont son capitaine

Ce candidat au top 6 perd deux joueurs pour deux mois... dont son capitaine

16:30
C'est presque fait : nouveau transfert "made in Union", qui va chercher un joueur de D4 !

C'est presque fait : nouveau transfert "made in Union", qui va chercher un joueur de D4 !

16:00
Christian Benteke, le choix des adieux forcés aux Diables Rouges

Christian Benteke, le choix des adieux forcés aux Diables Rouges

15:40
Après le renvoi de Frédéric Frans, le RWDM a choisi son entraîneur pour la fin de saison

Après le renvoi de Frédéric Frans, le RWDM a choisi son entraîneur pour la fin de saison

15:20
Charles De Ketelaere, inefficace mais soutenu : l'Atalanta a besoin de lui... et les Diables aussi

Charles De Ketelaere, inefficace mais soutenu : l'Atalanta a besoin de lui... et les Diables aussi

14:30
Ancien grand espoir du football belge, Luca Oyen va quitter Genk par la petite porte

Ancien grand espoir du football belge, Luca Oyen va quitter Genk par la petite porte

15:00
Noah Fernandez ne sera pas seul : deux autres Belges repris pour le stage du PSV

Noah Fernandez ne sera pas seul : deux autres Belges repris pour le stage du PSV

14:00
Officiel : déjà confirmé par Frédéric Taquin, le premier départ de la RAAL est acté

Officiel : déjà confirmé par Frédéric Taquin, le premier départ de la RAAL est acté

13:30
Un coup dans l'eau pour l'Antwerp : un départ à prévoir après... seulement 4 petits matchs

Un coup dans l'eau pour l'Antwerp : un départ à prévoir après... seulement 4 petits matchs

13:00
De retour après une fracture, ce Diable Rouge pourrait quitter son club dès janvier

De retour après une fracture, ce Diable Rouge pourrait quitter son club dès janvier

12:40
Victoire provisoire pour la Pro League : le dénouement pour la saison prochaine n'arrivera pas tout de suite

Victoire provisoire pour la Pro League : le dénouement pour la saison prochaine n'arrivera pas tout de suite

12:20

Plus de news

Les plus populaires

Serie A

 Journée 18
Cagliari Cagliari 0-1 AC Milan AC Milan
Como Como 12:30 Udinese Udinese
Sassuolo Sassuolo 15:00 Parma Parma
Genoa Genoa 15:00 Pisa Pisa
Juventus Juventus 18:00 Lecce Lecce
Atalanta Atalanta 20:45 AS Roma AS Roma
Lazio Lazio 04/01 Napoli Napoli
Fiorentina Fiorentina 04/01 Cremonese Cremonese
Hellas Verona Hellas Verona 04/01 Torino Torino
Inter Inter 04/01 Bologna Bologna
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved