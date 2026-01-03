Monaco inquiète de plus en plus : la situation se complique pour Sébastien Pocognoli

Malgré un visage plus séduisant en coupes, le Monaco de Sébastien Pocognoli a chuté face à Lyon en Ligue 1.

Les temps sont durs pour Sébastien Pocognoli. Son équipe a chuté ce samedi contre Lyon 3-1. Monaco stagne à une triste neuvième place en Ligue 1, loin du podium que Lyon commence à chatouiller.

Le match a basculé à cause de Mamadou Coulibaly. Le milieu de terrain avait marqué le but de l’égalisation juste avant la pause, mais il a été exclu en seconde période pour jeu dangereux.

Mieux en Ligue des champions

C’est un paradoxe, car les Monégasques s’en sortent mieux sur la scène européenne. En Ligue des champions, le club occupe la 18e place avec 9 points. Pour le moment, cette position leur permet d’être qualifiés pour les barrages de la compétition.

Les hommes de Pocognoli avaient assuré l’essentiel en s’imposant 1-2 sur la pelouse d’Auxerre en Coupe de France. Ces succès en coupes sont les seules bouffées d’oxygène pour l’entraîneur belge.



Pocognoli va devoir trouver des solutions pour stabiliser sa défense et reprendre des points. La chute en Ligue 1 devient inquiétante. C'est la sixième défaite de Pocognoli en championnat.