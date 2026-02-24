La CBAS a définitivement tranché : fin du suspense pour le match arrêté entre le Standard et l'Antwerp

L'épilogue final est enfin connu dans le dossier du match arrêté entre le Standard et l'Antwerp. La CBAS n'a pas suivi les Anversois dans leurs réclamations.

La fin de match entre le Standard et l'Antwerp avait fait coulé beaucoup d'encre. Les Rouches menaient 1-0, mais les supporters avaient lancé des gobelets sur le terrain, furieux de certaines décisions arbitrales. La fin de match avait eu lieu à huis clos le lundi suivant.

L'Antwerp s'était alors tourné vers le Conseil Disciplinaire de l'Union Belge, dans l'espoir de récupérer les trois points sur tapis vert. Mais le Conseil Disciplinaire avait invalidé la demande du Great Old.

L'Antwerp débouté une deuxième fois

Une semaine plus tard, le club anversois interjetait appel devant la CBAS. Cette dernière a rendu son verdict aujourd'hui. Plus de quatre mois après la rencontre, le dossier est enfin clos.

La CBAS a confirmé la décision de première instance du Conseil Disciplinaire de déclarer la demande de l’Antwerp non fondée et ainsi de maintenir le score acquis et les 3 points en faveur des Liégeois.

"La Direction se réjouit de ce résultat mais rappelle que le Standard, suite à l’interruption du match en raison des jets de gobelets, s’est vu infliger de lourdes sanctions disciplinaires. Des procédures ont en conséquence été engagées contre les supporters responsables notamment pour prononcer à leur encontre des mesures d’interdiction civile de stade", rappelle le Standard dans son communiqué officiel.



