"On y a consacré énormément d'énergie dès le premier jour" : un grand moment pour Edward Still à Watford

Ce week-end, Watford s'est imposé 2-0 contre Derby County. Une victoire qui a fait un bien fou à Edward Still.

Lors du premier match d'Edward Still à la tête de l'équipe, Watford avait décroché un partage à Preston North End. Pour la première à Vicarage Road, les Hornets l'ont emporté 2-0 contre Derby County, permettant à notre compatriote de directement se faire adopter.

"C’était un moment particulier de pouvoir offrir aux supporters une raison de se réjouir. Nous avons ressenti l’énergie et le soutien dès le coup d’envoi et jusqu’à la fin. C’est formidable de pouvoir renvoyer tout le monde chez soi heureux et plein d’espoir pour les semaines à venir", s'est-il réjouit en conférence de presse.

Less than five minutes in... 😳



Kjerrumgaard's opener 😍 pic.twitter.com/DsO7yEOI0R — Watford Football Club (@WatfordFC) February 22, 2026

La victoire, le meilleur teambuilding possible

Edward Still se montre également satisfait de la réceptivité du groupe à son message : "Nous avons vu une équipe qui se reforme et renoue progressivement les liens. Pas seulement en tant que joueurs, mais aussi en tant que personnes".

"C’est un enjeu majeur, nous y avons consacré énormément d’énergie dès le premier jour, simplement pour nous assurer que tout le monde regarde dans la même direction. C’est un élément non négociable : nous devons créer quelque chose de fort et de positif".





Big Mama 😎



Doumbia wraps things 🆙 pic.twitter.com/d3I40OB4Jo — Watford Football Club (@WatfordFC) February 22, 2026

Avec ce quatre sur six inaugural, Edward Still (secondé par Karim Belhocine) garde Watford dans la lutte pour les Playoffs d'accession à la Premier League : le top 6 n'est qu'à trois points.