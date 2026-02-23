"On y a consacré énormément d'énergie dès le premier jour" : un grand moment pour Edward Still à Watford

"On y a consacré énormément d'énergie dès le premier jour" : un grand moment pour Edward Still à Watford
Photo: © photonews
Deviens fan de Watford! 10

Ce week-end, Watford s'est imposé 2-0 contre Derby County. Une victoire qui a fait un bien fou à Edward Still.

Lors du premier match d'Edward Still à la tête de l'équipe, Watford avait décroché un partage à Preston North End. Pour la première à Vicarage Road, les Hornets l'ont emporté 2-0 contre Derby County, permettant à notre compatriote de directement se faire adopter.

"C’était un moment particulier de pouvoir offrir aux supporters une raison de se réjouir. Nous avons ressenti l’énergie et le soutien dès le coup d’envoi et jusqu’à la fin. C’est formidable de pouvoir renvoyer tout le monde chez soi heureux et plein d’espoir pour les semaines à venir", s'est-il réjouit en conférence de presse.

La victoire, le meilleur teambuilding possible

Edward Still se montre également satisfait de la réceptivité du groupe à son message : "Nous avons vu une équipe qui se reforme et renoue progressivement les liens. Pas seulement en tant que joueurs, mais aussi en tant que personnes".

"C’est un enjeu majeur, nous y avons consacré énormément d’énergie dès le premier jour, simplement pour nous assurer que tout le monde regarde dans la même direction. C’est un élément non négociable : nous devons créer quelque chose de fort et de positif".

Avec ce quatre sur six inaugural, Edward Still (secondé par Karim Belhocine) garde Watford dans la lutte pour les Playoffs d'accession à la Premier League : le top 6 n'est qu'à trois points.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
The Championship
The Championship Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Watford

Plus de news

Deux Rouches au rendez-vous, Thorgan Hazard en MVP : voici notre onze du week-end

Deux Rouches au rendez-vous, Thorgan Hazard en MVP : voici notre onze du week-end

20:40
Adieu le Top-6 pour Charleroi ? Hans Cornelis évalue les chances des Carolos

Adieu le Top-6 pour Charleroi ? Hans Cornelis évalue les chances des Carolos

20:20
Officiel : Bruges assure la signature d'un jeune talent prometteur

Officiel : Bruges assure la signature d'un jeune talent prometteur

20:00
Bruges portera un maillot très spécial contre l'Atlético Madrid

Bruges portera un maillot très spécial contre l'Atlético Madrid

19:40
Le Standard pour une surprise dans le top 6 ? La grosse différence par rapport à Genk dans le sprint final

Le Standard pour une surprise dans le top 6 ? La grosse différence par rapport à Genk dans le sprint final

19:20
Le Standard n'y est pas encore parvenu, Saint-Trond l'a fait neuf fois : personne ne fait mieux en Europe

Le Standard n'y est pas encore parvenu, Saint-Trond l'a fait neuf fois : personne ne fait mieux en Europe

18:40
"Tu n'étais qu'un jeune homme" : la célébration de Westerlo qui remue le couteau dans la plaie à Charleroi

"Tu n'étais qu'un jeune homme" : la célébration de Westerlo qui remue le couteau dans la plaie à Charleroi

18:20
Il avait été solidement secoué par Karamoko : c'est plus grave que prévu pour Konstantinos Karetsas

Il avait été solidement secoué par Karamoko : c'est plus grave que prévu pour Konstantinos Karetsas

17:50
Irrégulier mais indispensable : comment le C4 d'Olivier Renard pourrait changer la donne pour Thorgan Hazard

Irrégulier mais indispensable : comment le C4 d'Olivier Renard pourrait changer la donne pour Thorgan Hazard

17:30
"Il lui faut un certain environnement": en pleine ascension, un Diable suscite toujours des doutes

"Il lui faut un certain environnement": en pleine ascension, un Diable suscite toujours des doutes

17:00
Il peut faire une croix sur le match au Standard : la suspension de Majeed Ashimeru est tombée

Il peut faire une croix sur le match au Standard : la suspension de Majeed Ashimeru est tombée

16:20
Un complot pour pousser Anderlecht vers le titre...grâce au Standard ? Un ancien arbitre sort du bois

Un complot pour pousser Anderlecht vers le titre...grâce au Standard ? Un ancien arbitre sort du bois

16:00
Charleroi a-t-il dit adieu au top 6 ? "C'est peut-être ça qui fait la différence avec les autres concurrents"

Charleroi a-t-il dit adieu au top 6 ? "C'est peut-être ça qui fait la différence avec les autres concurrents"

15:30
La sécurité menacée ? Moins de quatre mois avant la Coupe du Monde, le Mexique sombre dans le chaos

La sécurité menacée ? Moins de quatre mois avant la Coupe du Monde, le Mexique sombre dans le chaos

15:00
Bientôt le plus jeune entraîneur de D1A ? Marink Reedijk, 'le professeur' à qui Nilson Angulo doit beaucoup

Bientôt le plus jeune entraîneur de D1A ? Marink Reedijk, 'le professeur' à qui Nilson Angulo doit beaucoup

14:40
🎥 Accueilli en héros à l'aéroport : à 32 ans, Frank Acheampong déchaîne les passions dans son nouveau club

🎥 Accueilli en héros à l'aéroport : à 32 ans, Frank Acheampong déchaîne les passions dans son nouveau club

14:20
🎥 Pas jugé à sa juste valeur ? Tout juste parti de Charleroi, il inscrit le but du week-end en D1B

🎥 Pas jugé à sa juste valeur ? Tout juste parti de Charleroi, il inscrit le but du week-end en D1B

14:00
Aperçu à l'aéroport de Naples : Kevin De Bruyne annonce une bonne nouvelle

Aperçu à l'aéroport de Naples : Kevin De Bruyne annonce une bonne nouvelle

13:30
Beveren a fêté sa montée sur la pelouse de Patro : la réaction de Stijn Stijnen a surpris tout le monde

Beveren a fêté sa montée sur la pelouse de Patro : la réaction de Stijn Stijnen a surpris tout le monde

13:00
Officiel : passé par Anderlecht, il sera à la Coupe du Monde en remplaçant un ancien sélectionneur des Diables

Officiel : passé par Anderlecht, il sera à la Coupe du Monde en remplaçant un ancien sélectionneur des Diables

12:40
"Si on veut être dans le top 6, il faudra battre Bruges" : Charleroi n'a plus droit à l'erreur

"Si on veut être dans le top 6, il faudra battre Bruges" : Charleroi n'a plus droit à l'erreur

12:20
"Bruges se présente comme un petit club" : le président du Club sèchement recadré après ses propos

"Bruges se présente comme un petit club" : le président du Club sèchement recadré après ses propos

12:00
1
Carrière gâchée, ami de Riemer, lancé par Fredberg : qui est Jacob Neestrup, le plan B d'Anderlecht ?

Carrière gâchée, ami de Riemer, lancé par Fredberg : qui est Jacob Neestrup, le plan B d'Anderlecht ?

11:40
La presse espagnole prévient le Club de Bruges : l'Atlético Madrid est prêt pour la bataille

La presse espagnole prévient le Club de Bruges : l'Atlético Madrid est prêt pour la bataille

11:20
Genk retenait son souffle pour son prodige : le verdict est tombé avant le choc contre le Dinamo Zagreb

Genk retenait son souffle pour son prodige : le verdict est tombé avant le choc contre le Dinamo Zagreb

11:00
1
Diego Simeone a étudié Bruges dans les moindres détails : le coach de l'Atlético ne laisse rien au hasard

Diego Simeone a étudié Bruges dans les moindres détails : le coach de l'Atlético ne laisse rien au hasard

10:30
🎥 "Mais ici, j'ai marqué" : Diego Moreira savoure sa revanche et chambre Lyon avec humour

🎥 "Mais ici, j'ai marqué" : Diego Moreira savoure sa revanche et chambre Lyon avec humour

10:00
David Hubert calque son jeu sur lui : à quoi ressemblerait l'Union sans Promise David ? Analyse

David Hubert calque son jeu sur lui : à quoi ressemblerait l'Union sans Promise David ?

09:20
"L'adversaire le plus coriace que j'ai affronté" : la défense d'Anderlecht a souffert face à Zulte Waregem

"L'adversaire le plus coriace que j'ai affronté" : la défense d'Anderlecht a souffert face à Zulte Waregem

09:40
"Comportement honteux" : la Premier League sous le choc après les attaques racistes contre Tolu Arokodare

"Comportement honteux" : la Premier League sous le choc après les attaques racistes contre Tolu Arokodare

09:00
1
"Ils doivent se focaliser sur la 5e ou la 6e place" : le top six à portée du Standard de Liège ?

"Ils doivent se focaliser sur la 5e ou la 6e place" : le top six à portée du Standard de Liège ?

08:30
2
"Willen est persuadé de prendre le ballon de la tête" : le penalty d'Anderlecht passe très mal à Zulte Waregem

"Willen est persuadé de prendre le ballon de la tête" : le penalty d'Anderlecht passe très mal à Zulte Waregem

08:00
1
Jérémy Taravel a-t-il convaincu la direction d'Anderlecht ? "Nous avons gagné dans la souffrance..."

Jérémy Taravel a-t-il convaincu la direction d'Anderlecht ? "Nous avons gagné dans la souffrance..."

07:40
🎥 Quel but ! Tient-on déjà le futur lauréat du Puskas Award ?

🎥 Quel but ! Tient-on déjà le futur lauréat du Puskas Award ?

07:20
Ivan Leko a peut-être la solution pour remplacer Onyedika à Madrid : "Il a un profil dont nous avons besoin"

Ivan Leko a peut-être la solution pour remplacer Onyedika à Madrid : "Il a un profil dont nous avons besoin"

07:00
"Si c'est vrai, ce taré peut dégager tout de suite" : un ex-coach d'Anderlecht ne mâche pas ses mots

"Si c'est vrai, ce taré peut dégager tout de suite" : un ex-coach d'Anderlecht ne mâche pas ses mots

06:40

Plus de news

Les plus populaires

The Championship

 Journée 33
Blackburn Blackburn 1-0 Preston North End Preston North End
West Bromwich West Bromwich 0-2 Coventry City Coventry City
Hull City Hull City 1-3 QPR QPR
Swansea Swansea 1-0 Bristol City Bristol City
Stoke City Stoke City 2-2 Leicester City Leicester City
Watford Watford 2-0 Derby County Derby County
Millwall Millwall 1-3 Portsmouth Portsmouth
Middlesbrough Middlesbrough 0-0 Oxford Utd Oxford Utd
Wrexham Wrexham 5-3 Ipswich Town Ipswich Town
Norwich City Norwich City 1-2 Birmingham City Birmingham City
Southampton Southampton 1-1 Charlton Athletic Charlton Athletic
Sheffield United Sheffield United 2-1 Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved