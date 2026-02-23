Real Madrid-Benfica : l'UEFA sanctionne, les Portugais contestent

L'incident à caractère raciste survenu lors du match Benfica - Real Madrid continue de faire parler de lui. L'UEFA a prononcé une suspension provisoire à l'encontre de Prestianni, mais son club n'est pas d'accord.

Le retour s'annonce bouillant. Le match entre Benfica et le Real Madrid a été interrompu pendant quelques minutes la semaine dernière. Vinicius Junior avait inscrit un superbe 0-1, mais a ensuite été victime d'insultes racistes. Il s'est immédiatement tourné vers l'arbitrage, qui a brièvement suspendu la rencontre.

Le match entre Benfica et le Real Madrid a été momentanément arrêté

Sur le banc, quelqu'un a reçu un carton rouge, tandis que José Mourinho est allé parler à Vinicius Junior. Sur les réseaux sociaux, les réactions ont immédiatement fusé de toutes parts. Mais le match a finalement repris.

Visé, Prestianni a déclaré après coup qu'il aurait crié quelque chose de complètement différent à l'encontre du Brésilien, mais certainement rien de raciste. Du côté du Real Madrid, Kylian Mbappé a quant à lui fait savoir qu'il aurait bel et bien entendu les propos évoqués par son coéquipier.

Qu'en est-il du match retour à Madrid ?

Le dernier mot n'a pas encore été dit et l'enquête de l'UEFA n'est pas encore terminée. L'instance européenne du football a toutefois prononcé une suspension provisoire à l'encontre du joueur argentin de Benfica.

Il ne pourra ainsi pas se rendre à Madrid pour disputer le match retour mercredi soir contre le Real Madrid. Mais le club portugais n'est absolument pas d'accord et a décidé qu'il emmènerait quand même le joueur à Madrid.





Benfica n’accepte pas la sanction et dans un communiqué, le club lisboète indique avoir "pris connaissance de la décision de l'UEFA d'infliger une suspension provisoire d'un match à son joueur mais regrette d’en être privé alors que l’enquête est toujours en cours."