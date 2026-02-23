Real Madrid-Benfica : l'UEFA sanctionne, les Portugais contestent

Aernout Van Lindt
Chafik Ouassal et Aernout Van Lindt
| Commentaire
Real Madrid-Benfica : l'UEFA sanctionne, les Portugais contestent
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

L'incident à caractère raciste survenu lors du match Benfica - Real Madrid continue de faire parler de lui. L'UEFA a prononcé une suspension provisoire à l'encontre de Prestianni, mais son club n'est pas d'accord.

Le retour s'annonce bouillant. Le match entre Benfica et le Real Madrid a été interrompu pendant quelques minutes la semaine dernière. Vinicius Junior avait inscrit un superbe 0-1, mais a ensuite été victime d'insultes racistes. Il s'est immédiatement tourné vers l'arbitrage, qui a brièvement suspendu la rencontre.

Le match entre Benfica et le Real Madrid a été momentanément arrêté

Sur le banc, quelqu'un a reçu un carton rouge, tandis que José Mourinho est allé parler à Vinicius Junior. Sur les réseaux sociaux, les réactions ont immédiatement fusé de toutes parts. Mais le match a finalement repris.

Visé, Prestianni a déclaré après coup qu'il aurait crié quelque chose de complètement différent à l'encontre du Brésilien, mais certainement rien de raciste. Du côté du Real Madrid, Kylian Mbappé a quant à lui fait savoir qu'il aurait bel et bien entendu les propos évoqués par son coéquipier.

Qu'en est-il du match retour à Madrid ?

Le dernier mot n'a pas encore été dit et l'enquête de l'UEFA n'est pas encore terminée. L'instance européenne du football a toutefois prononcé une suspension provisoire à l'encontre du joueur argentin de Benfica.

Il ne pourra ainsi pas se rendre à Madrid pour disputer le match retour mercredi soir contre le Real Madrid. Mais le club portugais n'est absolument pas d'accord et a décidé qu'il emmènerait quand même le joueur à Madrid.

Benfica n’accepte pas la sanction et dans un communiqué, le club lisboète indique avoir "pris connaissance de la décision de l'UEFA d'infliger une suspension provisoire d'un match à son joueur mais regrette d’en être privé alors que l’enquête est toujours en cours."

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
La Liga
La Liga Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Primeira Liga
Primeira Liga Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
SL Benfica
Real Madrid
Gianluca Prestianni

Plus de news

Joel Ordonez calme le jeu au sujet des transferts : "C'est pour ces matchs que nous travaillons dur"

Joel Ordonez calme le jeu au sujet des transferts : "C'est pour ces matchs que nous travaillons dur"

23:00
"On ne va tourner autour du pot" : un ex-Diable Rouge tient sa revanche mais n'en a pas encore terminé cette saison

"On ne va tourner autour du pot" : un ex-Diable Rouge tient sa revanche mais n'en a pas encore terminé cette saison

22:40
Ivan Leko et Bruges veulent surprendre l'Europe : "C'est un privilège mais on en veut toujours plus"

Ivan Leko et Bruges veulent surprendre l'Europe : "C'est un privilège mais on en veut toujours plus"

22:20
Bruges pourrait réactiver une ancienne piste pour se renforcer : "Il sera le successeur d'Ordonez"

Bruges pourrait réactiver une ancienne piste pour se renforcer : "Il sera le successeur d'Ordonez"

21:40
Le potentiel Entraîneur de l'année restera-t-il en Belgique ? "Pas surpris qu'un club étranger frappe à sa porte"

Le potentiel Entraîneur de l'année restera-t-il en Belgique ? "Pas surpris qu'un club étranger frappe à sa porte"

21:20
🎥 Images impressionnantes : des supporters mettent le feu en tribunes lors d'un derby bouillant !

🎥 Images impressionnantes : des supporters mettent le feu en tribunes lors d'un derby bouillant !

21:00
Deux Rouches au rendez-vous, Thorgan Hazard en MVP : voici notre onze du week-end

Deux Rouches au rendez-vous, Thorgan Hazard en MVP : voici notre onze du week-end

20:40
Bruges portera un maillot très spécial contre l'Atlético Madrid

Bruges portera un maillot très spécial contre l'Atlético Madrid

19:40
Adieu le Top-6 pour Charleroi ? Hans Cornelis évalue les chances des Carolos

Adieu le Top-6 pour Charleroi ? Hans Cornelis évalue les chances des Carolos

20:20
Officiel : Bruges assure la signature d'un jeune talent prometteur

Officiel : Bruges assure la signature d'un jeune talent prometteur

20:00
"Si c'est vrai, ce taré peut dégager tout de suite" : un ex-coach d'Anderlecht ne mâche pas ses mots

"Si c'est vrai, ce taré peut dégager tout de suite" : un ex-coach d'Anderlecht ne mâche pas ses mots

06:40
Le Standard pour une surprise dans le top 6 ? La grosse différence par rapport à Genk dans le sprint final

Le Standard pour une surprise dans le top 6 ? La grosse différence par rapport à Genk dans le sprint final

19:20
"On y a consacré énormément d'énergie dès le premier jour" : un grand moment pour Edward Still à Watford

"On y a consacré énormément d'énergie dès le premier jour" : un grand moment pour Edward Still à Watford

19:00
Le Standard n'y est pas encore parvenu, Saint-Trond l'a fait neuf fois : personne ne fait mieux en Europe

Le Standard n'y est pas encore parvenu, Saint-Trond l'a fait neuf fois : personne ne fait mieux en Europe

18:40
"Tu n'étais qu'un jeune homme" : la célébration de Westerlo qui remue le couteau dans la plaie à Charleroi

"Tu n'étais qu'un jeune homme" : la célébration de Westerlo qui remue le couteau dans la plaie à Charleroi

18:20
Il avait été solidement secoué par Karamoko : c'est plus grave que prévu pour Konstantinos Karetsas

Il avait été solidement secoué par Karamoko : c'est plus grave que prévu pour Konstantinos Karetsas

17:50
Irrégulier mais indispensable : comment le C4 d'Olivier Renard pourrait changer la donne pour Thorgan Hazard

Irrégulier mais indispensable : comment le C4 d'Olivier Renard pourrait changer la donne pour Thorgan Hazard

17:30
"Il lui faut un certain environnement": en pleine ascension, un Diable suscite toujours des doutes

"Il lui faut un certain environnement": en pleine ascension, un Diable suscite toujours des doutes

17:00
Il peut faire une croix sur le match au Standard : la suspension de Majeed Ashimeru est tombée

Il peut faire une croix sur le match au Standard : la suspension de Majeed Ashimeru est tombée

16:20
Un complot pour pousser Anderlecht vers le titre...grâce au Standard ? Un ancien arbitre sort du bois

Un complot pour pousser Anderlecht vers le titre...grâce au Standard ? Un ancien arbitre sort du bois

16:00
Charleroi a-t-il dit adieu au top 6 ? "C'est peut-être ça qui fait la différence avec les autres concurrents"

Charleroi a-t-il dit adieu au top 6 ? "C'est peut-être ça qui fait la différence avec les autres concurrents"

15:30
La sécurité menacée ? Moins de quatre mois avant la Coupe du Monde, le Mexique sombre dans le chaos

La sécurité menacée ? Moins de quatre mois avant la Coupe du Monde, le Mexique sombre dans le chaos

15:00
Bientôt le plus jeune entraîneur de D1A ? Marink Reedijk, 'le professeur' à qui Nilson Angulo doit beaucoup

Bientôt le plus jeune entraîneur de D1A ? Marink Reedijk, 'le professeur' à qui Nilson Angulo doit beaucoup

14:40
🎥 Accueilli en héros à l'aéroport : à 32 ans, Frank Acheampong déchaîne les passions dans son nouveau club

🎥 Accueilli en héros à l'aéroport : à 32 ans, Frank Acheampong déchaîne les passions dans son nouveau club

14:20
🎥 Pas jugé à sa juste valeur ? Tout juste parti de Charleroi, il inscrit le but du week-end en D1B

🎥 Pas jugé à sa juste valeur ? Tout juste parti de Charleroi, il inscrit le but du week-end en D1B

14:00
Aperçu à l'aéroport de Naples : Kevin De Bruyne annonce une bonne nouvelle

Aperçu à l'aéroport de Naples : Kevin De Bruyne annonce une bonne nouvelle

13:30
Beveren a fêté sa montée sur la pelouse de Patro : la réaction de Stijn Stijnen a surpris tout le monde

Beveren a fêté sa montée sur la pelouse de Patro : la réaction de Stijn Stijnen a surpris tout le monde

13:00
"Bruges se présente comme un petit club" : le président du Club sèchement recadré après ses propos

"Bruges se présente comme un petit club" : le président du Club sèchement recadré après ses propos

12:00
1
Officiel : passé par Anderlecht, il sera à la Coupe du Monde en remplaçant un ancien sélectionneur des Diables

Officiel : passé par Anderlecht, il sera à la Coupe du Monde en remplaçant un ancien sélectionneur des Diables

12:40
"Si on veut être dans le top 6, il faudra battre Bruges" : Charleroi n'a plus droit à l'erreur

"Si on veut être dans le top 6, il faudra battre Bruges" : Charleroi n'a plus droit à l'erreur

12:20
La presse espagnole prévient le Club de Bruges : l'Atlético Madrid est prêt pour la bataille

La presse espagnole prévient le Club de Bruges : l'Atlético Madrid est prêt pour la bataille

11:20
Carrière gâchée, ami de Riemer, lancé par Fredberg : qui est Jacob Neestrup, le plan B d'Anderlecht ?

Carrière gâchée, ami de Riemer, lancé par Fredberg : qui est Jacob Neestrup, le plan B d'Anderlecht ?

11:40
Diego Simeone a étudié Bruges dans les moindres détails : le coach de l'Atlético ne laisse rien au hasard

Diego Simeone a étudié Bruges dans les moindres détails : le coach de l'Atlético ne laisse rien au hasard

10:30
Genk retenait son souffle pour son prodige : le verdict est tombé avant le choc contre le Dinamo Zagreb

Genk retenait son souffle pour son prodige : le verdict est tombé avant le choc contre le Dinamo Zagreb

11:00
1
🎥 "Mais ici, j'ai marqué" : Diego Moreira savoure sa revanche et chambre Lyon avec humour

🎥 "Mais ici, j'ai marqué" : Diego Moreira savoure sa revanche et chambre Lyon avec humour

10:00
David Hubert calque son jeu sur lui : à quoi ressemblerait l'Union sans Promise David ? Analyse

David Hubert calque son jeu sur lui : à quoi ressemblerait l'Union sans Promise David ?

09:20

Plus de news

Les plus populaires

La Liga

 Journée 25
Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao 2-1 Elche CF Elche CF
Real Sociedad Real Sociedad 3-3 Real Oviedo Real Oviedo
Real Betis Real Betis 1-1 Rayo Vallecano Rayo Vallecano
Osasuna Osasuna 2-1 Real Madrid Real Madrid
Atlético Madrid Atlético Madrid 4-2 Espanyol Barcelone Espanyol Barcelone
Getafe Getafe 0-1 Séville Séville
FC Barcelone FC Barcelone 3-0 Levante Levante
Celta De Vigo Celta De Vigo 2-0 Real Mallorca Real Mallorca
Villarreal Villarreal 2-1 Valencia CF Valencia CF
Alaves Alaves 2-2 Girona FC Girona FC
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved