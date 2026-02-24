"Ça diminue" : Vincent Euvrard proche d'enregistrer un retour de blessure important au Standard

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur du Standard
| Commentaire
"Ça diminue" : Vincent Euvrard proche d'enregistrer un retour de blessure important au Standard
Photo: © photonews
Deviens fan de Standard! 2528

Absent depuis la mi-janvier, Casper Nielsen n'est plus très loin de pouvoir rejouer avec le Standard. Si le match face à la RAAL La Louvière pourrait arriver un peu trop tôt, le milieu de terrain danois devrait être disponible pour les trois dernières journées de la phase classique.

Comme pour l’ensemble des matchs cette saison, Vincent Euvrard était privé de plusieurs joueurs importants pour le déplacement du Standard au Racing Genk, remporté par les Rouches ce dimanche (0-3).

Le T1 ne pouvait en effet pas compter sur cinq éléments dans le Limbourg : Matthieu Epolo, Daan Dierckx, Steeven Assengue, Teddy Teuma et Casper Nielsen. Parmi eux, un joueur se rapproche toutefois de plus en plus d’un retour.

"Casper a recommencé partiellement avec l'équipe, mais sans contact", commentait Vincent Euvrard en conférence de presse vendredi. Le Danois est le plus proche de réintégrer une feuille de match parmi les absents.

Casper Nielsen se rapproche d'un retour, au Standard

En ce début de semaine, le Standard a d’ailleurs publié une vidéo en ce sens sur ses réseaux sociaux. "Step by step. Ça diminue pour Casper", écrit le club, accompagné de séquences montrant le joueur de 31 ans participer aux exercices les plus légers de l’entraînement collectif, avant de poursuivre sa séance en individuel.

Si cela pourrait être un peu juste pour la réception de la RAAL La Louvière ce vendredi, Casper Nielsen devrait être disponible pour les trois derniers matchs de la phase classique. Une excellente nouvelle pour Vincent Euvrard, qui pourrait ne pas avoir d’autres retours avant le début des Play-Offs.





