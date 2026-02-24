Croient-ils encore au top 6 ? Après Charleroi, Issame Charaï offre un cadeau à ses joueurs... qui refusent

Westerlo reste dans la course aux Champions Play-Offs grâce à un récent bilan de 9 points sur 12. Les Campinois restent à la hauteur du Standard et ne comptent que deux points de retard sur le top 6.

Neuvième avec 34 points, soit le même total que le Standard et un point de moins que Genk, Westerlo a empoché sa troisième victoire en quatre matchs face au Sporting Charleroi, ce dimanche.

Une victoire décrochée grâce au but d'Isa Sakamoto dans les dernières minutes, qui permet aux Campinois de rester dans la course aux Champions Play-Offs, à quatre journées de la fin de la phase classique.

"Je suis très fier de mes joueurs. Ils ont réalisé une belle performance contre une équipe avec beaucoup de qualité et d'ambition", se réjouissait le T1 de Westerlo, Issame Charaï, en conférence de presse.

Deux jours de repos ? Pas pour les joueurs de Westerlo !

Menés au score par les Zèbres, les Campinois ont réussi à renverser la tendance. "C'est la première fois de la saison que nous gagnons en étant menés. On gagne souvent le match quand on prend l'avantage, mais on manquait encore de caractère et de sang-froid pour revenir quand on court derrière le score. On l'a cette fois très bien fait", se réjouissait Issame Charaï.



Satisfait, le T1 voulait donner un deuxième jour de congé à ses joueurs... qui ont refusé. "Ils ont eux-mêmes indiqué que ce n'était pas nécessaire. Ils préfèrent continuer à travailler selon le même rythme. Cela témoigne de leur enthousiasme et de leurs ambitions", a conclu Issame Charaï.