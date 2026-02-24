Anderlecht n'abandonne pas Alfred Schreuder : voici le nouveau plan de la direction des Mauves

Le Sporting d'Anderlecht ne parvient pas à trouver d'accord avec Al-Diraiyah concernant l'arrivée d'Alfred Schreuder. Toujours séduit par le projet des Bruxellois, le Néerlandais pourrait cependant débarquer à la fin de son contrat, au mois de juillet.

Le RSC Anderlecht va devoir trancher dans sa recherche d'un nouvel entraîneur principal. La préférence de la direction bruxelloise va toujours à Alfred Schreuder, qui est toujours sous contrat à Al-Diraiyah.

La direction du club saoudien, qui vise la montée en première division, ne souhaite pas se séparer du Néerlandais et reste indifférente à l'intérêt montré par Anderlecht. Et pour une fois, l'argent n'est pas le principal facteur dans ce dossier, puisque les Saoudiens n'en ont pas besoin.

Alfred Schreuder, quant à lui, reste enthousiaste quant au projet présenté par les pensionnaires du Lotto Park. Une vision claire, axée sur le football offensif et une communication directe entre le staff et la direction ont été promises à l'ancien T1 du Club de Bruges, qui est séduit. Le Néerlandais est donc toujours ouvert à un départ, mais ne souhaite pas forcer le destin ni aller au clash avec son club.

Alfred Schreuder pourrait encore signer à Anderlecht en juillet

La bonne nouvelle pour Anderlecht est que le contrat d'Alfred Schreuder expirera le 30 juin prochain. Et selon Het Nieuwsblad, le Néerlandais serait prêt à prendre la relève à ce moment-là, à condition que le plan sportif qui lui a été présenté soit maintenu.

Les Mauves se trouvent donc face à un choix crucial : faut-il attendre l'été pour nommer Schreuder, ou chercher une autre solution ? L'une des options les plus réalistes est de conserver Jeremy Taravel sur le banc jusqu'à la fin de la saison. L'intérimaire a su réinstaurer un climat positif dans le vestiaire, avec des résultats positifs.





Bien qu'il manque d'expérience sur le long terme, Taravel pourrait donc stabiliser le vestiaire jusqu'en fin de saison. Une question cruciale se poserait alors : Anderlecht conserverait-il Taravel jusqu'en juin en attendant Schreuder, ou pourrait-il continuer avec son ancien T3 une année de plus ? Les semaines à venir seront, en tout cas, déterminantes.