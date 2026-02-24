Anderlecht n'abandonne pas Alfred Schreuder : voici le nouveau plan de la direction des Mauves

Anderlecht n'abandonne pas Alfred Schreuder : voici le nouveau plan de la direction des Mauves
Photo: © photonews
Deviens fan de Anderlecht! 4331

Le Sporting d'Anderlecht ne parvient pas à trouver d'accord avec Al-Diraiyah concernant l'arrivée d'Alfred Schreuder. Toujours séduit par le projet des Bruxellois, le Néerlandais pourrait cependant débarquer à la fin de son contrat, au mois de juillet.

Le RSC Anderlecht va devoir trancher dans sa recherche d'un nouvel entraîneur principal. La préférence de la direction bruxelloise va toujours à Alfred Schreuder, qui est toujours sous contrat à Al-Diraiyah.

La direction du club saoudien, qui vise la montée en première division, ne souhaite pas se séparer du Néerlandais et reste indifférente à l'intérêt montré par Anderlecht. Et pour une fois, l'argent n'est pas le principal facteur dans ce dossier, puisque les Saoudiens n'en ont pas besoin.

Alfred Schreuder, quant à lui, reste enthousiaste quant au projet présenté par les pensionnaires du Lotto Park. Une vision claire, axée sur le football offensif et une communication directe entre le staff et la direction ont été promises à l'ancien T1 du Club de Bruges, qui est séduit. Le Néerlandais est donc toujours ouvert à un départ, mais ne souhaite pas forcer le destin ni aller au clash avec son club.

Alfred Schreuder pourrait encore signer à Anderlecht en juillet

La bonne nouvelle pour Anderlecht est que le contrat d'Alfred Schreuder expirera le 30 juin prochain. Et selon Het Nieuwsblad, le Néerlandais serait prêt à prendre la relève à ce moment-là, à condition que le plan sportif qui lui a été présenté soit maintenu.

Les Mauves se trouvent donc face à un choix crucial : faut-il attendre l'été pour nommer Schreuder, ou chercher une autre solution ? L'une des options les plus réalistes est de conserver Jeremy Taravel sur le banc jusqu'à la fin de la saison. L'intérimaire a su réinstaurer un climat positif dans le vestiaire, avec des résultats positifs.

Bien qu'il manque d'expérience sur le long terme, Taravel pourrait donc stabiliser le vestiaire jusqu'en fin de saison. Une question cruciale se poserait alors : Anderlecht conserverait-il Taravel jusqu'en juin en attendant Schreuder, ou pourrait-il continuer avec son ancien T3 une année de plus ? Les semaines à venir seront, en tout cas, déterminantes.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
Alfred Schreuder
Jérémy Taravel

Plus de news

Redoutable quand il mène, faible quand il est mené : le Standard sait ce qu'il doit changer

Redoutable quand il mène, faible quand il est mené : le Standard sait ce qu'il doit changer

10:30
Le message d'Ivan Leko est clair : arrivé à Bruges l'été dernier, il peut déjà se trouver un nouveau club

Le message d'Ivan Leko est clair : arrivé à Bruges l'été dernier, il peut déjà se trouver un nouveau club

10:00
Troubles parmi les supporters de Genk après la défaite contre le Standard : "Un usage inapproprié"

Troubles parmi les supporters de Genk après la défaite contre le Standard : "Un usage inapproprié"

09:30
1
Deux clubs belges en Ligue des Champions en 2026-2027 ? C'est possible, et voici comment

Deux clubs belges en Ligue des Champions en 2026-2027 ? C'est possible, et voici comment

09:00
🎥 "Une performance exceptionnelle" : un Diable Rouge a impressionné la Premier League ce lundi soir

🎥 "Une performance exceptionnelle" : un Diable Rouge a impressionné la Premier League ce lundi soir

08:30
Croient-ils encore au top 6 ? Après Charleroi, Issame Charaï offre un cadeau à ses joueurs... qui refusent

Croient-ils encore au top 6 ? Après Charleroi, Issame Charaï offre un cadeau à ses joueurs... qui refusent

07:40
"Le Standard n'est pas capable d'enchaîner sauf une série négative" : Hein Vanhaezebrouck dézingue les Rouches

"Le Standard n'est pas capable d'enchaîner sauf une série négative" : Hein Vanhaezebrouck dézingue les Rouches

07:20
1
"Il se laisse tomber" : Jonathan Lardot clair à propos d'une phase de l'Union SG

"Il se laisse tomber" : Jonathan Lardot clair à propos d'une phase de l'Union SG

07:00
Joel Ordonez calme le jeu au sujet des transferts : "C'est pour ces matchs que nous travaillons dur"

Joel Ordonez calme le jeu au sujet des transferts : "C'est pour ces matchs que nous travaillons dur"

23:00
Bruges pourrait réactiver une ancienne piste pour se renforcer : "Il sera le successeur d'Ordonez"

Bruges pourrait réactiver une ancienne piste pour se renforcer : "Il sera le successeur d'Ordonez"

21:40
"On ne va tourner autour du pot" : un ex-Diable Rouge tient sa revanche mais n'en a pas encore terminé cette saison

"On ne va tourner autour du pot" : un ex-Diable Rouge tient sa revanche mais n'en a pas encore terminé cette saison

22:40
Ivan Leko et Bruges veulent surprendre l'Europe : "C'est un privilège mais on en veut toujours plus"

Ivan Leko et Bruges veulent surprendre l'Europe : "C'est un privilège mais on en veut toujours plus"

22:20
Le potentiel Entraîneur de l'année restera-t-il en Belgique ? "Pas surpris qu'un club étranger frappe à sa porte"

Le potentiel Entraîneur de l'année restera-t-il en Belgique ? "Pas surpris qu'un club étranger frappe à sa porte"

21:20
Deux Rouches au rendez-vous, Thorgan Hazard en MVP : voici notre onze du week-end

Deux Rouches au rendez-vous, Thorgan Hazard en MVP : voici notre onze du week-end

20:40
Real Madrid-Benfica : l'UEFA sanctionne, les Portugais contestent

Real Madrid-Benfica : l'UEFA sanctionne, les Portugais contestent

22:00
Adieu le Top-6 pour Charleroi ? Hans Cornelis évalue les chances des Carolos

Adieu le Top-6 pour Charleroi ? Hans Cornelis évalue les chances des Carolos

20:20
🎥 Images impressionnantes : des supporters mettent le feu en tribunes lors d'un derby bouillant !

🎥 Images impressionnantes : des supporters mettent le feu en tribunes lors d'un derby bouillant !

21:00
Officiel : Bruges assure la signature d'un jeune talent prometteur

Officiel : Bruges assure la signature d'un jeune talent prometteur

20:00
Irrégulier mais indispensable : comment le C4 d'Olivier Renard pourrait changer la donne pour Thorgan Hazard

Irrégulier mais indispensable : comment le C4 d'Olivier Renard pourrait changer la donne pour Thorgan Hazard

17:30
Le Standard pour une surprise dans le top 6 ? La grosse différence par rapport à Genk dans le sprint final

Le Standard pour une surprise dans le top 6 ? La grosse différence par rapport à Genk dans le sprint final

19:20
Bruges portera un maillot très spécial contre l'Atlético Madrid

Bruges portera un maillot très spécial contre l'Atlético Madrid

19:40
Le Standard n'y est pas encore parvenu, Saint-Trond l'a fait neuf fois : personne ne fait mieux en Europe

Le Standard n'y est pas encore parvenu, Saint-Trond l'a fait neuf fois : personne ne fait mieux en Europe

18:40
"Tu n'étais qu'un jeune homme" : la célébration de Westerlo qui remue le couteau dans la plaie à Charleroi

"Tu n'étais qu'un jeune homme" : la célébration de Westerlo qui remue le couteau dans la plaie à Charleroi

18:20
"On y a consacré énormément d'énergie dès le premier jour" : un grand moment pour Edward Still à Watford

"On y a consacré énormément d'énergie dès le premier jour" : un grand moment pour Edward Still à Watford

19:00
Un complot pour pousser Anderlecht vers le titre...grâce au Standard ? Un ancien arbitre sort du bois

Un complot pour pousser Anderlecht vers le titre...grâce au Standard ? Un ancien arbitre sort du bois

16:00
Il avait été solidement secoué par Karamoko : c'est plus grave que prévu pour Konstantinos Karetsas

Il avait été solidement secoué par Karamoko : c'est plus grave que prévu pour Konstantinos Karetsas

17:50
🎥 Accueilli en héros à l'aéroport : à 32 ans, Frank Acheampong déchaîne les passions dans son nouveau club

🎥 Accueilli en héros à l'aéroport : à 32 ans, Frank Acheampong déchaîne les passions dans son nouveau club

14:20
Il peut faire une croix sur le match au Standard : la suspension de Majeed Ashimeru est tombée

Il peut faire une croix sur le match au Standard : la suspension de Majeed Ashimeru est tombée

16:20
"Il lui faut un certain environnement": en pleine ascension, un Diable suscite toujours des doutes

"Il lui faut un certain environnement": en pleine ascension, un Diable suscite toujours des doutes

17:00
Bientôt le plus jeune entraîneur de D1A ? Marink Reedijk, 'le professeur' à qui Nilson Angulo doit beaucoup

Bientôt le plus jeune entraîneur de D1A ? Marink Reedijk, 'le professeur' à qui Nilson Angulo doit beaucoup

14:40
Carrière gâchée, ami de Riemer, lancé par Fredberg : qui est Jacob Neestrup, le plan B d'Anderlecht ?

Carrière gâchée, ami de Riemer, lancé par Fredberg : qui est Jacob Neestrup, le plan B d'Anderlecht ?

11:40
Charleroi a-t-il dit adieu au top 6 ? "C'est peut-être ça qui fait la différence avec les autres concurrents"

Charleroi a-t-il dit adieu au top 6 ? "C'est peut-être ça qui fait la différence avec les autres concurrents"

15:30
La sécurité menacée ? Moins de quatre mois avant la Coupe du Monde, le Mexique sombre dans le chaos

La sécurité menacée ? Moins de quatre mois avant la Coupe du Monde, le Mexique sombre dans le chaos

15:00
Officiel : passé par Anderlecht, il sera à la Coupe du Monde en remplaçant un ancien sélectionneur des Diables

Officiel : passé par Anderlecht, il sera à la Coupe du Monde en remplaçant un ancien sélectionneur des Diables

12:40
🎥 Pas jugé à sa juste valeur ? Tout juste parti de Charleroi, il inscrit le but du week-end en D1B

🎥 Pas jugé à sa juste valeur ? Tout juste parti de Charleroi, il inscrit le but du week-end en D1B

14:00
Aperçu à l'aéroport de Naples : Kevin De Bruyne annonce une bonne nouvelle

Aperçu à l'aéroport de Naples : Kevin De Bruyne annonce une bonne nouvelle

13:30

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 26
La Gantoise La Gantoise 0-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-4 STVV STVV
FC Bruges FC Bruges 2-1 OH Louvain OH Louvain
Union SG Union SG 2-1 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 0-3 Standard Standard
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-2 KV Malines KV Malines
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-4 Anderlecht Anderlecht
Westerlo Westerlo 2-1 Charleroi Charleroi
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved