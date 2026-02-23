Adieu le Top-6 pour Charleroi ? Hans Cornelis évalue les chances des Carolos

Le Sporting Carolo a encaissé le coup à la 92e minute contre Westerlo. Après un but tardif d'Isa Sakamoto, les Zèbres ont été battus 2-1, malgré une organisation solide après la pause.

Westerlo s'est imposé in extremis contre Charleroi. À la 92e minute, Isa Sakamoto a inscrit le but de la victoire, et la rencontre s'est soldée sur le score de 2-1. Les Carolos avaient pourtant pris l'avantage après une demi-heure de jeu.

"Encaisser un but aussi tard, le goût est très amer", a déclaré l'entraîneur Hans Cornelis sur Sporza. "En première période, nous avons eu quelques problèmes avec Reynolds, mais en seconde mi-temps nous étions bien en place défensivement. Notre possession a aussi été bonne, mais nous n'avons pas toujours pris la bonne décision dans la dernière phase."

"Nous avons concédé très peu d'occasions mais ils frappent à la fin... c'est particulièrement dur. C'est toujours difficile après quatre défaites, mais nous devons rester positifs", poursuit le coach carolo.

Gros coup dur pour Charleroi dans la course au PO1

Quel avenir pour Charleroi ? Le club est désormais dixième du classement avec 33 points. Mathématiquement, c'est encore possible mais ses chances de disputer les Champions' Play-offs ont tout de même pris un sérieux coup.

"Je pense que ce soir nous avons hypothéqué nos chances pour les Champions' Play-offs. Avec une victoire, on aurait réalisé une très bonne opération et même avec un point, ce n'était pas encore terminé, mais maintenant... Je ne dis pas que c'est fini, mais c'est tout de même un gros coup dur pour nous", conclut Cornelis.