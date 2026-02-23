Adieu le Top-6 pour Charleroi ? Hans Cornelis évalue les chances des Carolos

Brandon Morren
Chafik Ouassal et Brandon Morren
| Commentaire
Adieu le Top-6 pour Charleroi ? Hans Cornelis évalue les chances des Carolos
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Le Sporting Carolo a encaissé le coup à la 92e minute contre Westerlo. Après un but tardif d'Isa Sakamoto, les Zèbres ont été battus 2-1, malgré une organisation solide après la pause.

Westerlo s'est imposé in extremis contre Charleroi. À la 92e minute, Isa Sakamoto a inscrit le but de la victoire, et la rencontre s'est soldée sur le score de 2-1. Les Carolos avaient pourtant pris l'avantage après une demi-heure de jeu.

"Encaisser un but aussi tard, le goût est très amer", a déclaré l'entraîneur Hans Cornelis sur Sporza. "En première période, nous avons eu quelques problèmes avec Reynolds, mais en seconde mi-temps nous étions bien en place défensivement. Notre possession a aussi été bonne, mais nous n'avons pas toujours pris la bonne décision dans la dernière phase."

"Nous avons concédé très peu d'occasions mais ils frappent à la fin... c'est particulièrement dur. C'est toujours difficile après quatre défaites, mais nous devons rester positifs", poursuit le coach carolo.

Gros coup dur pour Charleroi dans la course au PO1

Quel avenir pour Charleroi ? Le club est désormais dixième du classement avec 33 points. Mathématiquement, c'est encore possible mais ses chances de disputer les Champions' Play-offs ont tout de même pris un sérieux coup.

Lire aussi… "Tu n'étais qu'un jeune homme" : la célébration de Westerlo qui remue le couteau dans la plaie à Charleroi
"Je pense que ce soir nous avons hypothéqué nos chances pour les Champions' Play-offs. Avec une victoire, on aurait réalisé une très bonne opération et même avec un point, ce n'était pas encore terminé, mais maintenant... Je ne dis pas que c'est fini, mais c'est tout de même un gros coup dur pour nous", conclut Cornelis.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Charleroi
Westerlo
Hans Cornelis

Plus de news

"Tu n'étais qu'un jeune homme" : la célébration de Westerlo qui remue le couteau dans la plaie à Charleroi

"Tu n'étais qu'un jeune homme" : la célébration de Westerlo qui remue le couteau dans la plaie à Charleroi

18:20
Deux Rouches au rendez-vous, Thorgan Hazard en MVP : voici notre onze du week-end

Deux Rouches au rendez-vous, Thorgan Hazard en MVP : voici notre onze du week-end

20:40
Charleroi a-t-il dit adieu au top 6 ? "C'est peut-être ça qui fait la différence avec les autres concurrents"

Charleroi a-t-il dit adieu au top 6 ? "C'est peut-être ça qui fait la différence avec les autres concurrents"

15:30
"Si on veut être dans le top 6, il faudra battre Bruges" : Charleroi n'a plus droit à l'erreur

"Si on veut être dans le top 6, il faudra battre Bruges" : Charleroi n'a plus droit à l'erreur

12:20
Officiel : Bruges assure la signature d'un jeune talent prometteur

Officiel : Bruges assure la signature d'un jeune talent prometteur

20:00
Le Standard pour une surprise dans le top 6 ? La grosse différence par rapport à Genk dans le sprint final

Le Standard pour une surprise dans le top 6 ? La grosse différence par rapport à Genk dans le sprint final

19:20
Bruges portera un maillot très spécial contre l'Atlético Madrid

Bruges portera un maillot très spécial contre l'Atlético Madrid

19:40
Le Standard n'y est pas encore parvenu, Saint-Trond l'a fait neuf fois : personne ne fait mieux en Europe

Le Standard n'y est pas encore parvenu, Saint-Trond l'a fait neuf fois : personne ne fait mieux en Europe

18:40
"On y a consacré énormément d'énergie dès le premier jour" : un grand moment pour Edward Still à Watford

"On y a consacré énormément d'énergie dès le premier jour" : un grand moment pour Edward Still à Watford

19:00
Il avait été solidement secoué par Karamoko : c'est plus grave que prévu pour Konstantinos Karetsas

Il avait été solidement secoué par Karamoko : c'est plus grave que prévu pour Konstantinos Karetsas

17:50
Irrégulier mais indispensable : comment le C4 d'Olivier Renard pourrait changer la donne pour Thorgan Hazard

Irrégulier mais indispensable : comment le C4 d'Olivier Renard pourrait changer la donne pour Thorgan Hazard

17:30
Il peut faire une croix sur le match au Standard : la suspension de Majeed Ashimeru est tombée

Il peut faire une croix sur le match au Standard : la suspension de Majeed Ashimeru est tombée

16:20
"Il lui faut un certain environnement": en pleine ascension, un Diable suscite toujours des doutes

"Il lui faut un certain environnement": en pleine ascension, un Diable suscite toujours des doutes

17:00
Un complot pour pousser Anderlecht vers le titre...grâce au Standard ? Un ancien arbitre sort du bois

Un complot pour pousser Anderlecht vers le titre...grâce au Standard ? Un ancien arbitre sort du bois

16:00
🎥 Pas jugé à sa juste valeur ? Tout juste parti de Charleroi, il inscrit le but du week-end en D1B

🎥 Pas jugé à sa juste valeur ? Tout juste parti de Charleroi, il inscrit le but du week-end en D1B

14:00
La sécurité menacée ? Moins de quatre mois avant la Coupe du Monde, le Mexique sombre dans le chaos

La sécurité menacée ? Moins de quatre mois avant la Coupe du Monde, le Mexique sombre dans le chaos

15:00
Bientôt le plus jeune entraîneur de D1A ? Marink Reedijk, 'le professeur' à qui Nilson Angulo doit beaucoup

Bientôt le plus jeune entraîneur de D1A ? Marink Reedijk, 'le professeur' à qui Nilson Angulo doit beaucoup

14:40
🎥 Accueilli en héros à l'aéroport : à 32 ans, Frank Acheampong déchaîne les passions dans son nouveau club

🎥 Accueilli en héros à l'aéroport : à 32 ans, Frank Acheampong déchaîne les passions dans son nouveau club

14:20
Aperçu à l'aéroport de Naples : Kevin De Bruyne annonce une bonne nouvelle

Aperçu à l'aéroport de Naples : Kevin De Bruyne annonce une bonne nouvelle

13:30
Beveren a fêté sa montée sur la pelouse de Patro : la réaction de Stijn Stijnen a surpris tout le monde

Beveren a fêté sa montée sur la pelouse de Patro : la réaction de Stijn Stijnen a surpris tout le monde

13:00
Charleroi au tapis : les Carolos enregistrent une quatrième défaite de suite

Charleroi au tapis : les Carolos enregistrent une quatrième défaite de suite

21:40
2
Officiel : passé par Anderlecht, il sera à la Coupe du Monde en remplaçant un ancien sélectionneur des Diables

Officiel : passé par Anderlecht, il sera à la Coupe du Monde en remplaçant un ancien sélectionneur des Diables

12:40
Carrière gâchée, ami de Riemer, lancé par Fredberg : qui est Jacob Neestrup, le plan B d'Anderlecht ?

Carrière gâchée, ami de Riemer, lancé par Fredberg : qui est Jacob Neestrup, le plan B d'Anderlecht ?

11:40
"Bruges se présente comme un petit club" : le président du Club sèchement recadré après ses propos

"Bruges se présente comme un petit club" : le président du Club sèchement recadré après ses propos

12:00
1
Genk retenait son souffle pour son prodige : le verdict est tombé avant le choc contre le Dinamo Zagreb

Genk retenait son souffle pour son prodige : le verdict est tombé avant le choc contre le Dinamo Zagreb

11:00
1
La presse espagnole prévient le Club de Bruges : l'Atlético Madrid est prêt pour la bataille

La presse espagnole prévient le Club de Bruges : l'Atlético Madrid est prêt pour la bataille

11:20
David Hubert calque son jeu sur lui : à quoi ressemblerait l'Union sans Promise David ? Analyse

David Hubert calque son jeu sur lui : à quoi ressemblerait l'Union sans Promise David ?

09:20
Diego Simeone a étudié Bruges dans les moindres détails : le coach de l'Atlético ne laisse rien au hasard

Diego Simeone a étudié Bruges dans les moindres détails : le coach de l'Atlético ne laisse rien au hasard

10:30
"L'adversaire le plus coriace que j'ai affronté" : la défense d'Anderlecht a souffert face à Zulte Waregem

"L'adversaire le plus coriace que j'ai affronté" : la défense d'Anderlecht a souffert face à Zulte Waregem

09:40
🎥 "Mais ici, j'ai marqué" : Diego Moreira savoure sa revanche et chambre Lyon avec humour

🎥 "Mais ici, j'ai marqué" : Diego Moreira savoure sa revanche et chambre Lyon avec humour

10:00
"Ils doivent se focaliser sur la 5e ou la 6e place" : le top six à portée du Standard de Liège ?

"Ils doivent se focaliser sur la 5e ou la 6e place" : le top six à portée du Standard de Liège ?

08:30
2
"Comportement honteux" : la Premier League sous le choc après les attaques racistes contre Tolu Arokodare

"Comportement honteux" : la Premier League sous le choc après les attaques racistes contre Tolu Arokodare

09:00
1
"Willen est persuadé de prendre le ballon de la tête" : le penalty d'Anderlecht passe très mal à Zulte Waregem

"Willen est persuadé de prendre le ballon de la tête" : le penalty d'Anderlecht passe très mal à Zulte Waregem

08:00
1
Jérémy Taravel a-t-il convaincu la direction d'Anderlecht ? "Nous avons gagné dans la souffrance..."

Jérémy Taravel a-t-il convaincu la direction d'Anderlecht ? "Nous avons gagné dans la souffrance..."

07:40
Ivan Leko a peut-être la solution pour remplacer Onyedika à Madrid : "Il a un profil dont nous avons besoin"

Ivan Leko a peut-être la solution pour remplacer Onyedika à Madrid : "Il a un profil dont nous avons besoin"

07:00
🎥 Quel but ! Tient-on déjà le futur lauréat du Puskas Award ?

🎥 Quel but ! Tient-on déjà le futur lauréat du Puskas Award ?

07:20

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 26
La Gantoise La Gantoise 0-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-4 STVV STVV
FC Bruges FC Bruges 2-1 OH Louvain OH Louvain
Union SG Union SG 2-1 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 0-3 Standard Standard
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-2 KV Malines KV Malines
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-4 Anderlecht Anderlecht
Westerlo Westerlo 2-1 Charleroi Charleroi
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved