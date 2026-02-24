L'un des joueurs les plus fidèles de Pro League sur le départ ? "J'aurais déjà pu aller voir ailleurs mais..."

Face à la RAAL, Kerim Mrabti a montré la voie à suivre à Malines en ouvrant le score en première mi-temps. Le Suédois reste très important pour l'équipe mais arrive en fin de contrat.

Sur le synthétique de l'Easi Arena, Kerim Mrabti a inscrit son troisième but sur les cinq derniers matchs. Son troisième de la tête, lui qui ne mesure pourtant qu'1,75m : "Tout est une question de timing", sourit-il à notre micro. Il est vrai qu'en matière de sens de l'infiltration, le Suédois n'a pas son pareil.

Mrabti est également un exemple en matière de longévité. Son arrivée derrière les Casernes remonte déjà 2020. Mais son contrat arrivera à échéance au mois de juin. Rien ne presse pour autant à l'entendre : "Je ne veux pas mettre de pression sur le club, même si c'est clair qu'à mon âge (31 ans) et avec ma famille, on a toujours envie d'une certaine structure et de savoir de quoi l'avenir sera fait".

Pas encore de proposition de prolongation, mais un dialogue serein

"Je n'ai pas non plus de deadline, parce que je suis toujours sous contrat et parce qu'il y a toujours eu un respect mutuel avec la direction, on s'est toujours dit les choses avant de prendre des décisions. Si une proposition extérieure arrive, je leur en parlerai avant tout pour voir ce qu'eux ont à me proposer", poursuit-il.

Son but est clair : "Mon intention première est évidemment de rester. Je suis là depuis six ans, j'ai déjà des opportunités d'aller voir ailleurs mais je suis toujours là, c'est pour une bonne raison. La situation familiale est bonne ici, le championnat est bon, Malines est un chouette club".



Kerim Mrabti se sent apprécié au KV : "L'été dernier, on a perdu beaucoup d'anciens, comme Rob Schoofs, Nikola Storm ou Geoffry Hairemans, il y avait un peu moins d'ADN du club dans le noyau d'un coup. De nouveaux joueurs sont arrivés et ont apporté ce vent de fraîcheur qui nous mène jusqu'ici, mais c'est aussi important de garder des joueurs qui connaissent bien le championnat et le club, c'est ce que j'espère continuer à apporter". Le message à la direction est passé.