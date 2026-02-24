"Il se laisse tomber" : Jonathan Lardot clair à propos d'une phase de l'Union SG

La 26e journée de Jupiler Pro League est terminée et ce week-end encore, on a beaucoup parlé d'arbitrage. Le patron des arbitres, Jonathan Lardot, est lui aussi intervenu dans le débat.

Jonathan Lardot a une nouvelle fois vécu un week-end animé sur les pelouses belges, avec de nombreuses décisions arbitrales. Selon lui, certaines étaient erronées, à commencer par celle de La Gantoise - Cercle Bruges.

Le Cercle aurait dû recevoir un penalty contre La Gantoise

Hannes Van der Bruggen est tombé après un contact avec Ito, mais n'a pas obtenu de penalty, au grand dam de l'entraîneur Onur Cinel qui a pointé l'arbitrage du doigt malgré la victoire. Une décision incorrecte, estime désormais aussi le patron des arbitres de la Pro League.

"Pour moi, c'est penalty", a déclaré Lardot au micro de DAZN. "On ne peut pas dire qu'Ito ne voit pas Van der Bruggen sur cette action. Il arrive trop tard et ne joue pas le ballon. C'est très clair pour moi : une faute est une faute, inutile de chercher midi à quatorze heures."

Pas de penalty pour l'Antwerp, rouge logique pour Ashimeru

"Ito commet une faute, donc il aurait dû y avoir penalty", estime-t-il. En revanche, il a une autre lecture de la phase entre Kerk et Van de Perre : "Est-ce que les tirages et poussées ont un impact sur l'action ? J'ai l'impression que l'attaquant se laisse tomber."

"Kerk était davantage focalisé sur l'idée d'obtenir un penalty que sur une véritable occasion de but. Ce n'est pas une faute évidente pour moi. L'intention de ne pas siffler penalty est, selon moi, très bonne", a conclu Lardot. Il a également jugé le carton rouge infligé à Ashimeru comme justifié.