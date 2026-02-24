"Il se laisse tomber" : Jonathan Lardot clair à propos d'une phase de l'Union SG

Aernout Van Lindt
Chafik Ouassal et Aernout Van Lindt
| Commentaire
"Il se laisse tomber" : Jonathan Lardot clair à propos d'une phase de l'Union SG
Photo: © photonews

La 26e journée de Jupiler Pro League est terminée et ce week-end encore, on a beaucoup parlé d'arbitrage. Le patron des arbitres, Jonathan Lardot, est lui aussi intervenu dans le débat.

Jonathan Lardot a une nouvelle fois vécu un week-end animé sur les pelouses belges, avec de nombreuses décisions arbitrales. Selon lui, certaines étaient erronées, à commencer par celle de La Gantoise - Cercle Bruges.

Le Cercle aurait dû recevoir un penalty contre La Gantoise

Hannes Van der Bruggen est tombé après un contact avec Ito, mais n'a pas obtenu de penalty, au grand dam de l'entraîneur Onur Cinel qui a pointé l'arbitrage du doigt malgré la victoire. Une décision incorrecte, estime désormais aussi le patron des arbitres de la Pro League.

"Pour moi, c'est penalty", a déclaré Lardot au micro de DAZN. "On ne peut pas dire qu'Ito ne voit pas Van der Bruggen sur cette action. Il arrive trop tard et ne joue pas le ballon. C'est très clair pour moi : une faute est une faute, inutile de chercher midi à quatorze heures."

Pas de penalty pour l'Antwerp, rouge logique pour Ashimeru

"Ito commet une faute, donc il aurait dû y avoir penalty", estime-t-il. En revanche, il a une autre lecture de la phase entre Kerk et Van de Perre : "Est-ce que les tirages et poussées ont un impact sur l'action ? J'ai l'impression que l'attaquant se laisse tomber."

"Kerk était davantage focalisé sur l'idée d'obtenir un penalty que sur une véritable occasion de but. Ce n'est pas une faute évidente pour moi. L'intention de ne pas siffler penalty est, selon moi, très bonne", a conclu Lardot. Il a également jugé le carton rouge infligé à Ashimeru comme justifié.

Commentaire
Corrigeer
Jupiler Pro League
Antwerp
La Gantoise
Onur Cinel
Gyrano Kerk
Majeed Ashimeru

Redoutable quand il mène, faible quand il est mené : le Standard sait ce qu'il doit changer

10:30
Deux Rouches au rendez-vous, Thorgan Hazard en MVP : voici notre onze du week-end

20:40
Bruges pourrait réactiver une ancienne piste pour se renforcer : "Il sera le successeur d'Ordonez"

21:40
Le message d'Ivan Leko est clair : arrivé à Bruges l'été dernier, il peut déjà se trouver un nouveau club

10:00
Troubles parmi les supporters de Genk après la défaite contre le Standard : "Un usage inapproprié"

09:30
1
Il peut faire une croix sur le match au Standard : la suspension de Majeed Ashimeru est tombée

16:20
Deux clubs belges en Ligue des Champions en 2026-2027 ? C'est possible, et voici comment

09:00
Anderlecht n'abandonne pas Alfred Schreuder : voici le nouveau plan de la direction des Mauves

08:00
🎥 "Une performance exceptionnelle" : un Diable Rouge a impressionné la Premier League ce lundi soir

08:30
Croient-ils encore au top 6 ? Après Charleroi, Issame Charaï offre un cadeau à ses joueurs... qui refusent

07:40
"Le Standard n'est pas capable d'enchaîner sauf une série négative" : Hein Vanhaezebrouck dézingue les Rouches

07:20
1
Joel Ordonez calme le jeu au sujet des transferts : "C'est pour ces matchs que nous travaillons dur"

23:00
"On ne va tourner autour du pot" : un ex-Diable Rouge tient sa revanche mais n'en a pas encore terminé cette saison

22:40
Ivan Leko et Bruges veulent surprendre l'Europe : "C'est un privilège mais on en veut toujours plus"

22:20
Le potentiel Entraîneur de l'année restera-t-il en Belgique ? "Pas surpris qu'un club étranger frappe à sa porte"

21:20
Real Madrid-Benfica : l'UEFA sanctionne, les Portugais contestent

22:00
Adieu le Top-6 pour Charleroi ? Hans Cornelis évalue les chances des Carolos

20:20
🎥 Images impressionnantes : des supporters mettent le feu en tribunes lors d'un derby bouillant !

21:00
Officiel : Bruges assure la signature d'un jeune talent prometteur

20:00
Le Standard pour une surprise dans le top 6 ? La grosse différence par rapport à Genk dans le sprint final

19:20
Bruges portera un maillot très spécial contre l'Atlético Madrid

19:40
Le Standard n'y est pas encore parvenu, Saint-Trond l'a fait neuf fois : personne ne fait mieux en Europe

18:40
"Tu n'étais qu'un jeune homme" : la célébration de Westerlo qui remue le couteau dans la plaie à Charleroi

18:20
"On y a consacré énormément d'énergie dès le premier jour" : un grand moment pour Edward Still à Watford

19:00
David Hubert calque son jeu sur lui : à quoi ressemblerait l'Union sans Promise David ? Analyse

23/02
Il avait été solidement secoué par Karamoko : c'est plus grave que prévu pour Konstantinos Karetsas

17:50
Irrégulier mais indispensable : comment le C4 d'Olivier Renard pourrait changer la donne pour Thorgan Hazard

17:30
"Il lui faut un certain environnement": en pleine ascension, un Diable suscite toujours des doutes

17:00
Un complot pour pousser Anderlecht vers le titre...grâce au Standard ? Un ancien arbitre sort du bois

16:00
Charleroi a-t-il dit adieu au top 6 ? "C'est peut-être ça qui fait la différence avec les autres concurrents"

15:30
La sécurité menacée ? Moins de quatre mois avant la Coupe du Monde, le Mexique sombre dans le chaos

15:00
Bientôt le plus jeune entraîneur de D1A ? Marink Reedijk, 'le professeur' à qui Nilson Angulo doit beaucoup

14:40
🎥 Pas jugé à sa juste valeur ? Tout juste parti de Charleroi, il inscrit le but du week-end en D1B

14:00
🎥 Accueilli en héros à l'aéroport : à 32 ans, Frank Acheampong déchaîne les passions dans son nouveau club

14:20
Aperçu à l'aéroport de Naples : Kevin De Bruyne annonce une bonne nouvelle

13:30
"Si on veut être dans le top 6, il faudra battre Bruges" : Charleroi n'a plus droit à l'erreur

12:20

Jupiler Pro League

 Journée 26
La Gantoise La Gantoise 0-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-4 STVV STVV
FC Bruges FC Bruges 2-1 OH Louvain OH Louvain
Union SG Union SG 2-1 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 0-3 Standard Standard
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-2 KV Malines KV Malines
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-4 Anderlecht Anderlecht
Westerlo Westerlo 2-1 Charleroi Charleroi
