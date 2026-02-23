"On ne va tourner autour du pot" : un ex-Diable Rouge tient sa revanche mais n'en a pas encore terminé cette saison

L'ancien Diable Rouge a contribué au conte de fées du club en misant notamment sur un très jeune entraîneur, une politique de transfert claire et une hiérarchie interne stricte.

Avec une série incroyable de 66 points sur 72, Beveren a réussi à valider sa promotion en Jupiler Pro League alors que nous ne sommes encore qu'en février. Un incroyable conte de fées, qui est en même temps une revanche pour Bob Peeters.

En tant qu'entraîneur, sa carrière semblait s'éteindre lentement, avec deux aventures peu fructueuses en deuxième division néerlandaise. Mais en tant que directeur sportif à Beveren, l'ancien Diable Rouge s'est complètement remis sur la carte.

"Nous pouvons maintenant continuer à construire et à fixer d'autres objectifs. Rester invaincu serait une belle chose", a déclaré Peeters après l'euphorie du terrain dans des propos recueillis par Sporza.

La faim de Bob Peeters est grande

"Avec 15 points d'avance sur Courtrai, on ne va tourner autour du pot : on veut être champion. Nous devons également nous concentrer sur les objectifs individuels, nous devons aider Lennart Mertens à obtenir le titre de meilleur buteur et Beau Reus à réaliser le plus de clean sheets. Tous les records que nous avons maintenant, nous devons essayer de les améliorer", poursuit-il.

Lorsqu'il a atterri à Freethiel en juin 2024, il a commencé avec un plan clair : ramener Beveren en JPL. Son premier fait d'armes fut de recruter Marink Reedijk (33 ans), un tout jeune entraîneur avec peu d'expérience dans le football professionnel : "Nous avons aussi recruté des garçons qui connaissent la série."





"Tout le monde disait que c'était un risque", se souvient Peeters. "L'année dernière, nous avons perdu le derby contre Lokeren et tout Beveren était en émoi. Tout le monde disait que l'entraîneur devait partir. Mais nous sommes tous restés très calmes, avons continué à soutenir le staff", explique-t-il encore.

Les fonds américains aideront-ils le club la saison prochaine ?

Le club est entre les mains d'investisseurs américains depuis 2020 : "Je communique régulièrement avec les propriétaires américains. Il y a un an et demi, la confiance n'était plus si grande à Beveren. Il y avait alors des rumeurs que le club serait vendu, et c'était compréhensible."

"Mais je pense que nous remettons Beveren sur la carte. Je ressens beaucoup d'enthousiasme chez nos propriétaires. Nous allons maintenant examiner quels budgets seront disponibles car ce sera une autre histoire."