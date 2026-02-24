Le champion des penalties concédés, c'est Charleroi : un bilan qui coûte cher dans la course au top 6

Cette saison, personne n'a concédé plus de penalties que le Sporting Charleroi (8). Martin Delavallée n'en a pas arrêté un seul, ce qui coûte, au final, très cher dans la course aux Champions Play-Offs.

Malgré l'ouverture du score de Kevin Van Den Kerkhof après 29 minutes, le Sporting Charleroi a laissé filer de précieux points sur la pelouse de Westerlo ce dimanche. Et les Zèbres sont encore retombés dans leurs travers.

Pourtant devant au score, les hommes de Hans Cornelis ont concédé un penalty en fin de première période, après une faute d'Etienne Camara. Une opportunité dont a profité Westerlo pour égaliser, avant de prendre les trois points en fin de partie.

Un penalty qui coûte cher pour le Sporting Charleroi, qui est l'équipe ayant concédé le plus de penalties cette saison dans notre championnat : 8, soit un de plus que Malines. "On doit être plus vigilants dans la surface, sans quoi on facilite trop la tâche de l'adversaire", regrettait Hans Cornelis après la rencontre.

Personne ne concède plus de penalties que Charleroi

Les Zèbres ont tendance à prendre beaucoup de risques dans leur propre surface. Les trois derniers matchs de championnat ont donné lieu à quatre penalties concédés, et plus tôt dans la saison, Ousou et Nzita en avaient concédé un dans le même match face au Club de Bruges. "Je ne peux pas expliquer pourquoi", soupirait Cornelis.



Selon le T1, son équipe a perdu entre quatre et six points à cause de penalties concédés. D'autant que le portier carolo, Martin Delavallée, n'en a pas arrêté le moindre. Selon Hans Cornelis, les chances de voir Charleroi dans le top 6 à la fin de la phase classique ne sont pas encore réduites à néant, mais il faudra clairement améliorer cette statistique.