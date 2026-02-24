L'attaquant le plus courtisé de Pro League ? Tous les grands clubs pourraient avoir besoin de lui

Le débat autour de Jelle Vossen à Zulte Waregem dure depuis plus d'un an. Mais quiconque a observé un match de l'Essevee comprend pourquoi l'entraîneur Sven Vandenbroeck a choisi Anosike Ementa. Dimanche dernier, beaucoup ont enfin ouvert les yeux.

Discussion dans la salle de presse à Waregem : "Que penses-tu d’Ementa ?" La réponse fut presque unanime : "incroyablement fort". Le Danois de 2m03 a fait forte impression contre Anderlecht. Il a marqué un but et aurait peut-être pu en inscrire davantage, mais son impact sur le terrain était indéniable.

Anosike Ementa peut quasiment tout faire

Pour un joueur de sa taille, Ementa est atypique. Il sait tout faire, mais surtout : il est solide et sait protéger le ballon. Il joue également bien de la tête, ce qui permet à son équipe de se projeter rapidement. On peut lui envoyer de longs ballons sans souci. C’est le genre d’attaquant qui élève le niveau de ceux qui l’entourent.

Mais ses qualités ne s’arrêtent pas là. Il est rapide, techniquement au-dessus de la moyenne et parvient à occuper constamment deux défenseurs. De plus, sa marge de progression reste énorme. Que Zulte Waregem ait pu frapper 30 fois au but dimanche s’explique en grande partie par le fait que Hey et surtout Ilic ont eu beaucoup de mal face à lui.

Imaginez-le à Anderlecht ou à l’Antwerp…

Cette attention portée sur lui a libéré de l’espace pour ses coéquipiers, car il nécessite presque toujours un défenseur devant et derrière lui. Son profil séduit déjà plusieurs clubs de haut de tableau en Jupiler Pro League. Anosike Ementa est un attaquant autour duquel une équipe peut construire son jeu.

Le Club de Bruges avait déjà tenté l’expérience avec Gustaf Nilsson, mais cela n’avait pas fonctionné. Ementa est cependant plus complet que le Suédois et beaucoup plus jeune (23 ans). Avec trois buts et quatre passes décisives, ses statistiques brutes ne sont pas spectaculaires, mais placez-le en pointe à Anderlecht ou à l’Antwerp et le style de jeu serait radicalement différent. Les ailiers et milieux de terrain auraient beaucoup plus d’occasions de marquer.



Lire aussi… La CBAS a définitivement tranché : fin du suspense pour le match arrêté entre le Standard et l'Antwerp›

Avec une valeur marchande actuelle de 1,5 million d’euros, selon Transfermarkt, Ementa reste accessible, mais l'Essevee sait qu'il pourra demander bien davantage, d'autant que son contrat court encore jusqu'en juin 2028, avec une option pour une année supplémentaire. À la fin de la saison, sera-t-il encore abordable ? Probablement pour une ou deux équipes en Belgique seulement. Et tout le monde sait déjà lesquelles.