Bruges pourrait réactiver une ancienne piste pour se renforcer : "Il sera le successeur d'Ordonez"

Le défenseur semblait se diriger vers le Club cet hiver pour environ six millions d'euros, d'autres clubs belges du haut de classement avaient aussi été évoqués pour le transférer. Cependant, l'accord n'a jamais abouti.

Ancienne cible numéro 1 de Bruges cet hiver, Sadibou Sané n'était finalement pas venu au Jan Breydel après avoir été jugé insuffisant. Côté belge, Anderlecht, l'Antwerp, l'Union SG et La Gantoise avaient également été associés au Sénégalais selon Het Laatste Nieuws.

Cet hiver, aucun club n'a réussi à enrôler Sané

Mais aucun de ces clubs n'est toutefois allé aussi loin dans le dossier du défenseur central du FC Metz que le Club Bruges. Un transfert autour de six millions d'euros semblait se dessiner, mais finalement, tout le monde n'aurait pas été entièrement convaincu par le joueur.

Ivan Leko, notamment, n'aurait pas été particulièrement impressionné par le jeune Sénégalais, en quête d'une porte de sortie à Metz où sa situation s'était enlisée. Au point que Mogi Bayat aurait même redoublé d'efforts pour tenter de le placer en Belgique.

Toujours considéré comme le successeur d'Ordonez au Club

Le dossier Sadibou Sané semblait alors classé. Mais ce n'est pas totalement le cas, car un accord potentiel entre Bruges et Metz resterait à l'étude selon le podcast de Het Laatste Nieuws.



Si, cet été, Joel Ordonez quitte le Club Bruges pour plusieurs millions, il faudra lui trouver un remplaçant. Et ce remplaçant pourrait bien être, malgré tout, Sadibou Sané. Sauf si d'autres clubs viennent s'en mêler entre-temps.