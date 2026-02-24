🎥 "Une performance exceptionnelle" : un Diable Rouge a impressionné la Premier League ce lundi soir

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Encore titulaire dans les cages de Manchester United, Senne Lammens a réalisé une superbe prestation sur la pelouse d'Everton. Le jeune portier belge semble enfin avoir réglé les problèmes de gardien à Old Trafford.

Arrivé l'été dernier en provenance de l'Antwerp contre 21 millions d'euros, Senne Lammens a rapidement gagné une place de titulaire entre les perches de Manchester United.

Titulaire à 21 reprises en Premier League depuis le début de la saison, le jeune portier belge, qui n'a manqué aucun match de championnat depuis début octobre, semble enfin avoir réglé les différents problèmes de gardien à Old Trafford, où il est très apprécié.

Une nouvelle fois aligné sur la pelouse d'Everton, ce lundi soir, le Diable Rouge de 23 ans a réalisé sa cinquième clean sheet en Premier League, au terme d'une "performance exceptionnelle", écrit le compte officiel du championnat d'Angleterre sur ses réseaux sociaux, qui lui a même valu le titre d'homme du match.

Senne Lammens continue d'impressionner l'Angleterre

Auteur de quatre arrêts décisifs et de nombreux ballons dégagés, Senne Lammens a permis à Manchester United de laisser passer l'orage contre les Toffees, avant que Benjamin Sesko ne marque le seul but de la rencontre à vingt minutes du terme.

Une victoire qui maintient Manchester United à la quatrième place, trois longueurs derrière Aston Villa et avec trois points d'avance sur Chelsea. Quinzièmes lors du précédent exercice, les Mancuniens réalisent une bien meilleure saison et doivent une fière chandelle à Senne Lammens, qui a clairement gagné de nouveaux points ce lundi soir.



