Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur du Standard
| Commentaire
Redoutable quand il mène, faible quand il est mené : le Standard sait ce qu'il doit changer
Vainqueur sans broncher sur la pelouse du Racing Genk, le Standard est une équipe redoutable lorsqu'il parvient à ouvrir la marque. C'est beaucoup moins le cas lorsqu'il doit courir après le score.

Sans contestation possible, le Standard a créé la sensation du week-end en s'imposant 0-3 sur la pelouse du Racing Genk. Une victoire qui rapproche les Rouches à deux longueurs seulement du top 6, quatre journées avant la fin de la phase classique.

Dans cette rencontre, les hommes de Vincent Euvrard ont ouvert le score peu après la demi-heure de jeu, grâce à une superbe frappe d'Ibe Hautekiet, et n'ont jamais laissé filer leur avantage. Une constante cette saison.

Il s'agissait, en effet, de la quinzième fois que les Rouches prenaient les commandes dans une rencontre. Un bilan dans la moyenne, entre le Club de Bruges, qui a compté 21 fois un but d'avance au moins, et la RAAL et le Cercle de Bruges, à qui ce n'est arrivé qu'à neuf reprises.

Le Standard solide quand il mène, mais faible quand il est mené

Dans ce contexte, le bilan du Standard est plutôt très correct, puisqu'il a empoché dix victoires et trois partages en menant au score. Cette saison, seuls le Club de Bruges et Saint-Trond, tous deux à Sclessin, sont parvenus à remonter les Rouches.

La statistique est cependant beaucoup moins brillante lorsque le Standard est mené. C'est arrivé à douze reprises cette saison (le Matricule 16 n'ayant réalisé qu'un seul 0-0, contre Zulte), pour un bilan de... douze défaites. Dix fois les Rouches ont encaissé les premiers, et deux fois ils comptaient un but d'avance avant de perdre le match, contre Bruges et Saint-Trond.

Dans cette statistique, c'est très simple : le Standard est la pire équipe de Jupiler Pro League. La seule qui n'a jamais su engranger le moindre point en étant menée. Le Cercle, Charleroi et Dender n'ont jamais gagné après avoir couru après le score, mais ont au moins eu le mérite de décrocher le partage. Dans cette fin de saison, le Standard devra donc soit mener à tout prix, soit inverser cette tendance et enfin renverser un match.

