🎥 Images impressionnantes : des supporters mettent le feu en tribunes lors d'un derby bouillant !
Photo: © photonews
Le derby est connu pour être un des plus animés voir violent d'Europe. La rencontre a confirmé la tendance lors de cette édition.
Le derby entre l'Étoile rouge et le Partizan Belgrade dans la capitale serbe a été interrompu pendant un certain temps, après que des supporters visiteurs aient mis le feu à une partie des tribunes.
Les derbies entre l'Étoile rouge et le Partizan sont toujours tendus. Mais cette fois-ci, les supporters visiteurs du Partizan sont allés encore plus loin. Les pompiers ont dû intervenir. Selon les médias serbes, il n'y a pas eu de blessés.
Tribune en feu mais pas de blessés
Après que l'international autrichien Marko Arnautovic (ancien joueur de l'Inter et de West Ham, entre autres) ait donné l'avantage 2-0 à l'équipe locale, quelques supporters du Partizan ont perdu leur sang-froid. On a alors pu voir d'énormes flammes dans le secteur réservé aux supporters visiteurs.
Les pompiers se sont heureusement rendus sur place rapidement pour éteindre le feu. Entre-temps, les supporters ont fui la tribune. Il n'y aurait pas eu de blessés. L'arbitre a logiquement interrompu le match. Après plus de dix minutes, le match a pu reprendre.
L'Étoile rouge, entraînée par Dejan Stankovic, le père du joueur du Club Bruges Aleksandar, a ajouté un troisième but après la pause. Au classement, l'Étoile rouge compte quatre points de plus que son voisin, le Partizan.
Partizan burning the stadium of Crvena Zvezda during the derby tonight! 🇷🇸 pic.twitter.com/2lYZ0RcrVI— 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra) February 22, 2026
