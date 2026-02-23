🎥 Images impressionnantes : des supporters mettent le feu en tribunes lors d'un derby bouillant !

Le derby est connu pour être un des plus animés voir violent d'Europe. La rencontre a confirmé la tendance lors de cette édition.

Le derby entre l'Étoile rouge et le Partizan Belgrade dans la capitale serbe a été interrompu pendant un certain temps, après que des supporters visiteurs aient mis le feu à une partie des tribunes.

Les derbies entre l'Étoile rouge et le Partizan sont toujours tendus. Mais cette fois-ci, les supporters visiteurs du Partizan sont allés encore plus loin. Les pompiers ont dû intervenir. Selon les médias serbes, il n'y a pas eu de blessés.

Tribune en feu mais pas de blessés

Après que l'international autrichien Marko Arnautovic (ancien joueur de l'Inter et de West Ham, entre autres) ait donné l'avantage 2-0 à l'équipe locale, quelques supporters du Partizan ont perdu leur sang-froid. On a alors pu voir d'énormes flammes dans le secteur réservé aux supporters visiteurs.

Les pompiers se sont heureusement rendus sur place rapidement pour éteindre le feu. Entre-temps, les supporters ont fui la tribune. Il n'y aurait pas eu de blessés. L'arbitre a logiquement interrompu le match. Après plus de dix minutes, le match a pu reprendre.

L'Étoile rouge, entraînée par Dejan Stankovic, le père du joueur du Club Bruges Aleksandar, a ajouté un troisième but après la pause. Au classement, l'Étoile rouge compte quatre points de plus que son voisin, le Partizan.



