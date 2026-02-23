Le potentiel Entraîneur de l'année restera-t-il en Belgique ? "Pas surpris qu'un club étranger frappe à sa porte"

Chafik Ouassal
| Commentaire
Le potentiel Entraîneur de l'année restera-t-il en Belgique ? "Pas surpris qu'un club étranger frappe à sa porte"
Après être passé tout près de la relégation la saison dernière, les Canaris ont retrouvé des couleurs, au point de jouer le titre cette saison. Une résurrection due en partie à un homme.

STVV réalise une saison exceptionnelle en Jupiler Pro League. Avec encore quatre matchs à jouer dans la saison régulière, l'équipe de Wouter Vrancken sait déjà avec certitude qu'elle participera aux Champions Play-Offs.

Bien que les Canaris jouent leurs matchs à domicile sur gazon synthétique, il a réussi à récolter presque autant de points lors des matchs à l'extérieur : "C'est l'une des meilleures équipes à l'extérieur en Europe", a déclaré Arnar Vidarsson à Sporza.

"Cela en dit long sur la qualité au sein de l'équipe. On voit l'excès de bagages techniques que les garçons ont pour jouer au football de cette manière sur le terrain de Dender. C'est entièrement leur mérite", poursuit-il.

Wouter Vrancken pourrait ne pas rester au Stayen

L'ancien Directeur Sportif de La Gantoise est élogieux et admiratif du travail de Vrancken, qui est revenu entrainer dans son Limbourg natal cette saison : "Je suis convaincu que STVV aimerait le garder. Mais pour danser le tango,  il faut être deux. Le tableau financier et sportif doit également être en ordre pour qu'il prolonge l'aventure."


Cependant, la question est de savoir si le club sera en mesure de le conserver : "Je ne serais pas surpris si un club étranger frappait à la porte pour Wouter Vrancken. Je pense qu'il est ouvert à une aventure à l'étranger. Wouter est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Il a également appris de ses périodes plus difficiles à La Gantoise et à Genk. Maintenant, il réalise quelles équipes correspondent à sa méthodologie d'entraîneur."

Commentaire
Jupiler Pro League
STVV
Wouter Vrancken

Jupiler Pro League

 Journée 26
La Gantoise La Gantoise 0-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-4 STVV STVV
FC Bruges FC Bruges 2-1 OH Louvain OH Louvain
Union SG Union SG 2-1 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 0-3 Standard Standard
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-2 KV Malines KV Malines
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-4 Anderlecht Anderlecht
Westerlo Westerlo 2-1 Charleroi Charleroi
