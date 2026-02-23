Deux Rouches au rendez-vous, Thorgan Hazard en MVP : voici notre onze du week-end

Comme chaque lundi, nous vous proposons notre onze idéal du week-end de championnat écoulé. Une équipe notamment composée de deux joueurs du Standard.

Gardien

Au but, un gardien dont la performance n'a pas rapporté le moindre point à son équipe mais mérite d'être soulignée. Contre le Cercle de Bruges, Davy Roef a détourné un penalty pour la treizième fois de sa carrière face à Gary Magnée, pourtant assez à l'aise dans cet exercice. Sans lui, Gand ne serait pas resté dans le match jusqu'au bout.

Défense

Au poste d'arrière droit, Thérence Koudou a encore été impressionnant avec Malines contre la RAAL. Le Français a été un tourment pour Nolan Gillot, comme sur son débordement pour l'assist vers Kerim Mrabti à l'occasion de l'ouverture du score.

Dans l'axe, deux défenseurs buteurs. Ibe Hautekiet a ouvert le score 'à la Toby Alderweireld' contre Genk et a ensuite réalisé un solide match. Ross Sykes a quant à lui offert la victoire à l'Union Saint-Gilloise contre l'Antwerp dans le temps additionnel, d'un coup de casque dont il a le secret. Après avoir déjà bien failli faire mouche précédemment sur corner, l'arme plus si secrète de l'Union.

Sur le côté gauche, Bjorn Meijer a lui aussi dû s'employer à plusieurs reprises pour mettre le Club de Bruges sur les rails contre Louvain. Profitant de la mise au repos de Joaquin Seys, il a persévéré après quelques occasions manquées et rappelé à tout le monde qu'il serait sans doute titulaire dans la grande majorité des autres clubs de D1A

Milieu de terrain

Dans l'entrejeu, Kerim Mrabti a fait preuve d'une intelligence de jeu redoutable contre la RAAL. Le Suédois a fait tourner le ballon à merveille pour user des Loups réduits à dix et a frappé au bon moment, d'une infiltration de la deuxième ligne pour ouvrir le score. Ryotaro Ito a lui aussi rayonné contre Dender. Un but et un assist, mais il a plus largement été dans pratiquement toutes les actions offensives de Saint-Trond. Plus que jamais le porte-drapeau du jeu de combinaisons de Wouter Vrancken.



Et puis, que dire de Thorgan Hazard ? Anderlecht se rapprochait d'une dixième mi-temps de rang sans marquer en championnat, Toto a donc pris les choses en main en inscrivant un triplé. Sa dernière frappe en pleine lucarne vaut particulièrement le détour. Déjà 11 buts et 9 assists cette saison.

Attaque

En pointe, Jeppe Erenbjerg a sans doute réalisé un match plus abouti que Dante Vanzeir, mais ce dernier peut se targuer d'avoir été au bout de son idée en inscrivant le seul but de la rencontre face à La Gantoise...son club propriétaire. Avec un petit message pour Ivan Leko au passage.

A ses côtés, on retrouve Keisuke Goto et Rafiki Saïd. Le match du premier contre Dender est très intéressant, rappelant que l'attaquant prêté par Anderlecht n'est pas un joueur qui attend le ballon dans le box, mais un profil qui décroche, s'isole et se met au service de ses compères offensifs en libérant des espaces ou avec des remises bien senties. Deux assists pour lui samedi.

Rafiki Saïd a quant à lui réalisé une première mi-temps de très haut vol à Genk. Le Cap-verdien a donné le tournis à la défense limbourgeoise depuis son flanc gauche et a couronné tout cela d'un but de grande classe à la retombée d'un ballon en cloche. Le facteur X du Standard.