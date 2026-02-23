Deux Rouches au rendez-vous, Thorgan Hazard en MVP : voici notre onze du week-end

Deux Rouches au rendez-vous, Thorgan Hazard en MVP : voici notre onze du week-end

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Comme chaque lundi, nous vous proposons notre onze idéal du week-end de championnat écoulé. Une équipe notamment composée de deux joueurs du Standard.

Gardien

Au but, un gardien dont la performance n'a pas rapporté le moindre point à son équipe mais mérite d'être soulignée. Contre le Cercle de Bruges, Davy Roef a détourné un penalty pour la treizième fois de sa carrière face à Gary Magnée, pourtant assez à l'aise dans cet exercice. Sans lui, Gand ne serait pas resté dans  le match jusqu'au bout.

Défense

Au poste d'arrière droit, Thérence Koudou a encore été impressionnant avec Malines contre la RAAL. Le Français a été un tourment pour Nolan Gillot, comme sur son débordement pour l'assist vers Kerim Mrabti à l'occasion de l'ouverture du score.

Dans l'axe, deux défenseurs buteurs. Ibe Hautekiet a ouvert le score 'à la Toby Alderweireld' contre Genk et a ensuite réalisé un solide match. Ross Sykes a quant à lui offert la victoire à l'Union Saint-Gilloise contre l'Antwerp dans le temps additionnel, d'un coup de casque dont il a le secret. Après avoir déjà bien failli faire mouche précédemment sur corner, l'arme plus si secrète de l'Union.

Sur le côté gauche, Bjorn Meijer a lui aussi dû s'employer à plusieurs reprises pour mettre le Club de Bruges sur les rails contre Louvain. Profitant de la mise au repos de Joaquin Seys, il a persévéré après quelques occasions manquées et rappelé à tout le monde qu'il serait sans doute titulaire dans la grande majorité des autres clubs de D1A

Milieu de terrain

Dans l'entrejeu, Kerim Mrabti a fait preuve d'une intelligence de jeu redoutable contre la RAAL. Le Suédois a fait tourner le ballon à merveille pour user des Loups réduits à dix et a frappé au bon moment, d'une infiltration de la deuxième ligne pour ouvrir le score. Ryotaro Ito a lui aussi rayonné contre Dender. Un but et un assist, mais il a plus largement été dans pratiquement toutes les actions offensives de Saint-Trond. Plus que jamais le porte-drapeau du jeu de combinaisons de Wouter Vrancken.

Lire aussi… Irrégulier mais indispensable : comment le C4 d'Olivier Renard pourrait changer la donne pour Thorgan Hazard

Et puis, que dire de Thorgan Hazard ? Anderlecht se rapprochait d'une dixième mi-temps de rang sans marquer en championnat, Toto a donc pris les choses en main en inscrivant un triplé. Sa dernière frappe en pleine lucarne vaut particulièrement le détour. Déjà 11 buts et 9 assists cette saison.

Attaque

En pointe, Jeppe Erenbjerg a sans doute réalisé un match plus abouti que Dante Vanzeir, mais ce dernier peut se targuer d'avoir été au bout de son idée en inscrivant le seul but de la rencontre face à La Gantoise...son club propriétaire. Avec un petit message pour Ivan Leko au passage.

A ses côtés, on retrouve Keisuke Goto et Rafiki Saïd. Le match du premier contre Dender est très intéressant, rappelant que l'attaquant prêté par Anderlecht n'est pas un joueur qui attend le ballon dans le box, mais un profil qui décroche, s'isole et se met au service de ses compères offensifs en libérant des espaces ou avec des remises bien senties. Deux assists pour lui samedi.

Rafiki Saïd a quant à lui réalisé une première mi-temps de très haut vol à Genk. Le Cap-verdien a donné le tournis à la défense limbourgeoise depuis son flanc gauche et a couronné tout cela d'un but de grande classe à la retombée d'un ballon en cloche. Le facteur X du Standard.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
FC Bruges
Davy Roef
Therence Koudou
Ibe Hautekiet

Plus de news

Irrégulier mais indispensable : comment le C4 d'Olivier Renard pourrait changer la donne pour Thorgan Hazard

Irrégulier mais indispensable : comment le C4 d'Olivier Renard pourrait changer la donne pour Thorgan Hazard

17:30
Le Standard n'y est pas encore parvenu, Saint-Trond l'a fait neuf fois : personne ne fait mieux en Europe

Le Standard n'y est pas encore parvenu, Saint-Trond l'a fait neuf fois : personne ne fait mieux en Europe

18:40
Officiel : Bruges assure la signature d'un jeune talent prometteur

Officiel : Bruges assure la signature d'un jeune talent prometteur

20:00
Adieu le Top-6 pour Charleroi ? Hans Cornelis évalue les chances des Carolos

Adieu le Top-6 pour Charleroi ? Hans Cornelis évalue les chances des Carolos

20:20
Le Standard pour une surprise dans le top 6 ? La grosse différence par rapport à Genk dans le sprint final

Le Standard pour une surprise dans le top 6 ? La grosse différence par rapport à Genk dans le sprint final

19:20
Bruges portera un maillot très spécial contre l'Atlético Madrid

Bruges portera un maillot très spécial contre l'Atlético Madrid

19:40
Il avait été solidement secoué par Karamoko : c'est plus grave que prévu pour Konstantinos Karetsas

Il avait été solidement secoué par Karamoko : c'est plus grave que prévu pour Konstantinos Karetsas

17:50
Il peut faire une croix sur le match au Standard : la suspension de Majeed Ashimeru est tombée

Il peut faire une croix sur le match au Standard : la suspension de Majeed Ashimeru est tombée

16:20
"Tu n'étais qu'un jeune homme" : la célébration de Westerlo qui remue le couteau dans la plaie à Charleroi

"Tu n'étais qu'un jeune homme" : la célébration de Westerlo qui remue le couteau dans la plaie à Charleroi

18:20
"On y a consacré énormément d'énergie dès le premier jour" : un grand moment pour Edward Still à Watford

"On y a consacré énormément d'énergie dès le premier jour" : un grand moment pour Edward Still à Watford

19:00
Un complot pour pousser Anderlecht vers le titre...grâce au Standard ? Un ancien arbitre sort du bois

Un complot pour pousser Anderlecht vers le titre...grâce au Standard ? Un ancien arbitre sort du bois

16:00
🎥 Accueilli en héros à l'aéroport : à 32 ans, Frank Acheampong déchaîne les passions dans son nouveau club

🎥 Accueilli en héros à l'aéroport : à 32 ans, Frank Acheampong déchaîne les passions dans son nouveau club

14:20
"Il lui faut un certain environnement": en pleine ascension, un Diable suscite toujours des doutes

"Il lui faut un certain environnement": en pleine ascension, un Diable suscite toujours des doutes

17:00
Bientôt le plus jeune entraîneur de D1A ? Marink Reedijk, 'le professeur' à qui Nilson Angulo doit beaucoup

Bientôt le plus jeune entraîneur de D1A ? Marink Reedijk, 'le professeur' à qui Nilson Angulo doit beaucoup

14:40
Carrière gâchée, ami de Riemer, lancé par Fredberg : qui est Jacob Neestrup, le plan B d'Anderlecht ?

Carrière gâchée, ami de Riemer, lancé par Fredberg : qui est Jacob Neestrup, le plan B d'Anderlecht ?

11:40
Charleroi a-t-il dit adieu au top 6 ? "C'est peut-être ça qui fait la différence avec les autres concurrents"

Charleroi a-t-il dit adieu au top 6 ? "C'est peut-être ça qui fait la différence avec les autres concurrents"

15:30
"J'ai dû m'excuser trois fois" : Thorgan Hazard n'a pas célébré contre Zulte Waregem, son ancien club Réaction

"J'ai dû m'excuser trois fois" : Thorgan Hazard n'a pas célébré contre Zulte Waregem, son ancien club

21:20
1
La sécurité menacée ? Moins de quatre mois avant la Coupe du Monde, le Mexique sombre dans le chaos

La sécurité menacée ? Moins de quatre mois avant la Coupe du Monde, le Mexique sombre dans le chaos

15:00
Officiel : passé par Anderlecht, il sera à la Coupe du Monde en remplaçant un ancien sélectionneur des Diables

Officiel : passé par Anderlecht, il sera à la Coupe du Monde en remplaçant un ancien sélectionneur des Diables

12:40
🎥 Pas jugé à sa juste valeur ? Tout juste parti de Charleroi, il inscrit le but du week-end en D1B

🎥 Pas jugé à sa juste valeur ? Tout juste parti de Charleroi, il inscrit le but du week-end en D1B

14:00
"Bruges se présente comme un petit club" : le président du Club sèchement recadré après ses propos

"Bruges se présente comme un petit club" : le président du Club sèchement recadré après ses propos

12:00
1
Genk retenait son souffle pour son prodige : le verdict est tombé avant le choc contre le Dinamo Zagreb

Genk retenait son souffle pour son prodige : le verdict est tombé avant le choc contre le Dinamo Zagreb

11:00
1
Aperçu à l'aéroport de Naples : Kevin De Bruyne annonce une bonne nouvelle

Aperçu à l'aéroport de Naples : Kevin De Bruyne annonce une bonne nouvelle

13:30
La presse espagnole prévient le Club de Bruges : l'Atlético Madrid est prêt pour la bataille

La presse espagnole prévient le Club de Bruges : l'Atlético Madrid est prêt pour la bataille

11:20
"Si on veut être dans le top 6, il faudra battre Bruges" : Charleroi n'a plus droit à l'erreur

"Si on veut être dans le top 6, il faudra battre Bruges" : Charleroi n'a plus droit à l'erreur

12:20
Beveren a fêté sa montée sur la pelouse de Patro : la réaction de Stijn Stijnen a surpris tout le monde

Beveren a fêté sa montée sur la pelouse de Patro : la réaction de Stijn Stijnen a surpris tout le monde

13:00
David Hubert calque son jeu sur lui : à quoi ressemblerait l'Union sans Promise David ? Analyse

David Hubert calque son jeu sur lui : à quoi ressemblerait l'Union sans Promise David ?

09:20
Diego Simeone a étudié Bruges dans les moindres détails : le coach de l'Atlético ne laisse rien au hasard

Diego Simeone a étudié Bruges dans les moindres détails : le coach de l'Atlético ne laisse rien au hasard

10:30
"L'adversaire le plus coriace que j'ai affronté" : la défense d'Anderlecht a souffert face à Zulte Waregem

"L'adversaire le plus coriace que j'ai affronté" : la défense d'Anderlecht a souffert face à Zulte Waregem

09:40
"Ils doivent se focaliser sur la 5e ou la 6e place" : le top six à portée du Standard de Liège ?

"Ils doivent se focaliser sur la 5e ou la 6e place" : le top six à portée du Standard de Liège ?

08:30
2
La Gantoise s'est tirée une balle dans le pied : Onur Cinel raconte comment il a préparé son coup avec Vanzeir

La Gantoise s'est tirée une balle dans le pied : Onur Cinel raconte comment il a préparé son coup avec Vanzeir

22/02
"Willen est persuadé de prendre le ballon de la tête" : le penalty d'Anderlecht passe très mal à Zulte Waregem

"Willen est persuadé de prendre le ballon de la tête" : le penalty d'Anderlecht passe très mal à Zulte Waregem

08:00
1
Jérémy Taravel a-t-il convaincu la direction d'Anderlecht ? "Nous avons gagné dans la souffrance..."

Jérémy Taravel a-t-il convaincu la direction d'Anderlecht ? "Nous avons gagné dans la souffrance..."

07:40
🎥 "Mais ici, j'ai marqué" : Diego Moreira savoure sa revanche et chambre Lyon avec humour

🎥 "Mais ici, j'ai marqué" : Diego Moreira savoure sa revanche et chambre Lyon avec humour

10:00
Ivan Leko a peut-être la solution pour remplacer Onyedika à Madrid : "Il a un profil dont nous avons besoin"

Ivan Leko a peut-être la solution pour remplacer Onyedika à Madrid : "Il a un profil dont nous avons besoin"

07:00
"Comportement honteux" : la Premier League sous le choc après les attaques racistes contre Tolu Arokodare

"Comportement honteux" : la Premier League sous le choc après les attaques racistes contre Tolu Arokodare

09:00
1

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 26
La Gantoise La Gantoise 0-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-4 STVV STVV
FC Bruges FC Bruges 2-1 OH Louvain OH Louvain
Union SG Union SG 2-1 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 0-3 Standard Standard
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-2 KV Malines KV Malines
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-4 Anderlecht Anderlecht
Westerlo Westerlo 2-1 Charleroi Charleroi
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved