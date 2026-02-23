Joel Ordonez calme le jeu au sujet des transferts : "C'est pour ces matchs que nous travaillons dur"

Chafik Ouassal
| Commentaire
Photo: © photonews

Les joueurs du Club sont arrivés à Madrid. Ils sont allés sur la pelouse du stade de l'Atlético avant la traditionnelle conférence de presse où Ivan Leko accompagné de Joel Ordonez se sont présentés aux journalistes.

Bruges a partagé l'enjeu 3-3 à domicile après un solide match, spectaculaire et de belle facture. Et ainsi, ils ont toujours une sérieuse chance de se qualifier pour le tour suivant. Ivan Leko croit en tout cas en un exploit, rassuré par la performance du match aller.

Mais le défi sera immense dans un stade comble et qui s'annonce bruyant avec 70 000 supporters derrière l'équipe locale. De plus, les Blauw & Zwart seront privés d'un pion majeur avec l'absence de Raphael Onyedika, suspendu pour ce déplacement.

Joel Ordonez garde les pieds sur terre

Comme le match se joue en Espagne, Joel Ordonez a pu se présenter à la conférence de presse aux côtés de son coach. Et certains journalistes présents n'ont pas manqué de l'interroger sur les dossiers transfert le concernant de cet hiver.

"Je me concentre maintenant principalement sur Bruges et sur ce prochain match de Ligue des champions. Je veux faire de mon mieux et, espérons-le, faire un bon résultat", a-t-il répondu de manière très diplomatique.

Lire aussi… Ivan Leko et Bruges veulent surprendre l'Europe : "C'est un privilège mais on en veut toujours plus"
Pour le défenseur de 21 ans, le match de demain sera à nouveau une occasion de se mettre en évidence devant toute l'Europe : "Il s'agira de survivre au début du match. J'espère que nous pourrons créer une grande surprise. C'est pour ce genre de matchs que nous travaillons dur. C'est pour cela que nous le faisons. Mais nous espérons surtout nous qualifier. Ce sera difficile, mais nous sommes prêts."

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Atlético Madrid - FC Bruges en live sur Walfoot.be à partir de 18:45 (24/02).

