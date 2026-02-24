Deux clubs belges en Ligue des Champions en 2026-2027 ? C'est possible, et voici comment

Photo: © photonews
Contre l'Atlético de Madrid ce mardi soir, le Club de Bruges jouera sa place en huitièmes de finale de la Ligue des Champions et pourrait engranger de gros points au coefficient UEFA, qui pourraient lui être bien utiles... la saison prochaine.

Le Club de Bruges et le Racing Genk sont les derniers représentants belges engagés sur la scène européenne. À Madrid et contre Zagreb, les deux clubs néerlandophones tenteront d'arracher leur billet pour les 1/8es de finale d'une compétition européenne.

Leur résultat aura évidemment un grand impact sur le coefficient UEFA, où la Belgique tente de monter au classement pour compter, à terme, deux équipes directement qualifiées pour la phase principale de la Ligue des Champions.

En début de saison prochaine, notre pays dépassera les Pays-Bas, mais se trouvera encore derrière le Portugal, qui réalise en plus une très belle saison. La Liga Portugal compte encore quatre équipes engagées en Europe, et la Belgique ferait bien d'espérer qu'elles soient éliminées le plus rapidement possible, à commencer par Benfica en Ligue des Champions face au Real Madrid.

Bruges doit espérer que Porto soit vice-champion du Portugal

Mais même en restant derrière le Portugal, la Belgique pourrait tout de même compter deux représentants en Ligue des Champions la saison prochaine, sans passer par les tours préliminaires. Grâce au rééquilibrage des places européennes, cela aurait déjà pu être le cas cette saison pour les Blauw & Zwart, qui avaient finalement dû disputer les préliminaires.

Si le vainqueur de l'Europa League est déjà qualifié pour la prochaine Ligue des Champions grâce à son championnat, sa place sera redistribuée à une équipe devant normalement disputer les tours préliminaires. Et il ne reste déjà plus beaucoup de candidats. Les équipes néerlandaises sont déjà hors course, car elles sont toutes éliminées.

De leur côté, Lille, Lyon et les clubs français, sauf le PSG de manière générale, auraient besoin d'un exploit. Cette place devrait donc se jouer entre les trois géants portugais et le Club de Bruges, s'il termine vice-champion. Il faudrait, pour bien faire, que Porto, seule équipe du top 3 portugais derrière Bruges au coefficient UEFA, rafle la deuxième place de son championnat... ou que Bruges dépasse le Sporting CP.

