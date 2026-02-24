🎥 Inspiré par les Jeux Olympiques d'hiver ? Le jeu très dangereux d'un supporter de l'Antwerp au Parc Duden

Photo: © photonews

Un nouveau sport inventé dans le parcage visiteurs du Parc Duden ? Ce supporter de l'Antwerp, visiblement inspiré par les Jeux Olympiques d'hiver, a tenté un nouveau jeu... qui aurait pu avoir de graves conséquences.

La rencontre entre l'Union Saint-Gilloise et l'Antwerp n'a pas été la plus spectaculaire du week-end. La tâche s'est avérée ardue pour les Bruxellois, qui ont finalement fait la différence dans les dernières minutes pour s'imposer 2-1.

Une victoire qui permet aux Unionistes de rester en tête du championnat, avec un bilan de 56 points en 26 matchs. L'écart avec Saint-Trond et le Club de Bruges reste respectivement de deux et trois points, promettant des Champions Play-Offs très intenses.

L'intensité, toutefois, n’est pas le mot qui résume le mieux cette rencontre entre l'Union et l'Antwerp. Plusieurs supporters anversois ont décidé de s’occuper autrement, visiblement inspirés par les Jeux Olympiques d'hiver qui viennent de se terminer.

Les athlètes belges n'ont rapporté qu'une médaille de bronze de Milan-Cortina, mais ils ont visiblement donné des idées à certains, qui semblent avoir inventé un nouveau sport de luge… sans luge, au Parc Duden.


Dans une vidéo publiée sur TikTok, on voit en effet un supporter anversois glisser sur le ventre sur la bâche publicitaire située dans le parcage visiteurs du stade Joseph Marien. La scène était extrêmement dangereuse et une grosse collision a été évitée en bas de la tribune, mais le supporter en question s'en est finalement sorti indemne.

@kingkeffer #antwerpen🇧🇪 #rafc #brussel #voetbal #antwerp ♬ origineel geluid - King Keffer
Antwerp
Union SG

