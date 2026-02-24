🎥 Les défenseurs ne savent plus où donner de la tête : Yannick Carrasco dans la forme de sa vie

Yannick Carrasco est dans une forme éblouissante en Arabie Saoudite. Hier, soir, il a encore inscrit un triplé.

Où en serait Al-Shabab sans Yannick Carrasco ? La question peut se poser tant le Bruxellois rappelle son importance semaine après semaine. Déjà souvent décisif en première partie de saison, il est encore passé à la vitesse supérieure depuis le licenciement de l'entraîneur Imanol Alguacil.

Brassard de capitaine autour du bras, Carrasco en est à six buts et un assist sur les trois derniers matchs. Hier, il a inscrit les trois buts de son équipe face à Al-Riyadh, lançant les siens vers une confortable victoire 3-1.

Le patron d'Al-Shabab

Le Bruxellois a fait la différence dès la septième minute en rentrant dans le jeu avant de placer hors de portier du gardien adverse. Il a ensuite plié la rencontre sur penalty en milieu de première mi-temps.

Yannick Carrasco's hat-trick vs. Al Riyadh ⚽️⚽️⚽️ pic.twitter.com/pYt6SsvgHv — Roshn Saudi League (@SPL_EN) February 23, 2026

Le troisième but tombe sur une phase un peu confuse dans le rectangle. Mais le jusqu'au-boutisme de Carrasco après avoir crocheté une première fois son défenseur lui a permis de s'offrir un triplé.





Le Diable Rouge en est à 13 buts cette saison. Encore loin des 23 réalisations d'Ivan Toney, mais à ce rythme...Alors que son nom a été cité pour un retour en Europe cet hiver, Yannick Carrasco prouve en tout cas que son état de forme n'est pas des plus inquiétants.