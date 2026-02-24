🎥 Les défenseurs ne savent plus où donner de la tête : Yannick Carrasco dans la forme de sa vie

Photo: © photonews
Yannick Carrasco est dans une forme éblouissante en Arabie Saoudite. Hier, soir, il a encore inscrit un triplé.

Où en serait Al-Shabab sans Yannick Carrasco ? La question peut se poser tant le Bruxellois rappelle son importance semaine après semaine. Déjà souvent décisif en première partie de saison, il est encore passé à la vitesse supérieure depuis le licenciement de l'entraîneur Imanol Alguacil.

Brassard de capitaine autour du bras, Carrasco en est à six buts et un assist sur les trois derniers matchs. Hier, il a inscrit les trois buts de son équipe face à Al-Riyadh, lançant les siens vers une confortable victoire 3-1.

Le patron d'Al-Shabab

Le Bruxellois a fait la différence dès la septième minute en rentrant dans le jeu avant de placer hors de portier du gardien adverse. Il a ensuite plié la rencontre sur penalty en milieu de première mi-temps.

Le troisième but tombe sur une phase un peu confuse dans le rectangle. Mais le jusqu'au-boutisme de Carrasco après avoir crocheté une première fois son défenseur lui a permis de s'offrir un triplé.

Le Diable Rouge en est à 13 buts cette saison. Encore loin des 23 réalisations d'Ivan Toney, mais à ce rythme...Alors que son nom a été cité pour un retour en Europe cet hiver, Yannick Carrasco prouve en tout cas que son état de forme n'est pas des plus inquiétants.

Jupiler Pro League

 Journée 26
La Gantoise La Gantoise 0-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-4 STVV STVV
FC Bruges FC Bruges 2-1 OH Louvain OH Louvain
Union SG Union SG 2-1 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 0-3 Standard Standard
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-2 KV Malines KV Malines
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-4 Anderlecht Anderlecht
Westerlo Westerlo 2-1 Charleroi Charleroi
