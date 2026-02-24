Le message d'Ivan Leko est clair : arrivé à Bruges l'été dernier, il peut déjà se trouver un nouveau club

Pourtant présent sur le banc au match aller, et malgré l'absence de Raphael Onyedika, Ludovit Reis ne figure pas dans le groupe du Club de Bruges pour le déplacement à l'Atlético de Madrid. Un départ semble déjà probable pour le milieu défensif néerlandais.

Privé de Raphael Onyedika, suspendu, Ivan Leko aurait pu faire confiance à Ludovit Reis pour le déplacement du Club de Bruges à l'Atlético de Madrid, en barrage retour de la Ligue des Champions ce mardi. Ce ne sera pas le cas.

Présent dans le groupe au match aller, mais absent de la feuille de match ce week-end contre Louvain, le Néerlandais de 25 ans ne figurera à nouveau pas sur la feuille pour ce barrage retour, ce qui constitue un message clair d'Ivan Leko.

Alors qu'il aurait pu remplacer Onyedika par un profil assez similaire, Ivan Leko devrait adapter son animation au milieu de terrain en faisant redescendre d'un cran Aleksandar Stankovic, pour y intégrer Félix Lemaréchal.

Pour Ludovit Reis au Club de Bruges, l'aventure semble déjà terminée

Malgré les 6 millions d'euros que le Club de Bruges a offerts à Hambourg pour s'attacher ses services, Ludovit Reis a déjà fortement reculé dans la hiérarchie, en Venise du Nord, à tel point qu'un départ en fin de saison devient de plus en plus probable.

Blessé en début de saison, le joueur passé par le centre de formation du FC Barcelone n'a jamais eu voix au chapitre : il n'a disputé que 266 minutes de Jupiler Pro League cette saison et n'a pas pris part à la moindre rencontre de Ligue des Champions, sauf lors des tours préliminaires contre Salzbourg et les Rangers. Son avenir semble s'écrire loin du Jan Breydel.