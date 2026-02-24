Il faudra un exploit : quelles sont les chances du Club de Bruges de se qualifier à l'Atlético de Madrid ?

Malgré un beau partage décroché au match aller, le Club de Bruges est le clair outsider de ce barrage retour de Ligue des Champions. Les Blauw & Zwart devront forcer l'exploit dans la capitale espagnole.

Entre satisfaction d'être revenu au score et regrets d'avoir concédé des buts évitables, le Club de Bruges se situait un peu entre deux chaises après son barrage aller de Ligue des Champions face à l'Atlético de Madrid.

Ce mardi soir, les Blauw & Zwart devront en tout cas forcer l'exploit dans la capitale espagnole pour se qualifier, que ce soit après 90 minutes ou au terme d'une très longue soirée au Riyadh Air Metropolitano.

Selon Opta Sports, le leader mondial de la collecte, de l'analyse et de la distribution de données sportives en temps réel, le Club de Bruges n'a en effet que 25,2 % de chances de se qualifier pour les 1/8es de finale de cette Ligue des Champions.

Une chance sur 4 pour le Club de Bruges à Madrid ?

Selon les simulations d'Opta, l'Atlético de Madrid est donc susceptible de se qualifier pour le tour suivant, au même titre notamment que le Bayer Leverkusen, le PSG, le Real Madrid, Newcastle ou encore… Bodo/Glimt, qui avait battu l'Inter Milan au match aller.

Il faudra donc un véritable tour de force, mais le Club de Bruges doit encore croire en ses chances de qualification. Il s'agirait d'un véritable exploit, comme ce fut déjà le cas face à l'Atalanta la saison dernière. Mais en Europe, impossible n'est pas brugeois, et les Blauw & Zwart l'ont déjà démontré à bien des reprises ces dernières années.