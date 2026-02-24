Il faudra un exploit : quelles sont les chances du Club de Bruges de se qualifier à l'Atlético de Madrid ?

Il faudra un exploit : quelles sont les chances du Club de Bruges de se qualifier à l'Atlético de Madrid ?
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Malgré un beau partage décroché au match aller, le Club de Bruges est le clair outsider de ce barrage retour de Ligue des Champions. Les Blauw & Zwart devront forcer l'exploit dans la capitale espagnole.

Entre satisfaction d'être revenu au score et regrets d'avoir concédé des buts évitables, le Club de Bruges se situait un peu entre deux chaises après son barrage aller de Ligue des Champions face à l'Atlético de Madrid.

Ce mardi soir, les Blauw & Zwart devront en tout cas forcer l'exploit dans la capitale espagnole pour se qualifier, que ce soit après 90 minutes ou au terme d'une très longue soirée au Riyadh Air Metropolitano.

Selon Opta Sports, le leader mondial de la collecte, de l'analyse et de la distribution de données sportives en temps réel, le Club de Bruges n'a en effet que 25,2 % de chances de se qualifier pour les 1/8es de finale de cette Ligue des Champions.

Une chance sur 4 pour le Club de Bruges à Madrid ?

Selon les simulations d'Opta, l'Atlético de Madrid est donc susceptible de se qualifier pour le tour suivant, au même titre notamment que le Bayer Leverkusen, le PSG, le Real Madrid, Newcastle ou encore… Bodo/Glimt, qui avait battu l'Inter Milan au match aller.

Lire aussi… Aleksandar Stankovic se confie sur son avenir au Club de Bruges : "Tout le monde connaît ma situation"
Il faudra donc un véritable tour de force, mais le Club de Bruges doit encore croire en ses chances de qualification. Il s'agirait d'un véritable exploit, comme ce fut déjà le cas face à l'Atalanta la saison dernière. Mais en Europe, impossible n'est pas brugeois, et les Blauw & Zwart l'ont déjà démontré à bien des reprises ces dernières années.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Atlético Madrid - FC Bruges en live sur Walfoot.be à partir de 18:45.

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Champions League
Champions League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
FC Bruges
Atlético Madrid

Plus de news

Aleksandar Stankovic se confie sur son avenir au Club de Bruges : "Tout le monde connaît ma situation"

Aleksandar Stankovic se confie sur son avenir au Club de Bruges : "Tout le monde connaît ma situation"

12:20
Le message d'Ivan Leko est clair : arrivé à Bruges l'été dernier, il peut déjà se trouver un nouveau club

Le message d'Ivan Leko est clair : arrivé à Bruges l'été dernier, il peut déjà se trouver un nouveau club

10:00
Les craintes de l'Union se confirment : le verdict tombe pour Promise David

Les craintes de l'Union se confirment : le verdict tombe pour Promise David

14:55
La CBAS a définitivement tranché : fin du suspense pour le match arrêté entre le Standard et l'Antwerp

La CBAS a définitivement tranché : fin du suspense pour le match arrêté entre le Standard et l'Antwerp

14:40
1
L'un des joueurs les plus fidèles de Pro League sur le départ ? "J'aurais déjà pu aller voir ailleurs mais..."

L'un des joueurs les plus fidèles de Pro League sur le départ ? "J'aurais déjà pu aller voir ailleurs mais..."

14:20
Joel Ordonez calme le jeu au sujet des transferts : "C'est pour ces matchs que nous travaillons dur"

Joel Ordonez calme le jeu au sujet des transferts : "C'est pour ces matchs que nous travaillons dur"

23:00
🎥 Les défenseurs ne savent plus où donner de la tête : Yannick Carrasco dans la forme de sa vie

🎥 Les défenseurs ne savent plus où donner de la tête : Yannick Carrasco dans la forme de sa vie

14:00
Deux clubs belges en Ligue des Champions en 2026-2027 ? C'est possible, et voici comment

Deux clubs belges en Ligue des Champions en 2026-2027 ? C'est possible, et voici comment

09:00
Charleroi floué par l'arbitrage ? Les explications de Jonathan Lardot font enrager les supporters

Charleroi floué par l'arbitrage ? Les explications de Jonathan Lardot font enrager les supporters

13:30
Ivan Leko et Bruges veulent surprendre l'Europe : "C'est un privilège mais on en veut toujours plus"

Ivan Leko et Bruges veulent surprendre l'Europe : "C'est un privilège mais on en veut toujours plus"

22:20
Une Pro League complètement folle : jamais les bilans n'ont été aussi faibles, et le suspense aussi intense

Une Pro League complètement folle : jamais les bilans n'ont été aussi faibles, et le suspense aussi intense

12:40
🎥 Inspiré par les Jeux Olympiques d'hiver ? Le jeu très dangereux d'un supporter de l'Antwerp au Parc Duden

🎥 Inspiré par les Jeux Olympiques d'hiver ? Le jeu très dangereux d'un supporter de l'Antwerp au Parc Duden

13:00
2
L'attaquant le plus courtisé de Pro League ? Tous les grands clubs pourraient avoir besoin de lui Analyse

L'attaquant le plus courtisé de Pro League ? Tous les grands clubs pourraient avoir besoin de lui

11:40
"Ça diminue" : Vincent Euvrard proche d'enregistrer un retour de blessure important au Standard

"Ça diminue" : Vincent Euvrard proche d'enregistrer un retour de blessure important au Standard

12:00
Le champion des penalties concédés, c'est Charleroi : un bilan qui coûte cher dans la course au top 6

Le champion des penalties concédés, c'est Charleroi : un bilan qui coûte cher dans la course au top 6

11:20
Bruges portera un maillot très spécial contre l'Atlético Madrid

Bruges portera un maillot très spécial contre l'Atlético Madrid

19:40
Redoutable quand il mène, faible quand il est mené : le Standard sait ce qu'il doit changer

Redoutable quand il mène, faible quand il est mené : le Standard sait ce qu'il doit changer

10:30
Troubles parmi les supporters de Genk après la défaite contre le Standard : "Un usage inapproprié"

Troubles parmi les supporters de Genk après la défaite contre le Standard : "Un usage inapproprié"

09:30
1
🎥 "Une performance exceptionnelle" : un Diable Rouge a impressionné la Premier League ce lundi soir

🎥 "Une performance exceptionnelle" : un Diable Rouge a impressionné la Premier League ce lundi soir

08:30
Anderlecht n'abandonne pas Alfred Schreuder : voici le nouveau plan de la direction des Mauves

Anderlecht n'abandonne pas Alfred Schreuder : voici le nouveau plan de la direction des Mauves

08:00
Croient-ils encore au top 6 ? Après Charleroi, Issame Charaï offre un cadeau à ses joueurs... qui refusent

Croient-ils encore au top 6 ? Après Charleroi, Issame Charaï offre un cadeau à ses joueurs... qui refusent

07:40
"Le Standard n'est pas capable d'enchaîner sauf une série négative" : Hein Vanhaezebrouck dézingue les Rouches

"Le Standard n'est pas capable d'enchaîner sauf une série négative" : Hein Vanhaezebrouck dézingue les Rouches

07:20
2
"Il se laisse tomber" : Jonathan Lardot clair à propos d'une phase de l'Union SG

"Il se laisse tomber" : Jonathan Lardot clair à propos d'une phase de l'Union SG

07:00
Bruges pourrait réactiver une ancienne piste pour se renforcer : "Il sera le successeur d'Ordonez"

Bruges pourrait réactiver une ancienne piste pour se renforcer : "Il sera le successeur d'Ordonez"

21:40
"On ne va tourner autour du pot" : un ex-Diable Rouge tient sa revanche mais n'en a pas encore terminé cette saison

"On ne va tourner autour du pot" : un ex-Diable Rouge tient sa revanche mais n'en a pas encore terminé cette saison

22:40
Real Madrid-Benfica : l'UEFA sanctionne, les Portugais contestent

Real Madrid-Benfica : l'UEFA sanctionne, les Portugais contestent

22:00
Officiel : Bruges assure la signature d'un jeune talent prometteur

Officiel : Bruges assure la signature d'un jeune talent prometteur

20:00
Le potentiel Entraîneur de l'année restera-t-il en Belgique ? "Pas surpris qu'un club étranger frappe à sa porte"

Le potentiel Entraîneur de l'année restera-t-il en Belgique ? "Pas surpris qu'un club étranger frappe à sa porte"

21:20
Deux Rouches au rendez-vous, Thorgan Hazard en MVP : voici notre onze du week-end

Deux Rouches au rendez-vous, Thorgan Hazard en MVP : voici notre onze du week-end

20:40
"Bruges se présente comme un petit club" : le président du Club sèchement recadré après ses propos

"Bruges se présente comme un petit club" : le président du Club sèchement recadré après ses propos

23/02
1
🎥 Images impressionnantes : des supporters mettent le feu en tribunes lors d'un derby bouillant !

🎥 Images impressionnantes : des supporters mettent le feu en tribunes lors d'un derby bouillant !

21:00
La presse espagnole prévient le Club de Bruges : l'Atlético Madrid est prêt pour la bataille

La presse espagnole prévient le Club de Bruges : l'Atlético Madrid est prêt pour la bataille

23/02
Adieu le Top-6 pour Charleroi ? Hans Cornelis évalue les chances des Carolos

Adieu le Top-6 pour Charleroi ? Hans Cornelis évalue les chances des Carolos

20:20
Diego Simeone a étudié Bruges dans les moindres détails : le coach de l'Atlético ne laisse rien au hasard

Diego Simeone a étudié Bruges dans les moindres détails : le coach de l'Atlético ne laisse rien au hasard

23/02
Le Standard pour une surprise dans le top 6 ? La grosse différence par rapport à Genk dans le sprint final

Le Standard pour une surprise dans le top 6 ? La grosse différence par rapport à Genk dans le sprint final

19:20
"On y a consacré énormément d'énergie dès le premier jour" : un grand moment pour Edward Still à Watford

"On y a consacré énormément d'énergie dès le premier jour" : un grand moment pour Edward Still à Watford

19:00

Plus de news

Les plus populaires

Champions League

 1/32 Finales (R)
Atlético Madrid Atlético Madrid 18:45 FC Bruges FC Bruges
Inter Inter 21:00 Bodo Glimt Bodo Glimt
Newcastle Utd Newcastle Utd 21:00 FK Qarabag FK Qarabag
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 21:00 Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus
Atalanta Atalanta 25/02 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
PSG PSG 25/02 Monaco Monaco
Real Madrid Real Madrid 25/02 SL Benfica SL Benfica
Juventus Juventus 25/02 Galatasaray Galatasaray
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved