Ivan Leko et Bruges veulent surprendre l'Europe : "C'est un privilège mais on en veut toujours plus"

En cette veille de match décisif pour l'avenir européen de Bruges, la conférence de presse d'Ivan Leko respirait le réalisme, le respect mais aussi l'ambition.

Bruges n'est pas seulement à Madrid pour profiter du beau temps. L'auditorium du Metropolitano est peut-être cinq fois plus grand que la salle de presse du Jan Breydel. Voilà qui illustre bien le rapport de force entre les deux clubs.

Mais cela ne veut pas dire que les dés sont jetés pour le match de demain face à l'Atletico. Le Club Bruges sera en mission pour se qualifier parmi les seize meilleurs clubs d'Europe : "Jouer les barrages de la Ligue des champions avec le Club, c'est un privilège. Mais d'un autre côté, on en veut toujours plus", a déclaré Ivan Leko en conférence de presse.

De l'ambition malgré le grand respect pour l'adversaire

"Essayons de montrer que ce n'est pas notre limite. Nous venons pour obtenir un résultat et pour montrer que nous en sommes capables. Même contre les plus grands. Nous savons contre qui nous jouons", poursuit le Croate.

Le respect que Leko témoignait à l'Atlético était frappant : "Nous respectons l'Atlético, mais nous avons aussi un plan. Il y aura beaucoup de pression et de tension. Nous devons y faire face. J'espère que nous pourrons créer une grande surprise dans le football européen.

Survivre aux 20 premières minutes

Demain, 70 000 supporters, dont 2 500 Brugeois, seront attendus dans les tribunes. L'ambiance sera bruyante : "Nous devrons surtout survivre aux 20 premières minutes. Nous avons énormément de respect pour eux. Nous connaissons leurs forces et leurs faiblesses, mais nous avons aussi confiance en notre propre jeu", estime Leko.

C'est d'ailleurs la deuxième fois que Leko se trouve sur la touche au Metropolitano : en 2018, il avait même reçu les compliments de Diego Simeone : "Sur le terrain, c'était un gars fantastique. Et maintenant, c'est un entraîneur de haut niveau. 16 ans à ce niveau, dans l'un des plus grands clubs du monde, cela mérite le respect. Sa capacité à jouer pour le résultat, sa grinta et sa motivation : c'est incroyable. J'ai hâte d'y être."

